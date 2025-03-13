Снижение цен на топливо в Чехии ускорилось

Об этом свидетельствуют данные компании CCS, которая отслеживает цены. Бензин последний раз дешевел в октябре прошлого года, дизельное топливо — в начале этого года.



В начале этого года цены на топливо начали расти. Средняя цена на бензин в третьей декаде января 8достигла самого высокого уровня с сентября прошлого года, а дизельное топливо стало самым дорогим с августа. Цены упали на рубеже января и февраля и снова начали падать с конца февраля.



В годовом исчислении бензин сейчас примерно на три кроны за литр дешевле, чем год назад, тогда как тогда за дизельное топливо автомобилисты платили на 3,6 кроны за литр больше.



Самый дешевый бензин покупают водители в Устецком крае, где литр стоит в среднем 34,74 кроны. Самым дешевым дизельное топливо является в Южночешском крае, где литр продается в среднем за 34,32 кроны.



С другой стороны, самое дорогое топливо предлагают заправки в Праге, где литр бензина стоит в среднем 36,72 кроны. Дизельное топливо там можно купить по цене 36,58 крон за литр.