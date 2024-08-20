Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Обанкротилась очередная компания по производству солнечных батарей

Анастасия Князева
22 августа 2024
20:30
774
Компания MVP Solar из города Ческе-Будеёвице, которая занимается установкой солнечных электростанций на семейных и многоквартирных домах, объявила о своей несостоятельности — она задолжала ČSOB. Но проблем у фотоэлектрических компаний гораздо больше.
По данным Реестра неплатежеспособности, MVP Solar задолжала банку более 4,26 миллиона чешских крон в виде просроченной задолженности. Среди кредиторов также значатся Чешское управление социального страхования, Главная компания медицинского страхования и другие структуры.

MVP Solar — не единственная компания, занимающаяся установкой панелей, у которой возникли проблемы. В июле суд по делам о неплатежеспособности признал несостоятельной компанию Greentech Energy из Фридека-Мистека, после того как ее сотрудники подали заявление против компании, которой она задолжала зарплату.

Пожалуй, самым известным случаем является дело энергетического холдинга Malina, который задолжал своим клиентам сотни миллионов. Компания пыталась возродиться, привлекая китайского партнера и проводя реорганизацию, но потерпела неудачу. В конце июля судья по делам о несостоятельности закрыл ее деятельность.

И таких случаев будет еще много. По данным Петера Котека из Refsite, 320 компаний, занимающихся установкой солнечных батарей и тепловых насосов, оказались в состоянии банкротства, а треть из них вышла из этой ситуации. Не исключено, что случай с «Малиной» может повториться. «Есть управляющие, которые открыли, скажем, три компании, и если их суммировать, то проблема будет большой», — сказал он.

По данным Ассоциации солнечной энергетики, рынок фотоэлектрических панелей претерпевает фундаментальные изменения. В первом полугодии было введено в эксплуатацию 23 800 установок, что на 21 000 меньше, чем за тот же период прошлого года. Однако установленная мощность осталась примерно на том же уровне. Это означает, что интерес к солнечной энергетике смещается от домохозяйств к предприятиям.
энергетика банкротство Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
22 АВГУСТА 2024
253
ОБЩЕСТВО
В ВЫХОДНЫЕ ВЕРНЕТСЯ ЖАРА, НО В ВОСКРЕСЕНЬЕ ОЖИДАЕТСЯ ДОЖДЬ
Дневные температуры в Чехии с пятницы могут вновь превышать 30 °C, а в субботу достигать 35 °C. В воскресенье в Чехии начнутся дожди, а метеорологи ожидают сильные грозы. Об этом сообщает прогноз...
18:00
22 АВГУСТА 2024
615
ПОЛИТИКА
ОДИН ИЗ УЧАСТНИКОВ ОБМЕНА ЗАКЛЮЧЕННЫМИ — РОССИЙСКИЙ ШПИОН РУБЦОВ — ЧИТАЛ ЛЕКЦИИ В КАРЛОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В ПРАГЕ
Испанско-российский журналист Павел Рубцов, он же Пабло Гонсалес — один из 26 участников недавнего обмена заключенными между Россией и Западом — ездил в Прагу в 2018 и 2019 годах, чтобы читать...
16:30
22 АВГУСТА 2024
430
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЕ ЭКСПЕРТЫ: САНКЦИИ МОГУТ НАВРЕДИТЬ РОССИИ, НО НЕ УСМИРЯТ ЕЕ
Западные демократии возлагают слишком большие надежды на последствия санкций против России. Санкции могут навредить россиянам, но не в состоянии их остановить, сошлись во мнении эксперты на...
11:00
22 АВГУСТА 2024
968
ПОЛИТИКА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД РФ СРАВНИЛА ЧЕШСКОГО ПРЕЗИДЕНТА С ТЕРРОРИСТАМИ
Президент Чехии Петр Павел заявил, что атака на стратегические объекты, такие как газопроводы, могла бы быть законной целью Украины в условиях конфликта. В ответ российский МИД сравнил его слова с...
08:00
22 АВГУСТА 2024
866
ОБЩЕСТВО
МУЖЧИНА ИЗ КАРЛОВЫХ ВАР ПОТЕРЯЛ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА КРОН ИЗ-ЗА РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ
49-летний мужчина из Карловых Вар столкнулся с мошенником. В интернете он нажал на объявление, изображающее известных личностей и манящее к выгодным инвестициям. В итоге он потерял более миллиона...
22:00
21 АВГУСТА 2024
990
ПОЛИТИКА
НЕМЦЫ СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ К ЧЕХАМ, СЧИТАЕТ ПОСОЛ ТОМАШ КАФКА
В интервью Томаш Кафка, уходящий посол Чехии в Федеративной Республике, поделился своим видением отношений Чехии и Германии. Например, тем, что современная Германия — скорее один из велосипедистов...
21:00
21 АВГУСТА 2024
7170
ЭКОНОМИКА
ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ПОТЕРЯЛИ СМЫСЛ ДЛЯ ТЫСЯЧ ПЕНСИОНЕРОВ
Порядка 750 000 человек остались без государственных пенсионных надбавок за июль. Это коснулось всех, кому была назначена пенсия по старости. Тысячи пенсионеров решили прекратить делать взносы на...
18:00
21 АВГУСТА 2024
1262
ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ УВЕЛИЧИЛО ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ
С января испытательный срок будет продлен до четырех месяцев вместо трех для рядовых сотрудников, а для руководителей еще больше — до восьми месяцев. Напротив, срок уведомления об увольнении будет...
16:30
21 АВГУСТА 2024
2918
ЭКОНОМИКА
КИТАЙ ПРОВЕРИТ ИМПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ЕС И НАЦЕЛИТСЯ НА ЧЕХИЮ
Китай начал антисубсидиарное расследование в отношении молочных продуктов, импортируемых из Европейского союза. Одной из стран, в отношении которых ведется расследование, является Чешская...
12:30
21 АВГУСТА 2024
1146
ОБЩЕСТВО
БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ, ВЕРОЯТНО, ПОЯВЯТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
Даже недавнее решение Чешского национального банка снизить базовую ставку еще на 0,25 процентного пункта не положит начало существенным скидкам на ипотеку. Банки продолжат защищаться от бегства...
11:30
21 АВГУСТА 2024
645
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ ПРЕДЛАГАЕТ УКРАИНЕ СВОИ НАРАБОТКИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МАШИНОСТРОЕНИЯ
Чешская Республика в Днепропетровской области Украины предлагает свои возможности в области энергетики, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, водного хозяйства, традиционного инженерного...
10:00
21 АВГУСТА 2024
857
ОБЩЕСТВО
ВООРУЖИТЬ ВСЮ ПРАГУ. ОРУЖИЯ В ЧЕХИИ СТАЛО БОЛЬШЕ — УЖЕ БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА
В Чешской Республике насчитывается почти 319 000 владельцев лицензий на оружие. За последние четыре года прибавилось почти 12 000 новых. Наибольший прирост произошел после начала войны в Украине.
08:00
21 АВГУСТА 2024
1002
ОБЩЕСТВО
ЛЮДИ В ПАМЯТЬ ОБ ОККУПАЦИИ ЗАЖГЛИ БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ ПЕРЕД ПОСОЛЬСТВОМ РОССИИ В ПРАГЕ
Несколько сотен человек собрались в сумерках 20 августа у посольства России в Праге, чтобы отметить годовщину вторжения в Чехословакию советских и других войск Варшавского договора и в то же время...
22:00
20 АВГУСТА 2024
1402
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ В ПРАГЕ ЖЕНЩИН, ПОДВЕРГШИХСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ СЕКСУАЛЬНЫМ ПРАКТИКАМ
Полиция разыскивает жертв мужчины, который принуждал женщин в квартире в Праге 6 к принудительным сексуальным действиям. Он искал женщин через объявления, в которых предлагал оплачиваемую работу...
17:30
20 АВГУСТА 2024
1640
ОБЩЕСТВО
СЕНАТ ПРИЗЫВАЕТ ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ В ЧЕХИИ
По мнению сенатского комитета по безопасности, правительство должно поручить спецслужбам расследовать угрозу злоупотребления православными церквями в Чехии для проведения российских операций по...