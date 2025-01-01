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ИЗМЕНЕНИЯ В 2025 ГОДУ: Налоговые льготы могут быть получены и на инвестиции для обеспечения старости

Новости и статьи
2 января 2025
16:30
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В прошлом году десятки тысяч людей начали использовать новый способ обеспечения своей старости — долгосрочный инвестиционный продукт (dlouhodobý investiční produkt, DIP). Данный инструмент является еще одним из поддерживаемых государством программ, таких как пенсионное страхование, дополнительные пенсионные накопления или частное страхование жизни, в рамках которых можно сэкономить на налогах до 7 200 крон в год.
Из налоговой базы можно вычесть до 48 000 крон в год.

Максимальной налоговой экономии можно достичь, если в течение года на счет, открытый для DIP, будет перечислено не менее 48 000 крон.

«Это касается тех случаев, если люди не откладывают деньги на другой продукт, предоставляющий аналогичную льготу по вычету. Тогда внесенные суммы суммируются, и, следовательно, будет достаточно положить меньше денег на DIP», — говорит Анна Мандак из Fio banka.

Затем банк или инвестиционная компания высылает клиенту подтверждение для целей налогообложения, в котором четко указана сумма взносов, которые клиент перечислил сам и которые, следовательно, можно использовать для налогового вычета. При этом учитываются только собственные вклады клиента, а не взносы работодателя или инвестиционный доход.

В рамках DIP можно инвестировать в акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, сберегательные или срочные счета.

Как и в случае с пенсионными накоплениями, можно получать взносы от работодателя, который также может вычесть их из налогов, в размере до 50 000 крон в год на одного работника. На практике это означает ежемесячный взнос в размере около 4 150 крон.

Привлекательным для некоторых может оказаться и прошлогоднее изменение размера государственных взносов в пенсионные накопления. Теперь они составляют 20% от ежемесячного вклада клиента.

Максимальный ежемесячный бонус государства с июля 2024 года увеличился с 230 до 340 крон. Его можно получить, если ежемесячно откладывать 1 700 крон и более.

Однако те, кому назначена пенсия по старости, больше не получают государственные взносы. Тем не менее работающие пенсионеры могут воспользоваться налоговыми льготами или отчислениями работодателя.
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