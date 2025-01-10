Инфляция в Чехии ускорилась в декабре

Об этом сообщило Чешское статистическое управление (ČSÚ). При этом средний уровень инфляции за весь прошлый год составил 2,4%, что является самым низким показателем за последние шесть лет. В 2023 году средний уровень инфляции составлял 10,7%, согласно данным ČSÚ.





Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в декабре выросли на 1,7% в годовом исчислении, а на жилье, воду, энергию и топливо — на 3,9%. Цены на товары в совокупности выросли на 1,7%, а цены на услуги — на 5%, добавили в ведомстве.





«Средний уровень инфляции на 2024 год составил 2,4%. Цены на товары в совокупности в 2024 году выросли на 0,9%, а цены на услуги — на 5,1%», — сказала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен ČSÚ.



Рост розничных продаж в Чехии, за исключением продаж и ремонта автотранспорта, замедлился в ноябре и составил 4,3% в годовом исчислении после 5,1% в октябре.





«Розничные продажи, скорректированные на ценовой эффект, в ноябре продолжили расти в годовом исчислении, но темпы роста замедлились по сравнению с предыдущими четырьмя месяцами. Наибольший вклад в рост розничных продаж внесли продажи через Интернет и по почте, а также продажи топлива», — сказала Яна Готвалдова, глава статистического отдела по торговле, транспорту и услугам.





Продажи через интернет и по почте выросли на 14,1% по сравнению с предыдущим годом, а продажи топлива — на 10,8%. Рост продаж непродовольственных товаров в годовом исчислении составил 5,5%, а продуктов питания — 0,4%.





Продажи в специализированных магазинах косметики и туалетных принадлежностей выросли на 12,9% в годовом исчислении, а фармацевтических и медицинских товаров — на 3,7%. Продажи в магазинах одежды и обуви не изменились. С другой стороны, продажи в магазинах компьютерной техники и коммуникационного оборудования снизились на 6,3%. Снижение продаж по сравнению с прошлым годом также было зафиксировано в магазинах, торгующих товарами для дома и товарами для культуры, спорта и отдыха.





Продажи и ремонт автотранспортных средств выросли на 2,8% по сравнению с предыдущим годом, при этом продажи авторемонта увеличились на 2,9%, а продажи автотранспортных средств, включая запасные части, — на 2,8%. По сравнению с октябрем продажи и ремонт автотранспортных средств выросли на 0,3%.