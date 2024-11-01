Хорошая новость: в 2025 году продукты питания и топливо подешевеют
5 ноября 2024
21:00
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После трех лет давления, вызванного высокой стоимостью жизни, потребители могут получить некоторую передышку. Причем не только в Европе, но и в других частях планеты. Всемирный банк объявил, что цены на топливо, металлы, продукты питания и другие сырьевые товары в ближайшем будущем будут снижаться и даже достигнут пятилетнего минимума в следующем году. В частности, ожидается, что мировые цены на сырьевые товары упадут почти на десятую часть.
В случае с продовольствием, например, Банк прогнозирует более значительное снижение цен уже в этом году — на 9%. В 2025 году ожидается падение еще на 4%.
Беспрецедентный профицит
Ожидается, что главным фактором удешевления станет избыточная добыча нефти. Благодаря этому цены на этот товар уже падают в этом году, а переход на экологически чистую энергию и снижение интереса со стороны Китая также способствуют подобной тенденции. Там спрос на черное золото практически прекратится с 2023 года из-за падения промышленного производства и роста продаж электромобилей.
В частности, Всемирный банк ожидает, что предложение превысит спрос в среднем на 1,2 миллиона баррелей в день. Такой большой профицит был зафиксирован лишь дважды — во время приостановки в связи с пандемией в 2020 году и во время обвала цен на этот стратегический товар в 1998 году. Увеличение запасов в конечном итоге должно привести к падению стоимости североморской Brent со средних восьмидесяти долларов за баррель в этом году до семидесяти трех в 2025 г. В следующем году она может подешеветь еще на один доллар.
«В начале 2024 года было не совсем ясно, какое влияние на тарифы на нефть будет преобладать: замедление роста в крупных экономиках или увеличение добычи вне ОПЕК+, которые будут толкать цены вниз, или, наоборот, сокращение добычи ОПЕК или геополитические риски, которые будут иметь противоположный эффект. На данный момент, похоже, преобладают факторы удешевления, особенно в виде проблем в китайской экономике и сокращения китайского импорта нефти», — прокомментировал Euro.cz Томаш Дворак, менеджер по оценке бизнеса EqSA.
Однако, по его словам, остается открытым вопрос, как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке. Опасения по поводу его эскалации особенно усилились в последние недели, когда Израиль активизировал свои атаки на ливанскую «Хезболлу».
«Конфликт на Ближнем Востоке может существенно повлиять на стоимость нефти в ближайшие месяцы, если Израиль, например, начнет наносить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Однако этот вариант вряд ли найдет поддержку в США», — говорит Дворак. Он также отмечает, что в случае эскалации конфликта рост цен, скорее всего, будет недолгим, так как другие производители могут быстро отреагировать на это, увеличив собственную добычу.
По данным Всемирного банка, нефть должна подешеветь даже в случае интенсивных боевых действий в духе войны в Ираке в 2003 году. В этом случае тарифы, вероятно, вырастут «всего лишь» до 84 долларов за баррель в среднем в следующем году, что на 5% больше, чем в этом году, говорится в докладе.
Время смягчить процентные ставки
Не в последнюю очередь анализ Всемирного банка также приносит облегчение центральным банкам, которые уже давно беспокоятся о том, как рост цен повлияет на среднюю инфляцию. В результате процентные ставки могут начать снижаться быстрее, чем ожидалось.
«Хорошая новость заключается в том, что мировая экономика, похоже, находится в гораздо лучшей форме, чем раньше, чтобы справиться со значительным шоком на рынке нефти», — сказал Айхан Косе, заместитель главного экономиста Всемирного банка.
«Это открывает редкие возможности для политиков в развивающихся странах. Во-первых, падение тарифов на сырьевые товары может способствовать проведению денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Во-вторых, у них есть возможность отменить дорогостоящие субсидии на ископаемое топливо», — заключает он.
Беспрецедентный профицит
Ожидается, что главным фактором удешевления станет избыточная добыча нефти. Благодаря этому цены на этот товар уже падают в этом году, а переход на экологически чистую энергию и снижение интереса со стороны Китая также способствуют подобной тенденции. Там спрос на черное золото практически прекратится с 2023 года из-за падения промышленного производства и роста продаж электромобилей.
В частности, Всемирный банк ожидает, что предложение превысит спрос в среднем на 1,2 миллиона баррелей в день. Такой большой профицит был зафиксирован лишь дважды — во время приостановки в связи с пандемией в 2020 году и во время обвала цен на этот стратегический товар в 1998 году. Увеличение запасов в конечном итоге должно привести к падению стоимости североморской Brent со средних восьмидесяти долларов за баррель в этом году до семидесяти трех в 2025 г. В следующем году она может подешеветь еще на один доллар.
«В начале 2024 года было не совсем ясно, какое влияние на тарифы на нефть будет преобладать: замедление роста в крупных экономиках или увеличение добычи вне ОПЕК+, которые будут толкать цены вниз, или, наоборот, сокращение добычи ОПЕК или геополитические риски, которые будут иметь противоположный эффект. На данный момент, похоже, преобладают факторы удешевления, особенно в виде проблем в китайской экономике и сокращения китайского импорта нефти», — прокомментировал Euro.cz Томаш Дворак, менеджер по оценке бизнеса EqSA.
Однако, по его словам, остается открытым вопрос, как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке. Опасения по поводу его эскалации особенно усилились в последние недели, когда Израиль активизировал свои атаки на ливанскую «Хезболлу».
«Конфликт на Ближнем Востоке может существенно повлиять на стоимость нефти в ближайшие месяцы, если Израиль, например, начнет наносить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Однако этот вариант вряд ли найдет поддержку в США», — говорит Дворак. Он также отмечает, что в случае эскалации конфликта рост цен, скорее всего, будет недолгим, так как другие производители могут быстро отреагировать на это, увеличив собственную добычу.
По данным Всемирного банка, нефть должна подешеветь даже в случае интенсивных боевых действий в духе войны в Ираке в 2003 году. В этом случае тарифы, вероятно, вырастут «всего лишь» до 84 долларов за баррель в среднем в следующем году, что на 5% больше, чем в этом году, говорится в докладе.
Время смягчить процентные ставки
Не в последнюю очередь анализ Всемирного банка также приносит облегчение центральным банкам, которые уже давно беспокоятся о том, как рост цен повлияет на среднюю инфляцию. В результате процентные ставки могут начать снижаться быстрее, чем ожидалось.
«Хорошая новость заключается в том, что мировая экономика, похоже, находится в гораздо лучшей форме, чем раньше, чтобы справиться со значительным шоком на рынке нефти», — сказал Айхан Косе, заместитель главного экономиста Всемирного банка.
«Это открывает редкие возможности для политиков в развивающихся странах. Во-первых, падение тарифов на сырьевые товары может способствовать проведению денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Во-вторых, у них есть возможность отменить дорогостоящие субсидии на ископаемое топливо», — заключает он.
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