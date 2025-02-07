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Работы все меньше: безработица в Чехии подскочила

Новости и статьи
10 февраля 2025
10:00
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В январе уровень безработицы в Чехии достиг 4,3%, увеличившись с 4,1% в декабре. Число безработных составило 320 516 человек — на 14 038 больше, чем месяцем ранее.
По данным Чешского бюро труда, в стране зарегистрировано 83 323 вакансии, что на 163 250 меньше, чем в декабре 2024 года. Год назад, в январе 2024-го, уровень безработицы составлял 4%.

Рост числа безработных зафиксирован во всех регионах, кроме Праги. Самая высокая безработица отмечена в Устецком крае — 6,4%, за ним следует Моравско-Силезский край с показателем 6%. В столице, напротив, уровень безработицы остается самым низким — 2,8%.
безработица Чехия
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