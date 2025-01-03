ИЗМЕНЕНИЯ В 2025 ГОДУ: Цены в домах для престарелых и инвалидов вырастут

Это предусмотрено в проекте постановления Министерства труда и социальных дел, который в декабре прошел процедуру комментирования, но до сих пор не опубликован в Собрании законов. Таким образом, точная дата пока не определена.



«Предложение об увеличении выплат на питание и проживание соответствует уровню инфляции. В то же время социальные услуги, на которые предлагается увеличить выплаты, в первую очередь предоставляются получателям пенсий, которые ежегодно индексируются», — обосновали изменения в министерстве.



День пребывания в доме престарелых, инвалидов или с особым режимом, в недельном интернате будет стоить на 10 крон больше, говорится в сообщении. Плата может вырасти с 305 до 315 крон.



Питание подорожает на 5 крон. До сих пор люди платили за обед максимум 115 крон. Теперь он подорожает до 120 крон. За полный день с минимум тремя приемами пищи максимальная цена составляет 255 крон. Новая цена будет 260 крон.



До сих пор пребывание в доме престарелых с питанием на целый день обходилось максимум в 560 крон, то есть в 17 360 крон в месяц. С января эта сумма может составить 575 крон в день, или максимум 17 825. После оплаты у проживающих в таких домах должно оставаться 15% их дохода, обычно пенсии.



«Предложенная сумма превышает растущие пенсии людей в среднем примерно на 360 крон», — критикует Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов в процедуре комментариев.



«Для людей, которые уже выплачивают полную сумму, эта мера приведет к тому, что у них останется меньший остаток пенсии в реальном выражении для покупки личных товаров и услуг, цены на которые также растут из-за инфляции и повышения стоимости. Поэтому мы очень обеспокоены тем, что эти клиенты больше не смогут позволить себе приобрести товары и услуги, о которых идет речь», — добавили в профсоюзе.



Создание центров помощи

Министерство также добавило в указ перечень социальных услуг в центрах психического здоровья. К ним относятся, например, обучение навыкам самообслуживания по уходу за домом, одеждой, уборке, мелким ремонтным работам, ведению хозяйства, походам по магазинам, а также по уходу за детьми или другими членами семьи.



Кроме того, центры будут помогать в тренировке поведения в различных ситуациях.