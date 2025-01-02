Глава Центробанка Чехии о евро: «Это не спасение»

Председатель Чешского национального банка (ЧНБ) Алеш Михл заявил на канале CNN Prima News, что принятие единой европейской валюты не принесет Чехии фундаментальных преимуществ. «Евро не является спасением», — сказал он.



По его словам, ключом к повышению заработной платы является главным образом повышение производительности труда, предпринимательства и укрепление чешской кроны, а не просто смена валюты.



Тем самым Михл отреагировал на мнение президента Петра Павла, который в своей новогодней речи упомянул, что переход на евро может помочь Чехии приблизиться к немецким зарплатам. Однако глава ЧНБ отмечает, что сама по себе смена валюты не приведет к увеличению заработной платы. По его словам, крона выступает стабилизирующим элементом и мотивирует компании к инновациям.



«Евро хорош, когда механизм корректировки обменного курса платежного баланса не работает. Но в Чехии это работает хорошо», — пояснил он. Это означает, что обменный курс кроны может приспосабливаться к спросу и предложению во внешней торговле.



Михл подчеркнул, что многие чешские компании уже добровольно используют евро для своих транзакций или финансирования. «Экономика сама „евроизируется“ шаг за шагом», — заявил он. В то же время он отметил, что этот процесс требует времени и не нужно его торопить.



Однако он добавил, что ЧНБ придерживается консервативной стратегии, основанной на низкой инфляции и финансовой стабильности, поэтому на данный момент банк предпочитает золото. Тем не менее, он не исключил биткоин как возможную интересную форму диверсификации, но только в небольшом объеме.



По словам главы ЧНБ, укрепление валютных резервов является важным элементом для банка. Таким образом, ЧНБ за последние годы существенно увеличил свой золотой запас — с первоначальных восьми тонн до нынешних пятидесяти. «Мы стремимся к ста тоннам», — сказал губернатор, добавив, что ЧНБ объединяет золото, акции и облигации, чтобы минимизировать риски.



Михл подтвердил, что в этом году инфляция должна приблизиться к 2,5 процента, и он хотел бы снизить ее до двух процентов или даже ниже. Он назвал высокий дефицит государственного бюджета одним из крупнейших инфляционных факторов.



«Самый большой инфляционный риск — это дефицит государственного бюджета. Его необходимо сокращать», — отметил он. По его словам, сильная чешская крона уже способствовала снижению инфляции и продолжит играть в этом значительную роль.