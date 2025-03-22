Скоро в Чехии будут обнародованы данные о заработной плате. ODS и ANO против

С июня 2026 года работодатели должны вводить новые правила оплаты труда, а также обосновывать любые различия в зарплате на сопоставимых должностях или в аналогичных категориях.



Предприятия должны будут доказать, что такие сотрудники имеют сопоставимую зарплату, включая бонусы и другие вознаграждения. Кроме того, крупные компании должны будут регулярно отчитываться о гендерных различиях в оплате труда.



Директива ЕС не должна давать работникам в Чехии возможность узнать о зарплате конкретных коллег. «Право на информацию будет возникать только в отношении среднего заработка на той же или сопоставимой должности в зависимости от пола», — заявил Якуб Аугуста, пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел.



Соответствующее предложение должно быть представлено в межминистерскую процедуру комментариев в конце этого года.



В отличие от постановления ЕС, инициатива предоставляет государствам-членам свободу в деталях закона. И в данном случае большинство партий хотят этим воспользоваться.



«Я рассматриваю эту инициативу как еще одну плохую, социалистическую идею, пришедшую к нам из Европейского союза. Заработная плата — это часть соглашения между работодателем и работником, это часть трудового договора. Работник и работодатель должны сами договариваться о том, на каких условиях, включая размер зарплаты, обе стороны добровольно подписывают трудовой договор», — утверждает Ян Скопечек, вице-спикер Палаты депутатов и экономический эксперт правящей партии ODS.



По его мнению, тот факт, что компании должны публиковать свои зарплаты, лишь породит волну зависти среди сотрудников. «Дополнительная бюрократия, связанная с этим, — лишь сопутствующая, а не главная проблема. Пусть предприниматели занимаются бизнесом, они несут риск ведения бизнеса, подвергают риску свою собственность и финансы. Перенос нормы должен быть минималистичным, целью должна быть отмена аналогичного регулирования на уровне ЕС», — сказал он.



Директиву также раскритиковал Карел Гавличек, вице-спикер нижней палаты парламента от оппозиционной партии ANO. «Это именно та причина, по которой Европейский союз уступает позиции США, а теперь, к сожалению, и Китаю. Все, что движется, регулируется, в результате чего компании оказываются перегружены ненужным администрированием, их расходы растут, они теряют конкурентоспособность и покидают европейский континент», — добавил он.



«Как следствие, это приведет к снижению налоговых сборов для европейских государств и уменьшению возможностей для поддержки новых технологий, озеленения, армий или науки», — считает Гавличек.

«Это европейская директива, то есть набор правил, уже согласованных на уровне ЕС. Это означает, что мы должны принять это изменение, но в минимальной форме. Помимо необходимых усилий по выравниванию правил на рынке труда, мы считаем важным не обременять предпринимателей дополнительными правилами и излишней бюрократией, особенно малые и средние компании с меньшим количеством персонала», — заявила евродепутат от STAN Гана Найклерова.



По мнению Милоша Нового из TOP 09, государство вообще не должно вмешиваться в то, как оплачивается труд работников в частном секторе. С другой стороны, депутат от Народной партии Михаэль Кохайда считает предложенное изменение целесообразным.



«За аналогичную работу должно выплачиваться одинаковое вознаграждение, независимо от пола, расы или религии. И эта директива ЕС идет в правильном направлении. В некоторых известных мне случаях в Чешской Республике разница действительно ужасающая, и это необходимо изменить», — подчеркнул он.



Вице-спикер палаты депутатов от «Пиратов» Ольга Рихтерова согласна с тем, что оплата труда работников должна быть прозрачной. «Текущие данные показывают, что в Чехии женщины зарабатывают на 18% меньше, чем мужчины, в то время как европейские женщины зарабатывают в среднем на 12% меньше, а польские, например, только на 8% меньше, чем мужчины», — отметила она.



В государственной администрации, по ее словам, прозрачность является профилактикой кумовства и злоупотребления государственными ресурсами. «В частной сфере гендерный разрыв в оплате труда будет сокращен до европейских стандартов», — добавила Рихтерова.



Этим вопросом занимаются и непарламентские партии. SOCDEM, по словам ее пресс-секретаря Адрианы Ганушовой, предлагает прозрачные правила, минимальный порог заработной платы в предложении труда и активное участие профсоюзов. «Знание того, что за ту же работу мне не придется платить значительно меньше, чем другим коллегам, справедливо и не позволит работодателям предлагать меньше, чем заслуживают их сотрудники», — сказала она.



По словам Йозефа Стржедулы, председателя Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов, справедливое вознаграждение — это не только законодательное обязательство, но и «ключевой элемент достойных условий труда и устойчивой экономики».



«Эта директива является шагом в правильном направлении — она не только укрепит уверенность работников, но и будет способствовать формированию более справедливого рынка труда. Компании, которые уже взяли на себя обязательства по обеспечению равной оплаты труда, получат преимущество. Те, кто ждет, рискуют не только репутацией, но и юридическими проблемами», — говорит он.



По данным ассоциации Comp&Ben, специализирующейся на вопросах вознаграждения сотрудников, более 60% компаний не выполняют требования регулирования. И если они не предпримут быстрых действий, то, по словам директора ассоциации Томаша Юрчика, рискуют пропустить установленный срок. В результате они могут столкнуться с судебными исками от сотрудников и обязательством выплатить заработную плату за соответствующую должность, добавил он.