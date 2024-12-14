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Чехия пойдет более спонтанным путем при переходе на евро

Новости 420on
17 декабря 2024
10:00
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По словам министра по делам Европы Мартина Дворжака, Чехия пойдет по довольно спонтанному пути в случае перехода на евро. В чешской экономике операции, осуществляемые в этой валюте, будут продолжать увеличиваться, и их объем будет расти до тех пор, пока страна не достигнет стадии, на которой окажется бессмысленным одновременно сохранять чешскую крону.
Об этом Дворжак заявил на пресс-конференции.

В конце ноября правительство не согласилось с необходимостью назначения национального координатора по евро. Движение STAN потребовало создания позиции. Тогда же кабмин обсудил и анализ Национального экономического совета при правительстве (NERV). Вывод, среди прочего, заключается в том, что пребывание в механизме валютного курса ERM II должно длиться как можно короче и должно быть связано с объявлением ориентировочной даты вступления Чехии в еврозону, заявил министр финансов Збинек Станюра в то время.

Дворжак сказал сегодня, что он не совсем приятно удивлен тем, что в отчете NERV, который должен был оценить экономические последствия, говорится, что такой шаг не имеет общественной или политической поддержки и является основным препятствием на пути принятия общей европейской валюты. «Аргумент актуальный, особенно для политика, но это не совсем экономический аргумент», — сказал министр.

По мнению Дворжака, политическая воля начнет расти, когда станет ясно, что общественное мнение движется в сторону такого решения, и поддержка введения евро увеличится. Министр считает, что если бы сейчас был какой-то реальный шанс, то это был бы скорее стихийный путь. Сейчас он не видит достаточно сильной политической поддержки для такой цели. По его словам, соотношение партий внутри нынешней коалиции «Вместе» (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) и STAN составляет два к двум.

В этом году, спустя несколько лет, Чехия, вероятно, выполнит большинство условий присоединения к еврозоне, за исключением членства в механизме ERM II. По словам Станьюры, анализ NERV показывает, что пребывание в ERM II должно продлиться как можно короче и быть связано с объявлением возможной даты вступления Чехии в еврозону. Причина в том, что если бы обменный курс был зафиксирован, центральному банку пришлось бы достичь цели стабильности цен, но в то же время ему пришлось бы сосредоточиться на цели стабильности обменного курса, и для этого ему пришлось бы только один инструмент, а именно процентная ставка, отметил министр финансов.

Спор по поводу принятия единой европейской валюты разгорелся в правительственной коалиции в этом году, когда некоторые партии потребовали от кабинета министров хотя бы установить крайний срок присоединения к ERM II. Чешская Республика взяла на себя обязательство присоединиться к еврозоне, когда она присоединилась к ЕС в 2004 году. Из десяти стран, которые присоединились к союзу в то время, Польша и Венгрия еще не ввели общую валюту, за исключением Чешской Республики.

Для вступления в еврозону, помимо двухлетнего членства в ERM II, необходимо соответствовать критериям низкой инфляции и низких процентных ставок по государственным облигациям, а также поддерживать дефицит государственных финансов на уровне ниже трех процентов валового внутреннего ВВП. продукта (ВВП) и общий долг ниже 60 процентов ВВП.
Чехия Еврозона Евро Чешская крона
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