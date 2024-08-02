Черный понедельник. Акции по всему миру падают, криптовалюты тоже
5 августа 2024
12:45
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Нервозность охватила фондовые рынки. Худшие экономические данные из США — главная причина распродажи акций по всему миру. Основной индекс японских акций находится в медвежьем тренде. О резком падении стоимости биткоина сообщают биржи. Самая известная в мире криптовалюта потеряла сотни тысяч крон своей стоимости всего за несколько дней. Но и другие криптовалюты, такие как Ethereum, также переживают падение цен. Это следует из информации специализированного сервера CoinMarketCap.
В понедельник, 5 августа, японские фондовые рынки охватила масштабная распродажа: основной индекс Nikkei упал более чем на 12%. Это самое резкое однодневное падение с 1987 года. С июльских максимумов индекс потерял уже около 28 процентов, что соответствует определению «медвежьего» или нисходящего тренда.
Негативные настроения из Японии перекинулись на Европу, где акции также начали снижаться. Например, европейский фондовый индекс STOXX Europe 600 вскоре после начала торгов потерял более трех процентов, опустившись до самого низкого уровня почти за полгода. В пятницу он уже потерял 2,7 процента.
Акции по всему миру находятся под сильным давлением из-за опасений, что состояние экономики США не так хорошо, как ожидалось. По крайней мере, об этом говорят последние макроэкономические данные. Например, индекс ISM в промышленности США оказался неожиданно плохим.
В основном это связано со значительным ухудшением ситуации с занятостью: этот подиндекс оказался на самом низком уровне с момента ковида в июле. Настроения на рынке не улучшились после пятничных данных по рынку труда США, которые усилили опасения по поводу рецессии американской экономики.
Уровень безработицы в США в июле вырос до 4,3 % с 4,1 % в июне, достигнув максимального значения с октября 2021 г. Более того, темпы создания рабочих мест в США в июле заметно замедлились по сравнению с июнем и оказались значительно ниже ожиданий аналитиков.
Парадоксально, но эти новости появились всего через день после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение сохранить ставки на текущем уровне 5,25-5,50 процента.
«Инвесторы обеспокоены тем, не слишком ли долго ФРС удерживает ставки на высоком уровне и тем самым слишком сильно сдерживает экономику. После разочаровывающих макроэкономических данных рынок ожидает, что в сентябре ФРС снизит ставку на полпроцента против ожидавшихся ранее четверти процентного пункта», — сказал Ян Быстржицкий, аналитик из Česká spořitelna.
«Слабые экономические данные сейчас усиливают опасения по поводу рецессии, в то время как ранее инвесторы воспринимали негативные данные из США как признак того, что процентные ставки могут снизиться и поддержать акции. Судя по прошедшей неделе, похоже, что если экономические данные в США не улучшатся, то даже постепенное снижение ставки не будет благоприятным для рынка», — прокомментировал для SZ Byznys Якуб Блаха, аналитик по акциям Patria Finance.
Будет ли ФРС снижать ставки?
Рыночные ставки сейчас указывают на 60-процентную вероятность снижения ставки ФРС на четверть процентного пункта на недельном горизонте, то есть вне запланированного заседания. Если центральный банк действительно сделает такой шаг, это будет сигналом для рынка, что благоприятный момент для смягчения денежно-кредитной политики, возможно, действительно прошел.
Американские индексы уже отреагировали на усиление опасений рецессии резкой распродажей в пятницу: S&P 500 потерял 1,8 процента, а технологически тяжелый Nasdaq — 2,4 процента.
Более того, данные говорят о том, что с официальным открытием торговой сессии в США акции еще больше уйдут в минус. Индекс S&P 500 в один из моментов предторговой фазы списывал более трех процентов, а Nasdaq — более шести процентов.
Самая известная в мире криптовалюта — биткоин — потеряла сотни тысяч крон своей стоимости всего за несколько дней. Но и другие криптовалюты, такие как Ethereum, также переживают падение цен. Это следует из информации специализированного сервера CoinMarketCap.
В конце апреля биткоин укрепился до отметки выше 1,6 миллиона крон, поднявшись до новых рекордов. В основном этому способствовало выступление Дональда Трампа, который пообещал сделать США криптовалютной сверхдержавой, если будет избран президентом США.
Но с начала месяца самая известная криптовалюта падает. Ровно неделю назад биткоин торговался на уровне 1 629 311 чешских крон, но в понедельник его стоимость упала до 1 150 301 чешской кроны, то есть почти на полмиллиона крон.
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