Изменения в 2025 году: пенсии вырастут на сотни крон
31 декабря 2024
21:00
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С января пенсионеры будут получать на несколько сотен крон в месяц больше. Причиной этого является очередная январская валоризация, в результате которой средняя пенсия по старости увеличится на 358 крон и достигнет 21 080. Кроме того, увеличатся пенсии по инвалидности, пенсии вдовы, вдовца и сироты. Однако для некоторых людей, выходящих на досрочную пенсию, валоризация будет ниже.
«Повышение пенсий основано на росте цен, который измеряется индексом стоимости жизни в домохозяйствах пенсионеров», — сказала пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел Катержина Прочазкова.
Базовая ставка, одинаковая для всех, увеличится на 260 крон и составит 4 660. Процентная ставка, которая зависит от предыдущего заработка, увеличится на 0,6%, что составляет 98 крон для средней пенсии.
Например, для людей с пенсией в 16 000 крон ежемесячная выплата увеличится на 330 и составит 16 330 крон. Для пожилых людей с пенсией в 24 000 крон январская индексация составит 378 крон. Если сейчас человек получает ежемесячную пенсию в размере 40 000 крон, то в следующем году он будет получать на 474 кроны больше. Улучшение материального положения пенсионеров
В худшем положении окажутся те, кому досрочная пенсия будет назначена после 30 сентября 2023 года и кто не достигнет пенсионного возраста до конца года. Для них будет повышена только базовая ставка, но не процент.
Их пенсии увеличатся только на 260 крон, независимо от размера. То есть одинаково для всех. Это изменение призвано поддержать усилия, направленные на то, чтобы люди как можно дольше оставались на рынке труда.
«Надбавка за уход за одним ребенком увеличится с 500 до 503 крон. Повышение будет произведено автоматически Чешским управлением социального обеспечения, подавать заявление не нужно», — добавила Прохазкова.
По ее словам, специальное пенсионное пособие для участников национально-освободительной борьбы в период с 1939 по 1945 год также увеличится.
«Учитывая 6-процентный рост цен с момента последнего повышения, это пособие будет увеличено на 6% до 2 985 крон, если речь идет о непосредственных участниках национально-освободительной борьбы и некоторых лицах, реабилитированных в судебном или внесудебном порядке, и на 1 493 кроны в месяц, если речь идет о получателях пенсий вдов или вдовцов этих лиц», — добавила она.
Администрация отправит уведомление
Все пенсионеры получат уведомление о повышении от Чешского управления социального обеспечения к середине января 2025 года. «Это произойдет не позднее дня выплаты пенсии», — говорится на сайте управления.
Большинство пенсионеров получат уведомление об индексации по обычной почте. Владельцы электронных ящиков данных получат информацию в виде вложения в сообщение с данными.
Базовая ставка, одинаковая для всех, увеличится на 260 крон и составит 4 660. Процентная ставка, которая зависит от предыдущего заработка, увеличится на 0,6%, что составляет 98 крон для средней пенсии.
Насколько улучшится материальное положение пенсионеров
|Текущая пенсия (Kč)
|Повышение (Kč)
|Итоговая пенсия (Kč)
|12 000
|306
|12 306
|14 000
|318
|14 318
|16 000
|330
|16 330
|18 000
|342
|18 342
|20 000
|354
|20 354
|22 000
|366
|22 366
|24 000
|378
|24 378
|26 000
|390
|26 390
|28 000
|402
|28 402
|30 000
|414
|30 414
|32 000
|426
|32 426
|34 000
|438
|34 438
|36 000
|450
|36 450
|38 000
|462
|38 462
|40 000
|474
|40 474
|42 000
|486
|42 486
|44 000
|498
|44 498
В худшем положении окажутся те, кому досрочная пенсия будет назначена после 30 сентября 2023 года и кто не достигнет пенсионного возраста до конца года. Для них будет повышена только базовая ставка, но не процент.
Их пенсии увеличатся только на 260 крон, независимо от размера. То есть одинаково для всех. Это изменение призвано поддержать усилия, направленные на то, чтобы люди как можно дольше оставались на рынке труда.
«Надбавка за уход за одним ребенком увеличится с 500 до 503 крон. Повышение будет произведено автоматически Чешским управлением социального обеспечения, подавать заявление не нужно», — добавила Прохазкова.
По ее словам, специальное пенсионное пособие для участников национально-освободительной борьбы в период с 1939 по 1945 год также увеличится.
«Учитывая 6-процентный рост цен с момента последнего повышения, это пособие будет увеличено на 6% до 2 985 крон, если речь идет о непосредственных участниках национально-освободительной борьбы и некоторых лицах, реабилитированных в судебном или внесудебном порядке, и на 1 493 кроны в месяц, если речь идет о получателях пенсий вдов или вдовцов этих лиц», — добавила она.
Администрация отправит уведомление
Все пенсионеры получат уведомление о повышении от Чешского управления социального обеспечения к середине января 2025 года. «Это произойдет не позднее дня выплаты пенсии», — говорится на сайте управления.
Большинство пенсионеров получат уведомление об индексации по обычной почте. Владельцы электронных ящиков данных получат информацию в виде вложения в сообщение с данными.
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