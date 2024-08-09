Чешская экономика на нуле. Цифры показывают, как обстоят дела у соседей

Чешская экономика медленно поднимается после краха. В то время как некоторые экономические показатели, такие как потребление домохозяйств и внешний спрос, растут, внутренние инвестиции падают. Редакция SZ Byznys представляет сравнение экономического развития с 2005 года с соседними странами и Венгрией.





Сравнение показывает, что Чехия ни в чем принципиально не преуспевает, но и не теряет больше, чем соседние страны. Например, в случае с иностранными инвестициями видно, что больше всего с 2005 года упали инвестиции Словакии (почти на 95%), Австрия также потеряла более половины, а капитал из-за рубежа сократился примерно на треть.





С другой стороны, Польша — единственная страна, которая выросла за рассматриваемый период. Причем до 250 % от уровня 2005 года.





Индекс промышленного производства, регулярно составляемый Европейской экономической комиссией ООН, также показывает, что Польша растет. Если взять за эталон 2010 год (значение 100), то в прошлом году значение индекса в Польше было более чем на три четверти выше.





Все страны, кроме Германии, имеют более высокие значения этого показателя, чем Чешская Республика.





Чешская Республика сохраняет позицию средней страны в этом сравнении, даже при сравнении ВВП. Из шести сравниваемых стран мы находимся в более сильной половине, но до уровня Германии и Австрии нам еще далеко.





Строительство как слабое место Чехии





Чехии нечем похвастаться, когда речь идет о строительстве. Из всех сравниваемых стран только Словакия спасает нас от последнего места. С другой стороны, в последнее время больше всего строится в Венгрии и, как обычно в таких сравнениях, в Польше.





Внутренняя инфляция, с другой стороны, беспрецедентно снижается. Текущий показатель в 2,2 % — один из самых низких в Союзе, но не стоит забывать, что не так давно Чехия была одной из самых пострадавших стран и что совокупная инфляция с 2019 года оценивается в 35%.