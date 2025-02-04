Президент Чехии подписал закон, устанавливающий правила для криптовалютного рынка

Президент Петр Павел подписал закон о цифровизации финансового рынка, закрепив в нем правила, направленные в основном на улучшение защиты потребителей.



Закон устанавливает, например, требования к профессиональной компетенции, которые включают в себя способность правильно объяснить клиенту природу криптоактивов, информацию, касающуюся этой области или услуг, связанных с криптоактивами, и предоставить рекомендации. Министр финансов Збынек Станюра (ODS) ожидает, что правила приведут к очищению рынка, поскольку лицензированных торговцев криптоактивами должно быть не более десяти.



Норма связана с европейским регламентом (MiCA), который является самым строгим международным стандартом для торговли на рынке виртуальных активов. Посредники должны будут регистрироваться в ЕС и собирать данные о продавцах и покупателях, что призвано предотвратить отмывание денег или усложнить обход санкций ЕС. Стандарт также позволит властям получать доступ к некоторым данным о транзакциях.



По мнению сторонников, предлагаемое регулирование и ускоренный процесс лицензирования должны помочь удержать компании, работающие в этой отрасли, в Чехии и, возможно, подтолкнуть других к переезду. Принятые правила соответствуют самым строгим международным стандартам торговли виртуальными активами.



Например, закон предусматривает, что криптоактивы не подлежат обращению взыскания на имущество связанного с ними поставщика услуг. ЧНБ, как надзорный орган, будет иметь право наложить штраф в размере до 50 миллионов крон за нарушение правил или даже запретить деятельность поставщика услуг, связанного с криптоактивами. Кроме того, ведомство будет вести списки эмитентов криптовалют, получивших лицензию на деятельность или лицензию на деятельность в другом государстве — члене ЕС.



Последующие правила должны, в частности, установить правила для так называемых европейских зеленых облигаций. Это ценные бумаги, которые используются для финансирования экологически чистых и ресурсосберегающих технологий. Чешский национальный банк будет утверждать проспект эмитента европейских зеленых облигаций и будет являться надзорным органом по отношению к выпуску.



В закон также внесены изменения в критерии времени и стоимости, которые будут особенно приветствоваться долгосрочными инвесторами и теми, кто желает расплачиваться криптовалютами. Временной тест освобождает от налоговых обязательств доходы от криптовалют, которыми пользователь владеет более трех лет.



С другой стороны, стоимостной тест позволяет физическим лицам использовать криптовалюты для текущих платежей, поскольку транзакции на сумму до 100 000 крон в год не будут являться налоговым событием. Таким образом, будет устранен прежний барьер, при котором каждый криптовалютный платеж рассматривался как налогооблагаемый доход.



Утверждение теста времени и стоимости для криптоактивов знаменует собой конец абсурдов в налоговом законодательстве. Этим шагом правила инвестирования в криптовалюты выравниваются, и Чехия следует за такими странами, как Германия, Швейцария или Лихтенштейн, где уже действует подобный подход, сказал SZ Byznys Франтишек Винопал, председатель Чешской криптовалютной ассоциации.



Новый закон также предусматривает право криптовалютных компаний на банковский счет, что является ключевой вехой для отрасли. «Долгое время в Чехии мы сталкивались с ситуацией, когда криптовалютные биржи и другие организации, ведущие бизнес с цифровыми активами, испытывали огромные проблемы с открытием банковских счетов, особенно в кронах. Новый закон должен устранить этот барьер и обеспечить лицензированным организациям равный доступ к банковским услугам», — говорит Марек Кырш, основатель криптовалютной биржи Anycoin.