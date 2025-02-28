Заплатили больше, чем нужно? Вернуть налоговую переплату проще, чем кажется

У самозанятых переплата может возникнуть из-за того, что в течение года они внесли авансовые платежи в большем размере, чем сумма налога. Работники, получающие доход от аренды или акций, также должны подавать налоговую декларацию. В случае когда человек заплатил больше авансовых платежей, чем должен был, и забыл потребовать возврата, он может сделать это в любое время в течение шести лет после окончания года, в котором была произведена оплата.



Если в последующие годы возникнет какое-либо другое налоговое обязательство, переплата будет использована для его погашения. Чтобы вернуть сумму, достаточно написать заявление. Оно не имеет установленной формы и может быть предоставлено в письменном, электронном или устном виде в налоговую инспекцию по месту регистрации превышения нужных средств.





Самый простой способ — создать и отправить заявление через портал «Мои налоги» (MOJE daně) в приложении «Финансовое управление онлайн» (Online finanční úřad).



Другая ситуация возникает, когда человек обнаруживает, что его налог должен был быть меньше из-за непредставленных документов или неправильного расчета. Начисленный налог может быть скорректирован в течение трех лет после стандартного срока подачи декларации за этот период. В некоторых случаях этот срок больше, например, пять лет или более, если были начислены налоговые убытки.



Чтобы вернуть переплату, необходимо указать это в соответствующем разделе формы. Сумма возвращается в течение 30 дней с момента получения заявления, но ее размер должен быть не менее 200 крон. Налоговая администрация обосновывает это принципами экономии и законодательства. Предприятиям деньги могут быть возвращены только безналичным путем, на банковский счет, указанный в заявлении.