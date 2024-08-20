Пенсионные накопления потеряли смысл для тысяч пенсионеров
21 августа 2024
21:00
932
Порядка трех четвертей миллиона человек остались без государственных пенсионных надбавок за июль. Это коснулось всех, кому была назначена пенсия по старости. Тысячи пенсионеров решили прекратить делать взносы на пенсионные накопления в связи с новыми условиями, которые вступили в силу в прошлом месяце. Это подтвердили представители пенсионных компаний.
Работающие пенсионеры по-прежнему могут воспользоваться налоговыми льготами или взносами от работодателя. Однако пенсионные накопления теряют смысл без государственного взноса из-за низкой долгосрочной доходности большинства фондов и высоких комиссий.
В компании Česká spořitelna количество расторжений пенсионных договоров в форме единовременных выплат для клиентов старше 60 лет выросло на 6% по сравнению с прошлым годом.
Помимо естественного сокращения числа пожилых клиентов, определенную роль играет потеря государственного взноса. В трансформируемом фонде Komerční banka показатель снятия средств клиентами пенсионного возраста за год увеличился на несколько процентов. Однако отток пенсионеров оказался меньше, чем ожидали сами пенсионные компании. «Отток есть, но не в таких масштабах. Напротив, эти люди реагируют на стимулы пенсионных компаний и стараются еще больше приумножить свои средства», — говорит Неворал.
Некоторые пенсионные компании заманивают пенсионеров, предлагая ограниченную по времени компенсацию, если они не расторгнут договор о пенсионных накоплениях. В большинстве случаев это индивидуальные предложения, зависящие от суммы вкладов или использования других услуг данной финансовой компании. Например, в Uniqa одним из условий является наличие у клиента накоплений не менее 300 000 чешских крон.
Тем пенсионерам, которые еще не имеют права на единовременную выплату, финансовые эксперты рекомендуют продолжать пенсионные накопления, чтобы не потерять государственные отчисления или собственные накопления.
Правительство оправдывает прекращение с июля государственных взносов для людей, получающих пенсию по старости, тем, что цель этих взносов — мотивировать людей копить на пенсию, что теряет смысл после назначения пенсии.
В настоящее время около 4,2 миллиона человек откладывают деньги на пенсию в фонды с государственными взносами, причем в первом квартале этого года их число сократилось на 50 000. Данные за второй квартал пока не получены.
Проблема касается не только пенсионеров, но и тех, кто может позволить себе откладывать на старость совсем немного. Ранее надбавка назначалась при ежемесячном вкладе в размере 300 чешских крон, тогда как государственная поддержка составляла 90 крон. Теперь государство поддерживает накопления от 500 чешских крон в месяц — в этом случае сумма поддержки составляет 100 крон.
С введением продукта долгосрочных инвестиций правительство скорректировало налоговую поддержку. Общий лимит для всех пенсионных накопительных продуктов с налоговой поддержкой составляет 48 000 чешских крон в год.
Налоговой льготой в рамках третьего компонента по-прежнему можно воспользоваться для вкладов, превышающих сумму, связанную с уплатой государственного взноса. Ранее льгота предоставлялась на вклады свыше 1 000 чешских крон в месяц, теперь она составляет 1 700 крон.
«С начала года более 56 000 клиентов КБ Penzijní společnost увеличили свое ежемесячное пособие за счет надбавки. В июне, последнем месяце перед изменением размера государственного взноса, почти 17 000 клиентов увеличили свой взнос», — сказала пресс-секретарь КБ Шарка Неворалова.
Ассоциация пенсионных компаний все еще оценивает влияние изменений в третьем пенсионном компоненте.
«Однако уже сейчас можно сказать, что повышение привлекательности пенсии за счет увеличения государственных взносов привело к значительному увеличению ежемесячных накоплений участников», — отметил пресс-секретарь ассоциации Ян Седлачек, не уточнив деталей.
В компании Česká spořitelna количество расторжений пенсионных договоров в форме единовременных выплат для клиентов старше 60 лет выросло на 6% по сравнению с прошлым годом.
Помимо естественного сокращения числа пожилых клиентов, определенную роль играет потеря государственного взноса. В трансформируемом фонде Komerční banka показатель снятия средств клиентами пенсионного возраста за год увеличился на несколько процентов. Однако отток пенсионеров оказался меньше, чем ожидали сами пенсионные компании. «Отток есть, но не в таких масштабах. Напротив, эти люди реагируют на стимулы пенсионных компаний и стараются еще больше приумножить свои средства», — говорит Неворал.
Некоторые пенсионные компании заманивают пенсионеров, предлагая ограниченную по времени компенсацию, если они не расторгнут договор о пенсионных накоплениях. В большинстве случаев это индивидуальные предложения, зависящие от суммы вкладов или использования других услуг данной финансовой компании. Например, в Uniqa одним из условий является наличие у клиента накоплений не менее 300 000 чешских крон.
Тем пенсионерам, которые еще не имеют права на единовременную выплату, финансовые эксперты рекомендуют продолжать пенсионные накопления, чтобы не потерять государственные отчисления или собственные накопления.
Правительство оправдывает прекращение с июля государственных взносов для людей, получающих пенсию по старости, тем, что цель этих взносов — мотивировать людей копить на пенсию, что теряет смысл после назначения пенсии.
В настоящее время около 4,2 миллиона человек откладывают деньги на пенсию в фонды с государственными взносами, причем в первом квартале этого года их число сократилось на 50 000. Данные за второй квартал пока не получены.
Проблема касается не только пенсионеров, но и тех, кто может позволить себе откладывать на старость совсем немного. Ранее надбавка назначалась при ежемесячном вкладе в размере 300 чешских крон, тогда как государственная поддержка составляла 90 крон. Теперь государство поддерживает накопления от 500 чешских крон в месяц — в этом случае сумма поддержки составляет 100 крон.
С введением продукта долгосрочных инвестиций правительство скорректировало налоговую поддержку. Общий лимит для всех пенсионных накопительных продуктов с налоговой поддержкой составляет 48 000 чешских крон в год.
Налоговой льготой в рамках третьего компонента по-прежнему можно воспользоваться для вкладов, превышающих сумму, связанную с уплатой государственного взноса. Ранее льгота предоставлялась на вклады свыше 1 000 чешских крон в месяц, теперь она составляет 1 700 крон.
«С начала года более 56 000 клиентов КБ Penzijní společnost увеличили свое ежемесячное пособие за счет надбавки. В июне, последнем месяце перед изменением размера государственного взноса, почти 17 000 клиентов увеличили свой взнос», — сказала пресс-секретарь КБ Шарка Неворалова.
Ассоциация пенсионных компаний все еще оценивает влияние изменений в третьем пенсионном компоненте.
«Однако уже сейчас можно сказать, что повышение привлекательности пенсии за счет увеличения государственных взносов привело к значительному увеличению ежемесячных накоплений участников», — отметил пресс-секретарь ассоциации Ян Седлачек, не уточнив деталей.
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