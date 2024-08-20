Обанкротилась очередная компания по производству солнечных батарей
22 августа 2024
20:30
774
Компания MVP Solar из города Ческе-Будеёвице, которая занимается установкой солнечных электростанций на семейных и многоквартирных домах, объявила о своей несостоятельности — она задолжала ČSOB. Но проблем у фотоэлектрических компаний гораздо больше.
По данным Реестра неплатежеспособности, MVP Solar задолжала банку более 4,26 миллиона чешских крон в виде просроченной задолженности. Среди кредиторов также значатся Чешское управление социального страхования, Главная компания медицинского страхования и другие структуры.
MVP Solar — не единственная компания, занимающаяся установкой панелей, у которой возникли проблемы. В июле суд по делам о неплатежеспособности признал несостоятельной компанию Greentech Energy из Фридека-Мистека, после того как ее сотрудники подали заявление против компании, которой она задолжала зарплату.
Пожалуй, самым известным случаем является дело энергетического холдинга Malina, который задолжал своим клиентам сотни миллионов. Компания пыталась возродиться, привлекая китайского партнера и проводя реорганизацию, но потерпела неудачу. В конце июля судья по делам о несостоятельности закрыл ее деятельность.
И таких случаев будет еще много. По данным Петера Котека из Refsite, 320 компаний, занимающихся установкой солнечных батарей и тепловых насосов, оказались в состоянии банкротства, а треть из них вышла из этой ситуации. Не исключено, что случай с «Малиной» может повториться. «Есть управляющие, которые открыли, скажем, три компании, и если их суммировать, то проблема будет большой», — сказал он.
По данным Ассоциации солнечной энергетики, рынок фотоэлектрических панелей претерпевает фундаментальные изменения. В первом полугодии было введено в эксплуатацию 23 800 установок, что на 21 000 меньше, чем за тот же период прошлого года. Однако установленная мощность осталась примерно на том же уровне. Это означает, что интерес к солнечной энергетике смещается от домохозяйств к предприятиям.
MVP Solar — не единственная компания, занимающаяся установкой панелей, у которой возникли проблемы. В июле суд по делам о неплатежеспособности признал несостоятельной компанию Greentech Energy из Фридека-Мистека, после того как ее сотрудники подали заявление против компании, которой она задолжала зарплату.
Пожалуй, самым известным случаем является дело энергетического холдинга Malina, который задолжал своим клиентам сотни миллионов. Компания пыталась возродиться, привлекая китайского партнера и проводя реорганизацию, но потерпела неудачу. В конце июля судья по делам о несостоятельности закрыл ее деятельность.
И таких случаев будет еще много. По данным Петера Котека из Refsite, 320 компаний, занимающихся установкой солнечных батарей и тепловых насосов, оказались в состоянии банкротства, а треть из них вышла из этой ситуации. Не исключено, что случай с «Малиной» может повториться. «Есть управляющие, которые открыли, скажем, три компании, и если их суммировать, то проблема будет большой», — сказал он.
По данным Ассоциации солнечной энергетики, рынок фотоэлектрических панелей претерпевает фундаментальные изменения. В первом полугодии было введено в эксплуатацию 23 800 установок, что на 21 000 меньше, чем за тот же период прошлого года. Однако установленная мощность осталась примерно на том же уровне. Это означает, что интерес к солнечной энергетике смещается от домохозяйств к предприятиям.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
22 АВГУСТА 2024
253
Дневные температуры в Чехии с пятницы могут вновь превышать 30 °C, а в субботу достигать 35 °C. В воскресенье в Чехии начнутся дожди, а метеорологи ожидают сильные грозы. Об этом сообщает прогноз...
18:00
22 АВГУСТА 2024
615
ОДИН ИЗ УЧАСТНИКОВ ОБМЕНА ЗАКЛЮЧЕННЫМИ — РОССИЙСКИЙ ШПИОН РУБЦОВ — ЧИТАЛ ЛЕКЦИИ В КАРЛОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В ПРАГЕ
Испанско-российский журналист Павел Рубцов, он же Пабло Гонсалес — один из 26 участников недавнего обмена заключенными между Россией и Западом — ездил в Прагу в 2018 и 2019 годах, чтобы читать...
16:30
22 АВГУСТА 2024
430
Западные демократии возлагают слишком большие надежды на последствия санкций против России. Санкции могут навредить россиянам, но не в состоянии их остановить, сошлись во мнении эксперты на...
11:00
22 АВГУСТА 2024
968
Президент Чехии Петр Павел заявил, что атака на стратегические объекты, такие как газопроводы, могла бы быть законной целью Украины в условиях конфликта. В ответ российский МИД сравнил его слова с...
08:00
22 АВГУСТА 2024
866
49-летний мужчина из Карловых Вар столкнулся с мошенником. В интернете он нажал на объявление, изображающее известных личностей и манящее к выгодным инвестициям. В итоге он потерял более миллиона...
22:00
21 АВГУСТА 2024
990
В интервью Томаш Кафка, уходящий посол Чехии в Федеративной Республике, поделился своим видением отношений Чехии и Германии. Например, тем, что современная Германия — скорее один из велосипедистов...
21:00
21 АВГУСТА 2024
7170
Порядка 750 000 человек остались без государственных пенсионных надбавок за июль. Это коснулось всех, кому была назначена пенсия по старости. Тысячи пенсионеров решили прекратить делать взносы на...
18:00
21 АВГУСТА 2024
1262
С января испытательный срок будет продлен до четырех месяцев вместо трех для рядовых сотрудников, а для руководителей еще больше — до восьми месяцев. Напротив, срок уведомления об увольнении будет...
16:30
21 АВГУСТА 2024
2918
Китай начал антисубсидиарное расследование в отношении молочных продуктов, импортируемых из Европейского союза. Одной из стран, в отношении которых ведется расследование, является Чешская...
12:30
21 АВГУСТА 2024
1146
Даже недавнее решение Чешского национального банка снизить базовую ставку еще на 0,25 процентного пункта не положит начало существенным скидкам на ипотеку. Банки продолжат защищаться от бегства...
11:30
21 АВГУСТА 2024
645
Чешская Республика в Днепропетровской области Украины предлагает свои возможности в области энергетики, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, водного хозяйства, традиционного инженерного...
10:00
21 АВГУСТА 2024
857
В Чешской Республике насчитывается почти 319 000 владельцев лицензий на оружие. За последние четыре года прибавилось почти 12 000 новых. Наибольший прирост произошел после начала войны в Украине.
08:00
21 АВГУСТА 2024
1002
Несколько сотен человек собрались в сумерках 20 августа у посольства России в Праге, чтобы отметить годовщину вторжения в Чехословакию советских и других войск Варшавского договора и в то же время...
22:00
20 АВГУСТА 2024
1402
Полиция разыскивает жертв мужчины, который принуждал женщин в квартире в Праге 6 к принудительным сексуальным действиям. Он искал женщин через объявления, в которых предлагал оплачиваемую работу...
17:30
20 АВГУСТА 2024
1640
По мнению сенатского комитета по безопасности, правительство должно поручить спецслужбам расследовать угрозу злоупотребления православными церквями в Чехии для проведения российских операций по...