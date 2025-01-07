Падение промышленного производства в Чехии ускорилось

Таким образом, промышленное производство сокращается в годовом исчислении второй месяц подряд, в основном за счет автопроизводителей и производителей запчастей для автомобилей.



Производство прочих неметаллических минеральных продуктов и прочее производство, где исключительные заказы и рост предрождественского производства оказали положительное влияние на общие показатели.

Однако общая стоимость новых заказов упала на 1,4% в годовом исчислении, согласно статистике.



«Результаты отрасли в прошлом году долгое время улучшались автопроизводителями, но, как показывает последний год, и здесь нет места для дальнейшего роста», — отметил Петр Дуфек, главный экономист Bank Creditas. «Без дополнительных финансовых стимулов со стороны спроса планы по развитию электромобильности столкнулись с реалиями повседневной жизни или предпочтениями покупателей», — добавил он.



По словам экономиста Deloitte Филипа Пастухи, автомобильный сектор продемонстрировал значительный спад в 7,1%.



«Помимо снижения внешнего спроса, это также структурная проблема для Европы, так как конкуренты из Китая и США имеют технологическое превосходство в области электромобильности, и в ближайшей перспективе не следует ожидать перелома ситуации», — сказал Пастуха.



Снижение объемов заказов



По словам Дуфека, слабый внешний и внутренний спрос остается основным фактором, сдерживающим развитие отрасли. «Об этом говорит и динамика новых заказов в ноябре, которая также снизилась, в том числе в автомобильной промышленности. В этом важнейшем секторе речь идет о незначительном сокращении на 5%», — сказал экономист.



Однозначно слабые показатели промышленности создают давление на дальнейшую рационализацию, которая выражается, в частности, в увольнениях.



Дуфек считает, что, учитывая ситуацию в нашем главном торговом партнере, Германии, отечественная промышленность начнет переживать лучшие времена только во второй половине года. «Вопрос в том, как она сможет конкурировать на международных рынках при высоких ценах на энергоносители», — добавил он.



«Ситуация в промышленности остается мрачной, и проблемы, скорее всего, будут углубляться», — прокомментировал аналитик Cyrrus Вит Градил.



Прошедший ноябрь стал третьим месяцем подряд, когда промышленное производство падает месяц за месяцем, причем темпы этого падения постепенно усиливаются. «На этот раз значительный вклад внесло снижение в ключевом секторе производства автомобилей, но около половины отраслей промышленности остались в минусе», — отметил Градил.



Обнадеживающие новости из-за рубежа заключаются в том, что промышленность и экспорт Германии выросли в ноябре больше, чем ожидалось, согласно последним статистическим данным. Промышленное производство выросло на 1,5% по сравнению с октябрем, а экспорт увеличился на 2,1%.