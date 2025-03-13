ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Снижение цен на топливо в Чехии ускорилось

Новости 420on
14 марта 2025
22:00
352
Цены на топливо в Чехии падают третью неделю подряд, причем темпы снижения цен ускорились. Литр самого продаваемого бензина Natural 95 в настоящее время продается на заправках в Чехии в среднем за 35,42 кроны, неделю назад он стоил на 80 геллеров дороже. Дизельное топливо подешевело на 65 геллеров, и теперь водителям придется платить в среднем 34,88 кроны за литр.
Об этом свидетельствуют данные компании CCS, которая отслеживает цены. Бензин последний раз дешевел в октябре прошлого года, дизельное топливо — в начале этого года.

В начале этого года цены на топливо начали расти. Средняя цена на бензин в третьей декаде января 8достигла самого высокого уровня с сентября прошлого года, а дизельное топливо стало самым дорогим с августа. Цены упали на рубеже января и февраля и снова начали падать с конца февраля.

В годовом исчислении бензин сейчас примерно на три кроны за литр дешевле, чем год назад, тогда как тогда за дизельное топливо автомобилисты платили на 3,6 кроны за литр больше.

Самый дешевый бензин покупают водители в Устецком крае, где литр стоит в среднем 34,74 кроны. Самым дешевым дизельное топливо является в Южночешском крае, где литр продается в среднем за 34,32 кроны.

С другой стороны, самое дорогое топливо предлагают заправки в Праге, где литр бензина стоит в среднем 36,72 кроны. Дизельное топливо там можно купить по цене 36,58 крон за литр.
бензин Чехия цены
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
14 МАРТА 2025
807
ПОЛИТИКА
ЛИПАВСКИЙ: Я ПОДХОЖУ К ЗАЯВЛЕНИЯМ РОССИЙСКОГО ДИКТАТОРА С ОСТОРОЖНОСТЬЮ
15:00
14 МАРТА 2025
1746
ОБЩЕСТВО
ВСЕ ЭТО ПОХОЖЕ НА ОБМАН. ВОДИТЕЛИ НАЗЫВАЮТ УЧАСТОК D4 ПЕРЕД ПИСЕКОМ ЗАПАДНЕЙ
13:00
14 МАРТА 2025
638
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ В ЧЕХИИ 9 АПРЕЛЯ ПРОВЕДЕТ МАССОВЫЕ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ СКОРОСТНОГО РЕЖИМА
10:00
14 МАРТА 2025
1022
ПОЛИТИКА
НОВАЯ ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ ЕС УКРАИНЕ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ТРИЛЛИОН КРОН
08:00
14 МАРТА 2025
927
ПОЛИТИКА
ЕС НЕ МОЖЕТ ДОГОВОРИТЬСЯ О ПРОДЛЕНИИ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ, ВЕНГРИЯ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ
22:00
13 МАРТА 2025
4033
ПОЛИТИКА
ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ЧЕХИИ: ЧТО ЖДЕТ СТРАНУ?
21:00
13 МАРТА 2025
1145
ОБЩЕСТВО
ОДОБРЕНЫ ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОНОМНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И СОЗДАНИЕ НОВОЙ ДОРОЖНОЙ ИНСПЕКЦИИ
20:10
13 МАРТА 2025
989
ОБЩЕСТВО
В ТУАЛЕТЕ ЧЕШСКОГО ПАРЛАМЕНТА НАШЛИ ПИСТОЛЕТ. ЭТО ПРИВЕДЕТ К БОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПРОВЕРКАМ
19:30
13 МАРТА 2025
1172
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: ПРЕЗИДЕНТ ПОЛЬШИ ПРИЗВАЛ США РАЗМЕСТИТЬ В СВОЕЙ СТРАНЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, СООБЩАЕТ FT
17:50
13 МАРТА 2025
2057
ОБЩЕСТВО
ПУТИН: РОССИЯ СОГЛАСНА С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПРЕКРАТИТЬ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, НО ХОЧЕТ РАЗОБРАТЬСЯ С ПРИЧИНАМИ
15:45
13 МАРТА 2025
1146
КУЛЬТУРА
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА КЫРГЫЗСКОГО ФИЛЬМА PANIC BUTTON НА ФЕСТИВАЛЕ «ОДИН МИР» В ПРАГЕ
15:00
13 МАРТА 2025
1401
ЭКОНОМИКА
ОПРОС: ЧЕХИ ПРЕДПОЧИТАЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗЕМЛЮ, ИНТЕРЕС К СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ РАСТЕТ
13:00
13 МАРТА 2025
10516
ОБЩЕСТВО
ПОЧТИ МИЛЛИОНУ ЧЕХОВ ГРОЗИТ БЕДНОСТЬ
10:00
13 МАРТА 2025
3827
ОБЩЕСТВО
REUTERS: РОССИЯ ПРЕДСТАВИЛА США СПИСОК ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ
09:00
13 МАРТА 2025
2517
ЭКОНОМИКА
БОЛЕЕ 30 000 КЛИЕНТОВ SBERBANK CZ НЕ СНЯЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЕ ВКЛАДЫ НА СУММУ 187 МИЛЛИОНОВ КРОН