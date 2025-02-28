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Заплатили больше, чем нужно? Вернуть налоговую переплату проще, чем кажется

Новости и статьи
3 марта 2025
16:30
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Вернуть переплаченный налог можно в течение шести лет. Список ситуаций, в которых это может произойти, довольно широк. Например, для работников это может быть связано со статьями, которые не могут быть заявлены ежемесячно. Это проценты по ипотеке, подарки, пенсионные сбережения или определенные налоговые вычеты, например, на супруга. Обычно этим занимается либо отдел заработной платы, либо сам сотрудник при подаче декларации за прошлый год. Но возможны ситуации, когда он не предоставляет работодателю некоторые документы, необходимые для получения вычетов или кредитов, или по каким-то причинам не имеет их. Тогда работодатель не может заявить их в ежегодной декларации.
У самозанятых переплата может возникнуть из-за того, что в течение года они внесли авансовые платежи в большем размере, чем сумма налога. Работники, получающие доход от аренды или акций, также должны подавать налоговую декларацию. В случае когда человек заплатил больше авансовых платежей, чем должен был, и забыл потребовать возврата, он может сделать это в любое время в течение шести лет после окончания года, в котором была произведена оплата.

Если в последующие годы возникнет какое-либо другое налоговое обязательство, переплата будет использована для его погашения. Чтобы вернуть сумму, достаточно написать заявление. Оно не имеет установленной формы и может быть предоставлено в письменном, электронном или устном виде в налоговую инспекцию по месту регистрации превышения нужных средств. 

Самый простой способ — создать и отправить заявление через портал «Мои налоги» (MOJE daně) в приложении «Финансовое управление онлайн» (Online finanční úřad).

Другая ситуация возникает, когда человек обнаруживает, что его налог должен был быть меньше из-за непредставленных документов или неправильного расчета. Начисленный налог может быть скорректирован в течение трех лет после стандартного срока подачи декларации за этот период. В некоторых случаях этот срок больше, например, пять лет или более, если были начислены налоговые убытки.

Чтобы вернуть переплату, необходимо указать это в соответствующем разделе формы. Сумма возвращается в течение 30 дней с момента получения заявления, но ее размер должен быть не менее 200 крон. Налоговая администрация обосновывает это принципами экономии и законодательства. Предприятиям деньги могут быть возвращены только безналичным путем, на банковский счет, указанный в заявлении.
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