Минфин Чехии снизил оценку экономического роста страны в 2025 году

Если в этом году суммы в госбюджете будет недостаточно, правительство будет использовать резервы, которые насчитывают около 100 миллиардов чешских крон. Финансы государства могут пострадать из-за спада экспорта и тщетной борьбы с субсидиями на солнечную энергию.



Ожидается, что валовой внутренний продукт вырастет на 2,3 процента. Это больше, чем в прошлом году, когда рост составил всего 1,1 процента. Но это меньше осенней оценки министерства (2,5 процента) и даже меньше августовского прогноза, на котором основывался государственный бюджет этого года.



Этот прогноз предполагал рост в 2,7 процента. По словам министра финансов Збынека Станюры (ODS), пересмотр не должен оказать негативного влияния на сбор налогов, поскольку экономика в основном сдерживается экспортом, который не оказывает такого большого прямого влияния на бюджет. Более важными являются заработная плата и расходы домохозяйств, которые, как ожидается, будут расти.



Станюра сказал, что бюджет также должен быть поддержан компаниями и их прибылью, которая с прошлого года облагается по более высокой ставке корпоративного налога. Но из-за задержек с платежами это изменение вступит в полную силу в казначействе только в этом году.



В то же время в прогнозе отмечается, что отечественной экономике — и косвенно государственному бюджету — угрожают несколько рисков: рост цен на сырьевые товары, возобновление проблем во внешней торговле из-за геополитической ситуации в мире, дальнейший спад в Германии или пошлины США. Если Дональд Трамп действительно введет их против ЕС, то Чехия пострадает косвенно, в основном из-за субподряда на производство компонентов для товаров, производимых в Германии и других странах Западной Европы. Министерство финансов провело специальный анализ влияния возможных пошлин США, и, согласно ему, отечественная экономика может поплатиться за это замедлением роста еще на одну-две десятых процентного пункта. В итоге показатели улучшатся лишь примерно на два процента.



Кроме того, в бюджете есть несколько несоответствий с прошлым годом, когда он был подготовлен. Главная проблема — непокрытые расходы на поддержку солнечных электростанций, операторы которых имеют на это право по закону. На этой неделе в Сенат будут внесены новые разделы, призванные усложнить доступ к этим субсидиям.



Станюра говорит, что правительство справится в течение года, даже если бюджет в итоге не будет расходоваться так, как планировалось. По его словам, дефицит можно восполнять на постоянной основе, сокращая субсидии, экономя государственную рабочую силу или — что, вероятно, станет главным и самым быстрым источником денег — используя неизрасходованные резервы, накопленные на счетах отдельных министерств в результате неиспользованных требований прошлых лет.



«Там достаточно места для управления дефицитом», — сказал Станюра. По его словам, в долгосрочной перспективе неизрасходованные выплаты для всего государственного сектора составляют около 100 миллиардов чешских крон, что является достаточным резервом по сравнению с запланированным дефицитом в 241 миллиард чешских крон. «Мы анализируем неизрасходованные расходы отдельных глав и будем вести с ними индивидуальные переговоры», — сказал министр о своем плане по сохранению бюджета в этом году в случае возникновения определенных рисков.