Растущие цены на яйца: что стоит за этой ситуацией и когда она закончится?

По словам Длоуги, в настоящее время переоборудовано около половины коммерческих ферм, но около миллиона мест для содержания кур заводчики не планируют менять, что приведет к дефициту чешских яиц и их удорожанию.



Чешское статистическое управление сообщает, что в октябре цена за упаковку из десяти яиц выросла более чем до 49 крон по сравнению с 42,14 кроны в сентябре и 48,37 кроны в прошлом году.



«С другой стороны, в небольших хозяйствах куры несут меньше из-за холода и короткого дня. Цена на яйца на свободном европейском рынке постепенно росла с лета, и торговые компании не могут покупать их по таким ценам, как при изобилии», — говорит Длоуга.





Чешская продовольственная палата назвала аналогичные причины роста цен, упомянув также о повышенном спросе на яйца в связи с рождественской выпечкой.



Эксперты предупреждают о возможном дальнейшем росте цен, поскольку через два года вступит в силу запрет на содержание кур-несушек в клетках. Однако сети супермаркетов смогут продолжать их предлагать, а также использовать в гастрономии. «С 2027 года производство яиц в клетках в Чехии будет прекращено, но сети смогут их импортировать и продавать. Это абсурдная и надуманная ситуация в Чешской Республике», — заявил представитель палаты Марек Земанек.



Крупные сети супермаркетов уже обязались прекратить продажу яиц из клеточных ферм в 2025 году, но, по словам Земанека, они, скорее всего, продолжат их импортировать.



По данным опроса птицеводов, проведенного в октябре этого года, на данный момент фермеры перевели на альтернативные варианты более 3 миллионов помещений из общего числа около 6 миллионов. Более миллиона мест птицеводы вообще не планируют переделывать. «Это приведет к дефициту яиц и, вероятно, отразится на их более высокой цене», — добавил Длоуга.



Кроме того, согласно более раннему заявлению Чешской аграрной палаты, можно ожидать, что местные яйца заменят яйца в клеточных хозяйств из-за рубежа и третьих стран, где подобный запрет не действует. Среди прочего, палата отметила, что интерес к таким продуктам сохраняется, поскольку чешские потребители часто ориентируются на цену и не хотят или не могут позволить себе переплачивать за яйца из альтернативных источников.



Птицеводы предупреждают, что запрет ухудшит конкурентоспособность чешских производителей на внутреннем рынке и заставит их задуматься о том, стоит ли продолжать разводить кур-несушек, что может привести к снижению самодостаточности Чехии в производстве. Министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) ранее заявлял, что общий подход ЕС к запрету клеточного птицеводства сейчас находится вне поля зрения.