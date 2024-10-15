Чехия занимает 22-е место в мире по уровню экономической свободы

Об этом говорится в опубликованном рейтинге «Индекс экономической свободы мира» канадского Института Фрейзера, о котором Институт либеральных исследований сообщил в пресс-релизе. Гонконг — самая свободная страна в мире в экономическом плане, а замыкает рейтинг Венесуэла.



Индекс публикуется с 1996 года. Результаты, представленные в этом году, основаны на данных за 2022 год. Задержка связана с необходимостью дождаться информации из 165 стран. Индекс состоит из пяти критериев, касающихся размера государственного сектора, верховенства закона, международной торговли и общего регулирования. Еще один фактор — это денежная политика страны и уровень инфляции.



«Экономическая свобода в Чехии снижается с 2016 года, единственным исключением стал второй пандемический год — 2021-й, который оказался чуть более свободным, чем первый. Это очень тревожная тенденция», — заявил Мартин Панек, директор Института либеральных исследований, комментируя результаты индекса. По его данным, Чешская Республика немного улучшила свои позиции в четырех из пяти категорий, но значительно потеряла в области инфляционной среды. В 2022 году инфляция в Чехии усилилась, а среднегодовой ее уровень достиг 15,7%.



Тем не менее Чехия продолжает оставаться одной из самых свободных в экономическом плане стран Центральной Европы. Германия занимает 16-е место. На одну позицию ниже Чехии находится Австрия, Словакия — на 45-м месте, Венгрия — на 55-м, а Польша — на 70-м.



Согласно данным Института либеральных исследований, страны с более высоким уровнем экономической свободы процветают, их жители живут дольше и обладают большими гражданскими свободами. В странах верхней четверти рейтинга лишь 1% населения живет в условиях крайней бедности с доходом менее 1,90 доллара (44 кроны) в день, в то время как в странах нижней четверти таких 30%. Разница в продолжительности жизни между наиболее и наименее экономически свободными государствами составляет 15 лет. «Там, где люди могут выбирать и стремиться к своему счастью, они живут более благополучной и здоровой жизнью», — отметил Панек.