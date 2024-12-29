Изменения в 2025 году: пенсии вырастут на сотни крон

Улучшение материального положения пенсионеров Насколько улучшится материальное положение пенсионеров Текущая пенсия (Kč) Повышение (Kč) Итоговая пенсия (Kč) 12 000 306 12 306 14 000 318 14 318 16 000 330 16 330 18 000 342 18 342 20 000 354 20 354 22 000 366 22 366 24 000 378 24 378 26 000 390 26 390 28 000 402 28 402 30 000 414 30 414 32 000 426 32 426 34 000 438 34 438 36 000 450 36 450 38 000 462 38 462 40 000 474 40 474 42 000 486 42 486 44 000 498 44 498

«Повышение пенсий основано на росте цен, который измеряется индексом стоимости жизни в домохозяйствах пенсионеров», — сказала пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел Катержина Прочазкова.Базовая ставка, одинаковая для всех, увеличится на 260 крон и составит 4 660. Процентная ставка, которая зависит от предыдущего заработка, увеличится на 0,6%, что составляет 98 крон для средней пенсии.Например, для людей с пенсией в 16 000 крон ежемесячная выплата увеличится на 330 и составит 16 330 крон. Для пожилых людей с пенсией в 24 000 крон январская индексация составит 378 крон. Если сейчас человек получает ежемесячную пенсию в размере 40 000 крон, то в следующем году он будет получать на 474 кроны больше.В худшем положении окажутся те, кому досрочная пенсия будет назначена после 30 сентября 2023 года и кто не достигнет пенсионного возраста до конца года. Для них будет повышена только базовая ставка, но не процент.Их пенсии увеличатся только на 260 крон, независимо от размера. То есть одинаково для всех. Это изменение призвано поддержать усилия, направленные на то, чтобы люди как можно дольше оставались на рынке труда.«Надбавка за уход за одним ребенком увеличится с 500 до 503 крон. Повышение будет произведено автоматически Чешским управлением социального обеспечения, подавать заявление не нужно», — добавила Прохазкова.По ее словам, специальное пенсионное пособие для участников национально-освободительной борьбы в период с 1939 по 1945 год также увеличится.«Учитывая 6-процентный рост цен с момента последнего повышения, это пособие будет увеличено на 6% до 2 985 крон, если речь идет о непосредственных участниках национально-освободительной борьбы и некоторых лицах, реабилитированных в судебном или внесудебном порядке, и на 1 493 кроны в месяц, если речь идет о получателях пенсий вдов или вдовцов этих лиц», — добавила она.Все пенсионеры получат уведомление о повышении от Чешского управления социального обеспечения к середине января 2025 года. «Это произойдет не позднее дня выплаты пенсии», — говорится на сайте управления.Большинство пенсионеров получат уведомление об индексации по обычной почте. Владельцы электронных ящиков данных получат информацию в виде вложения в сообщение с данными.