Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Падение промышленного производства в Чехии ускорилось

Новости 420on
10 января 2025
08:00
864
В годовом исчислении выпуск продукции на чешских предприятиях упал на 2,7%. По сравнению с октябрем он снизился на 1,5%, сообщило в четверг Чешское статистическое управление.
Таким образом, промышленное производство сокращается в годовом исчислении второй месяц подряд, в основном за счет автопроизводителей и производителей запчастей для автомобилей.

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов и прочее производство, где исключительные заказы и рост предрождественского производства оказали положительное влияние на общие показатели.
Однако общая стоимость новых заказов упала на 1,4% в годовом исчислении, согласно статистике.

«Результаты отрасли в прошлом году долгое время улучшались автопроизводителями, но, как показывает последний год, и здесь нет места для дальнейшего роста», — отметил Петр Дуфек, главный экономист Bank Creditas. «Без дополнительных финансовых стимулов со стороны спроса планы по развитию электромобильности столкнулись с реалиями повседневной жизни или предпочтениями покупателей», — добавил он.

По словам экономиста Deloitte Филипа Пастухи, автомобильный сектор продемонстрировал значительный спад в 7,1%.

«Помимо снижения внешнего спроса, это также структурная проблема для Европы, так как конкуренты из Китая и США имеют технологическое превосходство в области электромобильности, и в ближайшей перспективе не следует ожидать перелома ситуации», — сказал Пастуха.

Снижение объемов заказов

По словам Дуфека, слабый внешний и внутренний спрос остается основным фактором, сдерживающим развитие отрасли. «Об этом говорит и динамика новых заказов в ноябре, которая также снизилась, в том числе в автомобильной промышленности. В этом важнейшем секторе речь идет о незначительном сокращении на 5%», — сказал экономист.

Однозначно слабые показатели промышленности создают давление на дальнейшую рационализацию, которая выражается, в частности, в увольнениях.

Дуфек считает, что, учитывая ситуацию в нашем главном торговом партнере, Германии, отечественная промышленность начнет переживать лучшие времена только во второй половине года. «Вопрос в том, как она сможет конкурировать на международных рынках при высоких ценах на энергоносители», — добавил он.

«Ситуация в промышленности остается мрачной, и проблемы, скорее всего, будут углубляться», — прокомментировал аналитик Cyrrus Вит Градил.

Прошедший ноябрь стал третьим месяцем подряд, когда промышленное производство падает месяц за месяцем, причем темпы этого падения постепенно усиливаются. «На этот раз значительный вклад внесло снижение в ключевом секторе производства автомобилей, но около половины отраслей промышленности остались в минусе», — отметил Градил.

Обнадеживающие новости из-за рубежа заключаются в том, что промышленность и экспорт Германии выросли в ноябре больше, чем ожидалось, согласно последним статистическим данным. Промышленное производство выросло на 1,5% по сравнению с октябрем, а экспорт увеличился на 2,1%.
Чехия производство Германия статистика экономика
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
10 ЯНВАРЯ 2025
202
ОБЩЕСТВО
ПРЕСТИЖНЫЕ КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ ВЫСТАВЛЕНЫ НА АУКЦИОН. ГОРОД ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ ЗА НИХ РЫНОЧНУЮ АРЕНДНУЮ ПЛАТУ
09:00
10 ЯНВАРЯ 2025
232
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: БОЛЕЕ ТРЕХ ЧЕТВЕРТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ СОГЛАСНЫ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ НОВОГО ЭНЕРГОБЛОКА В ДУКОВАНАХ
22:00
9 ЯНВАРЯ 2025
1072
ПОЛИТИКА
ДЕПУТАТЫ СЛОВАЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ВОСКРЕСЕНЬЕ ЛЕТЯТ В МОСКВУ
19:30
9 ЯНВАРЯ 2025
493
ЭКОНОМИКА
ИМПОРТ ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ НИЗКИМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ
18:00
9 ЯНВАРЯ 2025
955
КУЛЬТУРА
ЧЕШСКАЯ ХОРРОР-ИГРА ПРО ПАНЕЛЬКИ. СОЗДАТЕЛЬ ПОВТОРИЛ КОШМАРЫ, КОТОРЫЕ ВСЕМ ХОРОШО ЗНАКОМЫ
16:30
9 ЯНВАРЯ 2025
3993
ОБЩЕСТВО
В ВЫХОДНЫЕ В ЧЕХИИ ОЖИДАЕТСЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЗИМНЯЯ ПОГОДА
14:30
9 ЯНВАРЯ 2025
799
ОБЩЕСТВО
ПОКОЛЕНИЕ Z ВЫБРАСЫВАЕТ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДЫ ИЗ-ЗА ЛЕНИ
09:00
9 ЯНВАРЯ 2025
2946
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКОЕ ПИВО СНОВА ПЕРЕЖИВАЕТ ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА В РОССИИ. МЫ НИЧЕГО ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕМ, ГОВОРЯТ ЧЕШСКИЕ ПИВОВАРЫ
08:00
9 ЯНВАРЯ 2025
2809
ОБЩЕСТВО
ПО ШОССЕ СО СКОРОСТЬЮ 150 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС — В ЧЕХИИ ЭТО СКОРО СТАНЕТ ВОЗМОЖНЫМ
19:30
8 ЯНВАРЯ 2025
458
ЭКОНОМИКА
ЧНБ ЗАКУПИЛ 20,5 ТОННЫ ЗОЛОТА В ПРОШЛОМ ГОДУ, ЗАПАС СОСТАВЛЯЕТ 51,2 ТОННЫ
16:30
8 ЯНВАРЯ 2025
2317
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЕ ПИВОВАРНИ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО НЕ ЭКСПОРТИРУЮТ ПИВО В РОССИЮ
14:00
8 ЯНВАРЯ 2025
862
ПОЛИТИКА
УКРАИНА МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОДДЕРЖКУ ДВИЖЕНИЯ ANO, ЗАЯВИЛ ГАВЛИЧЕК НА ВСТРЕЧЕ С ПОСЛОМ УКРАИНЫ В ЧЕХИИ
11:30
8 ЯНВАРЯ 2025
2171
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ НЕДЕЛЮ ОБХОДИТСЯ БЕЗ РОССИЙСКОГО ГАЗА И СПРАВЛЯЕТСЯ С ЭТИМ БЕЗ ПРОБЛЕМ
08:00
8 ЯНВАРЯ 2025
5540
ОБЩЕСТВО
РОССИЯ ПРИГЛАШАЕТ ЧЕХОВ НА ВНЖ. НО ОНИ ДОЛЖНЫ РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ ВСЕ
18:00
7 ЯНВАРЯ 2025
1954
ПОЛИТИКА
ПОЛИЦИЯ ТРЕБУЕТ СНЯТИЯ ДЕПУТАТСКОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ С ОКАМУРЫ ИЗ-ЗА ЕГО СПЕКТАКЛЯ С МИГРАНТАМИ НА ВАЦЛАВСКОЙ ПЛОЩАДИ