Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Изменения в 2025 году: пенсии вырастут на сотни крон

Новости и статьи
31 декабря 2024
21:00
176
С января пенсионеры будут получать на несколько сотен крон в месяц больше. Причиной этого является очередная январская валоризация, в результате которой средняя пенсия по старости увеличится на 358 крон и достигнет 21 080. Кроме того, увеличатся пенсии по инвалидности, пенсии вдовы, вдовца и сироты. Однако для некоторых людей, выходящих на досрочную пенсию, валоризация будет ниже.
«Повышение пенсий основано на росте цен, который измеряется индексом стоимости жизни в домохозяйствах пенсионеров», — сказала пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел Катержина Прочазкова.

Базовая ставка, одинаковая для всех, увеличится на 260 крон и составит 4 660. Процентная ставка, которая зависит от предыдущего заработка, увеличится на 0,6%, что составляет 98 крон для средней пенсии.

Улучшение материального положения пенсионеров

Насколько улучшится материальное положение пенсионеров

Текущая пенсия (Kč) Повышение (Kč) Итоговая пенсия (Kč)
12 000 306 12 306
14 000 318 14 318
16 000 330 16 330
18 000 342 18 342
20 000 354 20 354
22 000 366 22 366
24 000 378 24 378
26 000 390 26 390
28 000 402 28 402
30 000 414 30 414
32 000 426 32 426
34 000 438 34 438
36 000 450 36 450
38 000 462 38 462
40 000 474 40 474
42 000 486 42 486
44 000 498 44 498
Например, для людей с пенсией в 16 000 крон ежемесячная выплата увеличится на 330 и составит 16 330 крон. Для пожилых людей с пенсией в 24 000 крон январская индексация составит 378 крон. Если сейчас человек получает ежемесячную пенсию в размере 40 000 крон, то в следующем году он будет получать на 474 кроны больше.

В худшем положении окажутся те, кому досрочная пенсия будет назначена после 30 сентября 2023 года и кто не достигнет пенсионного возраста до конца года. Для них будет повышена только базовая ставка, но не процент.

Их пенсии увеличатся только на 260 крон, независимо от размера. То есть одинаково для всех. Это изменение призвано поддержать усилия, направленные на то, чтобы люди как можно дольше оставались на рынке труда.

«Надбавка за уход за одним ребенком увеличится с 500 до 503 крон. Повышение будет произведено автоматически Чешским управлением социального обеспечения, подавать заявление не нужно», — добавила Прохазкова.

По ее словам, специальное пенсионное пособие для участников национально-освободительной борьбы в период с 1939 по 1945 год также увеличится.

«Учитывая 6-процентный рост цен с момента последнего повышения, это пособие будет увеличено на 6% до 2 985 крон, если речь идет о непосредственных участниках национально-освободительной борьбы и некоторых лицах, реабилитированных в судебном или внесудебном порядке, и на 1 493 кроны в месяц, если речь идет о получателях пенсий вдов или вдовцов этих лиц», — добавила она.

Администрация отправит уведомление
Все пенсионеры получат уведомление о повышении от Чешского управления социального обеспечения к середине января 2025 года. «Это произойдет не позднее дня выплаты пенсии», — говорится на сайте управления.

Большинство пенсионеров получат уведомление об индексации по обычной почте. Владельцы электронных ящиков данных получат информацию в виде вложения в сообщение с данными.
Чехия пенсия пенсионеры
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
31 ДЕКАБРЯ 2024
216
ОБЩЕСТВО
В ЭТОМ ГОДУ В СУПЕРМАРКЕТАХ ПОЯВИЛИСЬ ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
16:30
31 ДЕКАБРЯ 2024
392
ОБЩЕСТВО
ПРАГА ЗАМЕНЯЕТ CХЕМЫ СТАНЦИЙ В ВАГОНАХ МЕТРО
15:00
31 ДЕКАБРЯ 2024
548
ОБЩЕСТВО
ВЫВОДЫ 2024 ГОДА: ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА СОЗДАЛО НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ — ВОТ КАК ТЕПЕРЬ БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ЖИЗНЬ
14:00
31 ДЕКАБРЯ 2024
626
ОБЩЕСТВО
КТО ОДОЛЖИТ ВАМ ДЕНЬГИ, А ПОТОМ СДЕРЕТ С ВАС КОЖУ? САМЫЕ УШЛЫЕ КОМПАНИИ В РЕЙТИНГЕ КРЕДИТУЮТ ПОД СОТНИ ПРОЦЕНТОВ
09:00
31 ДЕКАБРЯ 2024
433
ОБЩЕСТВО
ГЛАВНЫЕ ИГРЫ И ТУРНИРЫ ПО ФУТБОЛУ В 2025 ГОДУ: НА ЧТО СТАВИТЬ
21:00
30 ДЕКАБРЯ 2024
815
ОБЩЕСТВО
ИЗМЕНЕНИЯ В 2025 ГОДУ: ПОЧТА НАЧНЕТ ПРИНИМАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
19:30
30 ДЕКАБРЯ 2024
705
ОБЩЕСТВО
ПОЛИТИКА РАЗЪЕДИНЯЕТ, А ПИВО ОБЪЕДИНЯЕТ: ЧТО ДУМАЮТ ЧЕХИ О БУДУЩЕМ?
18:00
30 ДЕКАБРЯ 2024
1270
ОБЩЕСТВО
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ В ЧЕХИИ ЗАРАБАТЫВАЮТ НА НОВОГОДНЕЙ НОЧИ КАК НИКОГДА
16:30
30 ДЕКАБРЯ 2024
848
ОБЩЕСТВО
БОЛЬШЕ ПРАВ, МЕНЬШЕ ОГРАНИЧЕНИЙ: ОДНОПОЛЫЕ ПАРЫ В ЧЕХИИ НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН?
15:00
30 ДЕКАБРЯ 2024
1306
ОБЩЕСТВО
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ В ЧЕХИИ МОЖЕТ БЫТЬ ВИДНО СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕНЕРА УЖЕ РАЗЛИЧИМА
11:30
30 ДЕКАБРЯ 2024
1005
ПОЛИТИКА
ИЗ-ЗА УГРОЗ ФИЦО МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ВЛАСТЯМ ЕС — ЗАЯВИЛ УКРАИНСКИЙ МИНИСТР
08:00
30 ДЕКАБРЯ 2024
909
ОБЩЕСТВО
ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА: САМОЛЕТ AZERBAIJAN AIRLINES БЫЛ ПОВРЕЖДЕН ИЗ-ЗА ОБСТРЕЛА С ЗЕМЛИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
15:00
29 ДЕКАБРЯ 2024
1773
ОБЩЕСТВО
КАК МЫ ПОТЕРЯЛИ МИР В ЕВРОПЕ. КАКУЮ РОЛЬ В ЭТОМ СЫГРАЛ ЗАПАД ВО ГЛАВЕ С США — И КАКУЮ РОЛЬ СЫГРАЛА В ЭТОМ РОССИЯ?
13:00
29 ДЕКАБРЯ 2024
783
ОБЩЕСТВО
ГОДОВЩИНА ТРАГЕДИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ ВСЕ ЕЩЕ БОЛЬНАЯ ТЕМА ДЛЯ МНОГИХ. НОВОГОДНИЕ ПЕТАРДЫ МОГУТ ИХ ПУГАТЬ
11:00
29 ДЕКАБРЯ 2024
927
ОБЩЕСТВО
КАЖДЫЙ ЧЕХ ВЫПИВАЕТ 160 ЛИТРОВ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В ГОД