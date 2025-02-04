Инфляция в Чехии в январе замедлилась до 2,8%. Больше всего подорожали продукты

По словам председателя ЧСУ Марека Роечека, окончательный показатель не должен отличаться от предварительного более чем на 0,1 процентного пункта.



Аналитики ожидали, что годовой рост потребительских цен в январе составит 2,6%. В то же время они отметили, что январская инфляция традиционно связана с неопределенностью из-за корректировки прейскурантов, к которой многие предприятия прибегают на рубеже года.



Цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 4,8% по сравнению с январем прошлого года. Цены на услуги выросли на 4,7%, а на товары — на 1,7%. С другой стороны, цены на энергоносители, включая топливо, упали на 2,4% в годовом исчислении.



«Предварительная оценка инфляции содержит мало подробной информации. Однако очевидно, что основным фактором роста общего уровня цен стали продукты питания», — сказал аналитик Deloitte Давид Марек.



Он отметил, что в январе цены на продукты питания выросли на 3,5% в месячном исчислении.



«Еженедельные обзоры цен на продукты питания показывают, что больше всего подорожала мука, йогурт или свинина», — добавил он.



ЧСУ приступил к публикации предварительной оценки инфляции из-за долгосрочного спроса со стороны финансового рынка, особенно со стороны Чешского национального банка. Заместитель управляющего ЧНБ Ева Замразилова приветствовала публикацию предварительной оценки в январе, заявив, что это ценная информация для принятия решения правлением банка об установлении процентных ставок, особенно в феврале, когда существует много неопределенностей, связанных с изменением цен, и правление обычно собирается до публикации окончательной цифры инфляции. Заседание ЧНБ по ключевой ставке состоится сегодня, а решение будет опубликовано во второй половине дня.