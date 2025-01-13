Миллионные штрафы за фиктивные скидки: Penny Market заплатит больше всех

За последний квартал инспекция наложила на сети 54 итоговых штрафа за нарушение Закона о защите прав потребителей на общую сумму 6 миллионов крон. Контролирующий орган налагает штрафы не только за нарушение правил предоставления скидок, но и за неправильное выставление цен, а также за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним.



Однако самые высокие суммы приходятся на скидочные акции. Penny Market уже давно является одним из самых злостных нарушителей. В последний раз он получил 11 окончательных штрафов на общую сумму 2,2 миллиона крон. Billa должна заплатить 6 штрафов на сумму 1,6 миллиона крон, а сеть Albert — 5 штрафов на общую сумму 1,1 миллиона крон.





«В четвертом квартале не было принято окончательного решения о наложении штрафа на Globus и Makro», — сказал Ян Штепанек, центральный директор ČOI.



Например, в магазине Penny в Стржибрже в Пльзеньском крае инспекторы из в течение одного дня в мае прошлого года обнаружили 15 товаров, скидки на которые были неправильно рассчитаны от самой низкой цены за последние 30 дней. Это правило действует с начала 2023 года.



Так, местный магазин Penny предлагал зеленый чай за 15,90 кроны с заявленной скидкой в 34%. Она исходила из более высокой цены в 24,25 кроны, а не из самой низкой цены в 14,90 кроны. Таким образом, в действительности чай не был уценен, а, наоборот, стал дороже на крону. Аналогичным образом, в отношении других товаров вместо скидки обычно происходило повышение цены; в лучшем случае цена была такой же, как самая низкая цена 30 дней назад, то есть скидка была нулевой.



Юридически введенные санкции в четвертом квартале 2024 года:

Penny Market: 11 штрафов на общую сумму 2 246 000 крон

Billa: 6 штрафов на общую сумму 1 645 000 крон

Albert: 5 штрафов на общую сумму 1 123 000 крон

Tesco Stores: 7 штрафов на общую сумму 375 000 крон

Kaufland: 8 штрафов на общую сумму 263 000 крон

Lidl: 4 штрафа на общую сумму 256 000 крон

Coop: 8 штрафов на общую сумму 66 000 крон

Hruska: 4 штрафа на общую сумму 12 000 крон

Франшизные магазины Tesco: 1 штраф на общую сумму 5 000 крон





«Ошибки в основном связаны с человеческим фактором, который может возникнуть из-за большого количества наших магазинов и частоты изменения цен на отдельные продукты. Одной из наших стратегических целей на этот год является расширение цифровых ценников, которые мы уже внедрили в семидесяти магазинах», — сказала пресс-секретарь Penny Market Мартина Дворжакова. По ее словам, технология поможет свести к минимуму человеческие ошибки.



Однако фотографии ценников в Penny показывают, что в сети указаны не одна, а две справочные цены. Более мелкий шрифт — это самая низкая цена за 30 дней, более крупный — «обычная цена», от которой рассчитывается скидка. Такой ценник — явно не человеческая ошибка, а замысел.



Сеть Penny также ошиблась в учете, в некоторых примерах на кассе выставляя более высокую цену, чем та, что указана на полке. Например, на стиральный порошок Persil в магазине Radonice добавили 30 крон в ущерб покупателю.



Инспекция ČOI по Южночешскому краю и Высочине оштрафовала компанию Billa на 1 миллион крон. Штраф был назначен за неправомерные действия при проведении скидочных акций, которые инспекторы обнаружили весной и летом прошлого года сначала в Таборе и Ческе-Будеёвице, Гумполеце, а затем и в нескольких других городах.



Уловка похожа на ту, что можно увидеть на ценнике Penny, только вместо «обычной цены» на нем стоит пометка «ранее». Конкретный пример — шампунь Pantene был помечен ценником с текстом: ранее 149,90 кроны, новая цена 119,90 кроны, AKCE — 20%, лучшая цена за 30 дней 109,90 кроны. Согласно правильному расчету, это было повышение цены на 10 крон.



Сеть Albert также была оштрафована на миллионы инспекцией по Среднечешскому краю и Праге. Во время проверки в марте прошлого года она нарушила правила в своих магазинах в пражских районах Троя, Черный Мост и других местах, предлагая скидки на пиво, вино, кофе и фруктовые сиропы.



В частности, на ценнике на полке с кофейными зернами Tchibo в килограммовой упаковке была указана специальная цена 349 чешских крон, ранее (зачеркнуто) 649 крон, «специальное предложение — 46%» и, мелким шрифтом внизу ценника, «лучшая цена за последние 30 дней 299 крон (+17 %)».



Albert пытался защитить себя в суде от подобных штрафов, но безуспешно. В январе региональный суд в Пльзене оставил в силе штраф в размере 200 000 крон, наложенный год назад.





«Потребитель введен в заблуждение, поскольку ему представлена информация о скидке на сумму, которая не отражает реального изменения цен за установленный законом период», — говорится в постановлении коллегии регионального суда под руководством Александра Крысла.



Розничные сети, оспаривающие правила предоставления скидок в странах Европейского союза, в том числе в Чехии, ранее также вступали в конфликт с Судом ЕС в Люксембурге. В сентябре прошлого года он также подтвердил, что скидки должны рассчитываться и указываться по самой низкой цене за последние 30 дней.



Albert, как и некоторые другие европейские сети, утверждал, что хотя закон требует указывать самую низкую цену за последние 30 дней, в нем прямо не сказано, что процент скидки должен рассчитываться от этой цены. Однако суд отмахнулся от этих аргументов, сославшись на методические рекомендации Европейской комиссии и главную цель закона — защитить интересы потребителей от вводящих в заблуждение заявлений о скидках.



Штрафы, наложенные на сети, в последнем квартале прошлого года были несколько выше, чем в предыдущем квартале, когда Billa заплатила больше всех, и составили чуть менее одного миллиона.



Некоторые экономисты и политики отмечают, что штрафы невелики по сравнению с объемом продаж и прибылью сетей. Например, чистая прибыль Penny Market в 2023 году составила 918,5 миллиона крон, а объем продаж — 55,4 миллиарда крон. Двухмиллионный штраф составляет всего 2% от прибыли.



«Штрафы настолько малы, что часто не приводят к исправлению ситуации. Поэтому одни и те же нарушения повторяются снова и снова. Очевидно, что для многих сетей выгоднее заплатить небольшой штраф и продолжать обманывать клиентов», — прокомментировал Штепан Кржечек, экономист и советник премьер-министра.



Закон о защите прав потребителей может предусматривать сумму в размере до 50 миллионов крон. Однако на практике он не применяет подобных санкций, поскольку должен учитывать серьезность и масштаб правонарушения. За наиболее частые нарушения со стороны сетей в отношении скидок он налагает штрафы в размере от одного до десятков миллионов крон.



Сети отказались комментировать эти случаи, сославшись на то, что они уже выплатили все суммы, вступившие в законную силу.