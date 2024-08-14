Впервые в истории цена на золото пересекла порог в 2500 долларов за тройскую унцию
17 августа 2024
11:00
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Цена на золото сегодня достигла рекордного уровня и впервые в истории превысила порог в 2500 долларов (примерно 57 000 чешских крон) за тройскую унцию (31,1 грамм). Рост обусловлен в основном ожиданием того, что центральный банк США (ФРС) начнет снижать базовую процентную ставку в сентябре.
По данным Reuters, цена на золото выросла до $2500,99 за унцию, а затем частично снизила свою прибыль. Вскоре после 20:00 акции SELČ продемонстрировали рост примерно на 1,7 процента и колебались в районе $2499 за унцию. С начала года он прибавил более 20 процентов.
«Золото поднялось до исторического максимума и преодолело отметку в 2500 долларов», — сказал Тай Вонг, независимый трейдер металлами из Нью-Йорка. По его словам, внимание теперь будет сосредоточено на встрече глав центральных банков мира на американском горном курорте Джексон-Хоул, которая состоится на следующей неделе. На встрече выступит глава ФРС Джером Пауэлл.
Золото не приносит никакой прибыли своим держателям, поэтому ему благоприятствуют низкие процентные ставки. Это снижает привлекательность финансовых продуктов, таких как сберегательные счета или срочные депозиты.
«Падение процентных ставок сделает процентные депозиты менее привлекательными, поэтому часть средств будет переведена в золото. Поэтому для золота, вероятно, еще впереди хорошие времена, несмотря на то, что снижение ставок может быть медленнее, чем рынок. в настоящее время ожидает», — сказал ČTK аналитик XTB Томаш Цверна.
По мнению аналитика Эверетта Миллмана из Gainesville Coins, сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке и продолжающаяся война между Украиной и Россией также способствуют росту цен на золото. Инвесторы рассматривают золото как безопасную гавань во времена неопределенности.
«Золото поднялось до исторического максимума и преодолело отметку в 2500 долларов», — сказал Тай Вонг, независимый трейдер металлами из Нью-Йорка. По его словам, внимание теперь будет сосредоточено на встрече глав центральных банков мира на американском горном курорте Джексон-Хоул, которая состоится на следующей неделе. На встрече выступит глава ФРС Джером Пауэлл.
Золото не приносит никакой прибыли своим держателям, поэтому ему благоприятствуют низкие процентные ставки. Это снижает привлекательность финансовых продуктов, таких как сберегательные счета или срочные депозиты.
«Падение процентных ставок сделает процентные депозиты менее привлекательными, поэтому часть средств будет переведена в золото. Поэтому для золота, вероятно, еще впереди хорошие времена, несмотря на то, что снижение ставок может быть медленнее, чем рынок. в настоящее время ожидает», — сказал ČTK аналитик XTB Томаш Цверна.
По мнению аналитика Эверетта Миллмана из Gainesville Coins, сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке и продолжающаяся война между Украиной и Россией также способствуют росту цен на золото. Инвесторы рассматривают золото как безопасную гавань во времена неопределенности.
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