Чешские банки снижают ставки по сберегательным вкладам

Об этом говорится в анализе компании Portu. В четверг ЧНБ принял решение о дальнейшем снижении ставок, которые теперь составляют 3,75%.



В банке Česká spořitelna можно получить ставку в 4,05%, но на сумму до 400 000 крон. Для этого необходимо иметь счет Plus, делать платежи, инвестировать средства или внести не менее 2 000 крон на пенсионный накопительный счет.



Райффайзенбанк предлагает ставку в 4% по бонусному счету, условием является совершение трех платежей по карте в месяц. Банк VÚB предлагает процентную ставку в 3,8%, без ограничений по вкладам и других условий. Однако это филиал словацкого банка, и если клиент не предоставит справку о налоговом домициле из налоговой инспекции, банк удержит 19-процентный налог.



Trinity Bank позволяет клиентам накопить деньги на своем счете по ставке до 3,78%. Ставка действует на сумму до 500 000 крон в рамках маркетинговой акции. Предложение действительно для новых клиентов при открытии нового счета.



ČSOB предлагает активным клиентам процентную ставку по сберегательному счету в размере до 3,75% в год на сумму вклада до 250 000 крон. Чтобы получить право на ставку, необходимо перечислять на счет минимум 15 000 крон в месяц. Второе условие — пять платежей по карте в месяц.



Partners banka предлагает процентную ставку в размере 3,73%. Банк не устанавливает ограничения на максимальную сумму процентов, но условием является наличие у клиента одного из пакетов. В противном случае через три месяца ставка будет снижена до двух процентов.



Fio banka сохраняет ставку 3,7%, по которой выплачиваются проценты по вкладам на сберегательных счетах до 200 000 крон. Ставка распространяется на один счет физического лица. Max banka, объединившийся с Creditas, предлагает процентную ставку в размере 3,6%. Она действует при сумме вклада до 500 000 крон. На остатки свыше этого лимита начисляется 3,4 %. mBank гарантирует бонусную процентную ставку в размере 3,5 %в год на сбережения до 800 000 крон, для всех и без каких-либо других условий.



UniCredit предлагает процентную ставку до 3,5% по сберегательным счетам. Общая процентная ставка, состоящая из базовой ставки и бонусной ставки, применяется к пакетам услуг, открытым с 1 января 2025 года. Бонусную ставку можно получить в случае трех операций по карте в месяц.



В KB banka деньги на сберегательном счете могут приносить до 3,5%. Базовая ставка по сберегательному счету составляет 0,1%, в дополнение к которой банк автоматически предоставляет бонусную ставку в размере 2,4%. Если клиент одновременно имеет счет в тарифном плане «Комфорт» или «Эксклюзив», он получает дополнительную бонусную ставку в размере одного процента.



Moneta Money Bank предлагает три процента для вкладов до 1 миллиона чешских крон, а на часть вклада свыше 1 миллиона крон начисляется 0,5%. Air Bank предлагает 2,5%. Если клиент пять раз в месяц расплачивается картой, то проценты начисляются на сумму до 500 000 крон. J&T Bank предлагает 2,4% и обычно требует депозит в размере не менее 1 миллиона крон.