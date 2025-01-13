Миллионные штрафы за фиктивные скидки: Penny Market заплатит больше всех
15 января 2025
16:30
223
Крупные сети супермаркетов в прошлом году продолжали заманивать покупателей фальшивыми скидками, нарушая закон. Penny Market, Billa и Albert получили самые высокие итоговые штрафы от Чешской торговой инспекции (ČOI) за последний квартал. Критики говорят, что низкие суммы не останавливает сети от махинаций.
За последний квартал инспекция наложила на сети 54 итоговых штрафа за нарушение Закона о защите прав потребителей на общую сумму 6 миллионов крон. Контролирующий орган налагает штрафы не только за нарушение правил предоставления скидок, но и за неправильное выставление цен, а также за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним.
Однако самые высокие суммы приходятся на скидочные акции. Penny Market уже давно является одним из самых злостных нарушителей. В последний раз он получил 11 окончательных штрафов на общую сумму 2,2 миллиона крон. Billa должна заплатить 6 штрафов на сумму 1,6 миллиона крон, а сеть Albert — 5 штрафов на общую сумму 1,1 миллиона крон.
Однако самые высокие суммы приходятся на скидочные акции. Penny Market уже давно является одним из самых злостных нарушителей. В последний раз он получил 11 окончательных штрафов на общую сумму 2,2 миллиона крон. Billa должна заплатить 6 штрафов на сумму 1,6 миллиона крон, а сеть Albert — 5 штрафов на общую сумму 1,1 миллиона крон.
«В четвертом квартале не было принято окончательного решения о наложении штрафа на Globus и Makro», — сказал Ян Штепанек, центральный директор ČOI.
Например, в магазине Penny в Стржибрже в Пльзеньском крае инспекторы из в течение одного дня в мае прошлого года обнаружили 15 товаров, скидки на которые были неправильно рассчитаны от самой низкой цены за последние 30 дней. Это правило действует с начала 2023 года.
Так, местный магазин Penny предлагал зеленый чай за 15,90 кроны с заявленной скидкой в 34%. Она исходила из более высокой цены в 24,25 кроны, а не из самой низкой цены в 14,90 кроны. Таким образом, в действительности чай не был уценен, а, наоборот, стал дороже на крону. Аналогичным образом, в отношении других товаров вместо скидки обычно происходило повышение цены; в лучшем случае цена была такой же, как самая низкая цена 30 дней назад, то есть скидка была нулевой.
Юридически введенные санкции в четвертом квартале 2024 года:
- Penny Market: 11 штрафов на общую сумму 2 246 000 крон
- Billa: 6 штрафов на общую сумму 1 645 000 крон
- Albert: 5 штрафов на общую сумму 1 123 000 крон
- Tesco Stores: 7 штрафов на общую сумму 375 000 крон
- Kaufland: 8 штрафов на общую сумму 263 000 крон
- Lidl: 4 штрафа на общую сумму 256 000 крон
- Coop: 8 штрафов на общую сумму 66 000 крон
- Hruska: 4 штрафа на общую сумму 12 000 крон
- Франшизные магазины Tesco: 1 штраф на общую сумму 5 000 крон
«Ошибки в основном связаны с человеческим фактором, который может возникнуть из-за большого количества наших магазинов и частоты изменения цен на отдельные продукты. Одной из наших стратегических целей на этот год является расширение цифровых ценников, которые мы уже внедрили в семидесяти магазинах», — сказала пресс-секретарь Penny Market Мартина Дворжакова. По ее словам, технология поможет свести к минимуму человеческие ошибки.
Однако фотографии ценников в Penny показывают, что в сети указаны не одна, а две справочные цены. Более мелкий шрифт — это самая низкая цена за 30 дней, более крупный — «обычная цена», от которой рассчитывается скидка. Такой ценник — явно не человеческая ошибка, а замысел.
Сеть Penny также ошиблась в учете, в некоторых примерах на кассе выставляя более высокую цену, чем та, что указана на полке. Например, на стиральный порошок Persil в магазине Radonice добавили 30 крон в ущерб покупателю.
Инспекция ČOI по Южночешскому краю и Высочине оштрафовала компанию Billa на 1 миллион крон. Штраф был назначен за неправомерные действия при проведении скидочных акций, которые инспекторы обнаружили весной и летом прошлого года сначала в Таборе и Ческе-Будеёвице, Гумполеце, а затем и в нескольких других городах.
Уловка похожа на ту, что можно увидеть на ценнике Penny, только вместо «обычной цены» на нем стоит пометка «ранее». Конкретный пример — шампунь Pantene был помечен ценником с текстом: ранее 149,90 кроны, новая цена 119,90 кроны, AKCE — 20%, лучшая цена за 30 дней 109,90 кроны. Согласно правильному расчету, это было повышение цены на 10 крон.
Сеть Albert также была оштрафована на миллионы инспекцией по Среднечешскому краю и Праге. Во время проверки в марте прошлого года она нарушила правила в своих магазинах в пражских районах Троя, Черный Мост и других местах, предлагая скидки на пиво, вино, кофе и фруктовые сиропы.
В частности, на ценнике на полке с кофейными зернами Tchibo в килограммовой упаковке была указана специальная цена 349 чешских крон, ранее (зачеркнуто) 649 крон, «специальное предложение — 46%» и, мелким шрифтом внизу ценника, «лучшая цена за последние 30 дней 299 крон (+17 %)».
Albert пытался защитить себя в суде от подобных штрафов, но безуспешно. В январе региональный суд в Пльзене оставил в силе штраф в размере 200 000 крон, наложенный год назад.
«Потребитель введен в заблуждение, поскольку ему представлена информация о скидке на сумму, которая не отражает реального изменения цен за установленный законом период», — говорится в постановлении коллегии регионального суда под руководством Александра Крысла.
Розничные сети, оспаривающие правила предоставления скидок в странах Европейского союза, в том числе в Чехии, ранее также вступали в конфликт с Судом ЕС в Люксембурге. В сентябре прошлого года он также подтвердил, что скидки должны рассчитываться и указываться по самой низкой цене за последние 30 дней.
Albert, как и некоторые другие европейские сети, утверждал, что хотя закон требует указывать самую низкую цену за последние 30 дней, в нем прямо не сказано, что процент скидки должен рассчитываться от этой цены. Однако суд отмахнулся от этих аргументов, сославшись на методические рекомендации Европейской комиссии и главную цель закона — защитить интересы потребителей от вводящих в заблуждение заявлений о скидках.
Штрафы, наложенные на сети, в последнем квартале прошлого года были несколько выше, чем в предыдущем квартале, когда Billa заплатила больше всех, и составили чуть менее одного миллиона.
Некоторые экономисты и политики отмечают, что штрафы невелики по сравнению с объемом продаж и прибылью сетей. Например, чистая прибыль Penny Market в 2023 году составила 918,5 миллиона крон, а объем продаж — 55,4 миллиарда крон. Двухмиллионный штраф составляет всего 2% от прибыли.
«Штрафы настолько малы, что часто не приводят к исправлению ситуации. Поэтому одни и те же нарушения повторяются снова и снова. Очевидно, что для многих сетей выгоднее заплатить небольшой штраф и продолжать обманывать клиентов», — прокомментировал Штепан Кржечек, экономист и советник премьер-министра.
Закон о защите прав потребителей может предусматривать сумму в размере до 50 миллионов крон. Однако на практике он не применяет подобных санкций, поскольку должен учитывать серьезность и масштаб правонарушения. За наиболее частые нарушения со стороны сетей в отношении скидок он налагает штрафы в размере от одного до десятков миллионов крон.
Сети отказались комментировать эти случаи, сославшись на то, что они уже выплатили все суммы, вступившие в законную силу.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
15 ЯНВАРЯ 2025
345
13:00
15 ЯНВАРЯ 2025
429
18:00
14 ЯНВАРЯ 2025
797
14:00
14 ЯНВАРЯ 2025
534
10:30
14 ЯНВАРЯ 2025
953
22:00
13 ЯНВАРЯ 2025
2020
19:30
13 ЯНВАРЯ 2025
568
18:00
13 ЯНВАРЯ 2025
1397
15:00
13 ЯНВАРЯ 2025
1222
13:00
13 ЯНВАРЯ 2025
3506
11:30
13 ЯНВАРЯ 2025
946