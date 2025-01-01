Чехия входит в число стран ЕС с самым низким уровнем неравенства доходов, в Словакии он еще ниже

Для сравнения часто используется так называемый индекс Джини. Если бы в конкретной стране не было неравенства и все граждане имели одинаковый уровень финансов, то индекс был бы равен нулю. Чем выше значение индекса Джини, тем выше неравенство по стране. Значение индекса варьируется от 0 до 100. При верхнем значении всеми деньгами бы обладал один человек.



Значение индекса Джини в странах ЕС

Среди стран — членов ЕС индекс Джини на 2023 год был самым высоким в Болгарии (37,2), Литве (35,7), Латвии (34,0), Португалии (33,7), Мальте (33,0), Эстонии (31,8%), Греции (31,8), Испании (31,5), Италии (31,5) и Румынии (31,0), согласно данным, опубликованным Евростатом.



С другой стороны, самые низкие значения индекса Джини наблюдаются в Словакии (21,6), Словении (23,4), Бельгии (24,2), Чехии (24,4), Нидерландах (26,4), Финляндии (26,6), Польше (27,0), Ирландии (27,4), Австрии (28,1), Дании (28,2) и Венгрии (29,0).



Рост неравенства в Германии

В Германии, например, разрыв в настоящее время выше, чем 25 лет назад. В 1999 году этот показатель составлял 26,0, а к 2023 году он будет уже почти 29,4.





В странах с более высоким индексом Джини разница между медианной и средней заработной платой в процентном отношении выше, чем в других странах. Медианная заработная плата — это значение заработной платы, находящееся ровно посередине, когда все зарплаты в национальной экономике ранжируются от самой высокой до самой низкой. Поскольку значение средней заработной платы завышено, особенно за счет зарплат десятой части самых высокооплачиваемых работников, средняя заработная плата довольно значительно выше медианной.



В Чешской Республике, по данным Чешского статистического управления, средняя заработная плата во втором квартале этого года составляла 45 854 кроны, а медианная — 38 529 крон. Медианная зарплата составляла 84% от средней зарплаты.



80% работников получали зарплату в размере от 20 652 до 75 570 крон.



В странах — членах ЕС человек считается «бедным», если он зарабатывает менее 60% от медианной заработной платы, учитывая чистый доход не только от работы или бизнеса, но и в виде пенсий, пособий по болезни, пособий по безработице или социальных выплат.



Богатыми считаются люди с доходом 200% от медианной зарплаты и выше. Таким образом, пороги бедности и богатства в странах — членах ЕС различаются.



В Чехии существует только две ставки подоходного налога физических лиц, причем более высокая ставка в 23% применяется только к зарплатам, превышающим среднюю зарплату в три раза. Таким образом, некоторые налогоплательщики в Чехии облагают весь свой доход по ставке в размере 15%, даже если они соответствуют определению богатства.



В большинстве стран существует несколько налоговых ставок, а в некоторых странах ЕС максимальная составляет 40% и более.