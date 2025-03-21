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Брюссель разрешил Чехии инвестировать 960 миллионов евро в стратегические отрасли

Новости и статьи
23 марта 2025
13:00
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Европейская комиссия (ЕК) разрешила Чешской Республике выделить 960 миллионов евро (24 миллиарда крон) в качестве государственной помощи для поддержки инвестиций в стратегические отрасли. Эти средства предназначены для содействия переходу к климатически нейтральной экономике, сообщила Комиссия во вторник.
Помощь будет предоставлена в виде прямых грантов и предназначена для предприятий всех размеров.

Цель — стимулировать инвестиции в производство стратегического оборудования, такого как батареи, солнечные панели, ветряные турбины, тепловые насосы, электролизеры и оборудование для улавливания, восстановления и хранения углерода.

Комиссия пришла к выводу, что чешская помощь соответствует условиям, изложенным во Временной рамочной программе ЕС по кризису и переходному периоду, которую Комиссия утвердила два года назад. Согласно выводам ЕК, помощь целесообразна для ускорения «зеленого» перехода и содействия развитию определенных видов экономической деятельности, которые важны для реализации программы Clean Industrial Deal.

По мнению ЕК, это соглашение направлено на поддержание промышленного производства в Евросоюзе и сохранение конкурентоспособности европейских компаний по отношению к США и Китаю. Однако чешские профсоюзы и работодатели считают, что соглашение не учитывает экономические реалии и геополитические события. В ответ на это они обратились к Комиссии с совместным письмом с призывом пересмотреть климатические цели ЕС и защитить конкурентоспособность промышленности.

Чешская Республика продолжает получать щедрую финансовую поддержку от Европейского союза. В прошлом году она получила из бюджета и фондов ЕС на 83,2 миллиарда крон больше, чем внесла в бюджет. Из общей суммы так называемой чистой позиции страны по отношению к ЕС 74,2 миллиарда крон поступило из Плана восстановления Европы нового поколения (NGEU), а еще больше денег поступило непосредственно из бюджета ЕС.

По данным Министерства финансов, в прошлом году Чехия получила на 89,52 миллиарда крон больше, чем внесла в общую казну ЕС, включая доходы от плана восстановления.
Чехия финансовая помощь
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