Обанкротилась очередная компания по производству солнечных батарей

По данным Реестра неплатежеспособности, MVP Solar задолжала банку более 4,26 миллиона чешских крон в виде просроченной задолженности. Среди кредиторов также значатся Чешское управление социального страхования, Главная компания медицинского страхования и другие структуры.



MVP Solar — не единственная компания, занимающаяся установкой панелей, у которой возникли проблемы. В июле суд по делам о неплатежеспособности признал несостоятельной компанию Greentech Energy из Фридека-Мистека, после того как ее сотрудники подали заявление против компании, которой она задолжала зарплату.



Пожалуй, самым известным случаем является дело энергетического холдинга Malina, который задолжал своим клиентам сотни миллионов. Компания пыталась возродиться, привлекая китайского партнера и проводя реорганизацию, но потерпела неудачу. В конце июля судья по делам о несостоятельности закрыл ее деятельность.



И таких случаев будет еще много. По данным Петера Котека из Refsite, 320 компаний, занимающихся установкой солнечных батарей и тепловых насосов, оказались в состоянии банкротства, а треть из них вышла из этой ситуации. Не исключено, что случай с «Малиной» может повториться. «Есть управляющие, которые открыли, скажем, три компании, и если их суммировать, то проблема будет большой», — сказал он.



По данным Ассоциации солнечной энергетики, рынок фотоэлектрических панелей претерпевает фундаментальные изменения. В первом полугодии было введено в эксплуатацию 23 800 установок, что на 21 000 меньше, чем за тот же период прошлого года. Однако установленная мощность осталась примерно на том же уровне. Это означает, что интерес к солнечной энергетике смещается от домохозяйств к предприятиям.