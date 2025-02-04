Инфляция в Чехии в январе замедлилась до 2,8%. Больше всего подорожали продукты
6 февраля 2025
13:00
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Потребительские цены в Чешской Республике в январе выросли на 2,8% в годовом исчислении, в декабре этот показатель составлял 3%, следует из предварительной оценки Чешского статистического управления (ЧСУ).
По словам председателя ЧСУ Марека Роечека, окончательный показатель не должен отличаться от предварительного более чем на 0,1 процентного пункта.
Аналитики ожидали, что годовой рост потребительских цен в январе составит 2,6%. В то же время они отметили, что январская инфляция традиционно связана с неопределенностью из-за корректировки прейскурантов, к которой многие предприятия прибегают на рубеже года.
Цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 4,8% по сравнению с январем прошлого года. Цены на услуги выросли на 4,7%, а на товары — на 1,7%. С другой стороны, цены на энергоносители, включая топливо, упали на 2,4% в годовом исчислении.
«Предварительная оценка инфляции содержит мало подробной информации. Однако очевидно, что основным фактором роста общего уровня цен стали продукты питания», — сказал аналитик Deloitte Давид Марек.
Он отметил, что в январе цены на продукты питания выросли на 3,5% в месячном исчислении.
«Еженедельные обзоры цен на продукты питания показывают, что больше всего подорожала мука, йогурт или свинина», — добавил он.
ЧСУ приступил к публикации предварительной оценки инфляции из-за долгосрочного спроса со стороны финансового рынка, особенно со стороны Чешского национального банка. Заместитель управляющего ЧНБ Ева Замразилова приветствовала публикацию предварительной оценки в январе, заявив, что это ценная информация для принятия решения правлением банка об установлении процентных ставок, особенно в феврале, когда существует много неопределенностей, связанных с изменением цен, и правление обычно собирается до публикации окончательной цифры инфляции. Заседание ЧНБ по ключевой ставке состоится сегодня, а решение будет опубликовано во второй половине дня.
Аналитики ожидали, что годовой рост потребительских цен в январе составит 2,6%. В то же время они отметили, что январская инфляция традиционно связана с неопределенностью из-за корректировки прейскурантов, к которой многие предприятия прибегают на рубеже года.
Цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 4,8% по сравнению с январем прошлого года. Цены на услуги выросли на 4,7%, а на товары — на 1,7%. С другой стороны, цены на энергоносители, включая топливо, упали на 2,4% в годовом исчислении.
«Предварительная оценка инфляции содержит мало подробной информации. Однако очевидно, что основным фактором роста общего уровня цен стали продукты питания», — сказал аналитик Deloitte Давид Марек.
Он отметил, что в январе цены на продукты питания выросли на 3,5% в месячном исчислении.
«Еженедельные обзоры цен на продукты питания показывают, что больше всего подорожала мука, йогурт или свинина», — добавил он.
ЧСУ приступил к публикации предварительной оценки инфляции из-за долгосрочного спроса со стороны финансового рынка, особенно со стороны Чешского национального банка. Заместитель управляющего ЧНБ Ева Замразилова приветствовала публикацию предварительной оценки в январе, заявив, что это ценная информация для принятия решения правлением банка об установлении процентных ставок, особенно в феврале, когда существует много неопределенностей, связанных с изменением цен, и правление обычно собирается до публикации окончательной цифры инфляции. Заседание ЧНБ по ключевой ставке состоится сегодня, а решение будет опубликовано во второй половине дня.
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