Государственный долг Чехии достиг рекордного уровня

С начала года государственный долг увеличился на 223,1 миллиарда, а отношение долга к ВВП выросло на 1,5%, до 42,3%.



По данным министерства, увеличение долга в основном связано с продажей государственных облигаций и казначейских векселей в первой половине года для покрытия дефицита государственного бюджета на постоянной основе. В конце сентября дефицит бюджета составлял 181,7 миллиарда крон.



В целом по году измененный государственный бюджет предусматривает дефицит в размере 282 миллиарда крон. По сравнению с первоначальным планом дефицит увеличился на 30 миллиардов крон для покрытия ущерба от наводнения.



За три квартала Минфин выпустил государственные облигации на сумму 254,2 миллиарда крон в номинальном выражении. Для финансирования государства использовались также казначейские векселя, то есть облигации со сроком погашения менее одного года. Их чистая эмиссия, то есть продажи за вычетом объема погашенных векселей, за три квартала составила 48,4 миллиарда крон. Чистая эмиссия казначейских векселей в евро на конец сентября составила 1 миллиард евро (25,2 миллиарда крон).



Главный экономист банка «Кредитас» Петр Дуфек указал на огромную долговую нагрузку за последние пять лет, когда сумма государственного долга удвоилась, «или увеличилась почти на 1,7 триллиона крон, из-за продолжающегося дефицита государственного бюджета». Начиная с 2020 года государство имеет дефицит в сотни миллиардов евро и, как показывает бюджетный прогноз, намерено продолжать делать это в ближайшие годы», — говорится в его комментарии.



Однако он видит и положительный момент. «Очень небольшая часть этого долга является краткосрочной. Это значительно снижает риск рефинансирования долга в будущем. Лишь очень небольшая часть долга приходится на иностранные государства. Поэтому государство в основном занимает деньги в кронах на чешском рынке у отечественных финансовых учреждений», — пояснил он.



Государственный долг состоит из государственных долговых обязательств и в основном формируется за счет накопления дефицита государственного бюджета. Он финансируется за счет казначейских векселей, государственных облигаций, прямых кредитов или кредитов Европейского инвестиционного банка.