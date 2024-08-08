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Инфляция в Чехии выросла в июле

Новости 420on
12 августа 2024
14:00
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Рост потребительских цен в Чехии немного ускорился. Годовой уровень инфляции в июле достиг 2,2%, что на 0,2% выше, чем в июне. Это произошло в основном за счет замедления снижения цен на продукты питания. В месячном исчислении цены выросли на 0,7%.
Данные были опубликованы Чешским статистическим управлением в понедельник.

«Небольшое ускорение роста цен в июле в годовом исчислении произошло в основном под влиянием цен на продукты питания. Они ослабили свое годовое падение и подешевели примерно на три процента по сравнению с июлем прошлого года», — пояснила Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен Чешского статистического управления.

Например, цены на муку в июле снизились примерно на 15%, в то время как в июне падение составило почти 21%. То же самое можно сказать и о яйцах, цены на которые в июле упали примерно на 17%, а в предыдущем месяце — более чем на пятую часть.

С другой стороны, ускорился рост цен на сливочное масло — примерно до 15% с 11,5% в июне, а также на шоколадные изделия, на которые статистики зафиксировали рост в июле на 16%, тогда как в июне он составлял всего 9,5%.

Из других разделов цены на жилье традиционно оказывают наибольшее влияние на рост цен в годовом исчислении. Квартплата подорожала почти на семь процентов, электричество — на 9%, вода — почти на 11%, а канализация — более чем на 13%. Снизились только цены на природный газ (-6,7%) и твердое топливо (-2,9%).

Также продолжился рост цен на жилье (+8,8%) и услуги питания (+7,1%), а топливо и нефть стали дороже на 5,6%.

«Тенденция роста цен на товары остается умеренной, в то время как цены на услуги продолжают стремительно расти. В июне услуги подорожали на 4,9%. Гостиницы и рестораны продолжают дорожать, но основной вклад в инфляцию вносит все еще растущая стоимость жизни. С другой стороны, удешевление электроэнергии, о котором объявили энергетические компании, пока почти не отражается на инфляции», — говорит экономист Петр Дуфек.

Хотя базовая инфляция в июле была немного выше целевого уровня в 2%, установленного Чешским национальным банком, она остается в пределах допустимого диапазона. Однако аналитики считают, что теперь центральный банк будет осторожно подходить к снижению процентных ставок.

В любом случае, по мнению Штепана Кржечека, главного экономиста BHS, при сдержанной инфляции и самом низком уровне безработицы в ЕС есть возможность для динамичного роста зарплат. «Это может увеличить потребление домохозяйств и, таким образом, внести существенный вклад в ускорение роста чешской экономики», — отметил он в своем комментарии.
инфляция статистика Чехия

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