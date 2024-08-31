Средняя зарплата в Чехии во втором квартале выросла на 3,9% в реальном выражении

В сравнении с предыдущим кварталом средняя заработная плата повысилась на 1,4% с учетом сезонной корректировки.



Если сравнивать со вторым кварталом прошлого года, зарплата до вычета налогов увеличилась примерно на 2 800 крон в номинальном выражении. Потребительские цены за тот же период выросли на 2,5%.



«В некоторых секторах заработная плата не повысилась в реальном выражении», — сказала Йитка Эрхартова, руководитель отдела статистики труда ČSÚ. Наибольший рост средней заработной платы по сравнению с аналогичным периодом 2023 года был зафиксирован у работников здравоохранения и социального обеспечения, где она выросла примерно на 11%. У работников водоснабжения и деятельности, связанной с водоотведением, отходами и санитарией, рост составил 7,8%.



С другой стороны, номинальная начисленная заработная плата в сфере образования выросла меньше всего — на 2,1%. Работники государственного управления, обороны и обязательного социального обеспечения улучшили свои показатели менее чем на 3% в номинальном выражении.



Медианная заработная плата также увеличилась по сравнению с прошлым годом. Во втором квартале она составила 38 529 крон, повысившись на 5,8% по сравнению с предыдущим годом. У мужчин медиана была выше и достигла 41 540 крон, а у женщин — 35 565 крон. 80% работников получали зарплату в размере от 20 652 до 75 570 крон.



Самые высокие зарплаты были у работников в Праге, в среднем 56 144 кроны до вычета налогов. За ней следует Центральная Богемия, где заработная плата составляет чуть менее 49 000 крон.



На другом конце рейтинга находится Карловарский край с 39 000 крон брутто. Ни в одном другом регионе средняя зарплата не опускается ниже 40 000 крон. Ближе всего к этому порогу находится Пардубицкий край со средней зарплатой 40 538 крон.



В первом квартале этого года реальная заработная плата в Чехии также выросла в годовом исчислении. Это произошло впервые после более чем двух лет снижения. Без учета роста цен средняя заработная плата в Чехии непрерывно растет с начала 2014 года.