Чешские банки снизили ставки по сберегательным вкладам

В Česká spořitelna, как и в феврале, можно получить ставку в 4,05 процента, но только на сумму до 400 000 чешских крон. Однако для этого необходимо иметь счет Plus, Джорджа и инвестировать средства с регулярными инструкциями или внести не менее 2 000 чешских крон на пенсионный накопительный счет.



Райффайзенбанк сохраняет ставку по своему бонусному счету на уровне четырех процентов, условием является совершение трех платежей по карте в месяц.



Банк VUB предлагает процентную ставку в размере 3,7 процента, что на 0,1 пункта ниже, чем в феврале, без ограничения суммы вклада и других условий. Однако это филиал словацкого банка, и если клиент не предоставит справку из налоговой инспекции о налоговом домициле, банк взимает 19-процентный налог.



Trinity banka оценивает деньги клиентов на своем счете по ставке до 3,58 процента. Ставка действительна при сумме вклада до 400 000 чешских крон во время маркетинговой акции. Предложение действительно для новых клиентов при открытии нового счета и внесении на него нового вклада.



ČSOB предлагает активным клиентам процентную ставку по сберегательным счетам в размере до 3,5 % в год на вклады до 250 000 чешских крон. Чтобы ее получить, необходимо перечислять на счет доход — зарплату или, возможно, пенсионные отчисления. Второе условие — пять платежей по карте в месяц.



Partners Bank предлагает процентную ставку в размере 3,53 процента. Банк не устанавливает ограничения на максимальную сумму процентов, но есть условие — клиент должен иметь пакет Pro Two или Pro Family.



Fio banka предлагает ставку 3,5 %, по которой выплачиваются проценты по вкладам до 200 000 чешских крон. Max banka, объединившийся с Creditas, предлагает процентную ставку в размере 3 %, действующую до вклада в 500 000 чешских крон. mSpoření от mbank гарантирует бонусную процентную ставку в размере 3,25 % в год до 800 000 чешских крон без каких-либо других условий.



UniCredit предлагает процентную ставку до 3,25 % на свой сберегательный счет. Общая ставка распространяется на пакеты услуг, а бонусную ставку можно получить в случае трех операций по карте в месяц.



В KB Banka на сберегательном счете действует ставка 3,5 процента. Процентная ставка по сберегательному счету составляет 0,1 процента, а в дополнение к базовой ставке банк автоматически предоставляет бонусную ставку в размере 2,4 процента. Если клиент имеет параллельный счет в тарифном плане «Комфорт» или «Эксклюзив», банк дополнительно начисляет ему один процент бонусов.



Moneta предлагает три процента на депозиты до 1 миллиона чешских крон. Air Bank в настоящее время предлагает процентную ставку в размере 2,5 процента. Достаточно пять раз в месяц вносить платежи по карте, и проценты будут начисляться на сумму до 500 000 чешских крон. Если сумма всех входящих платежей по счетам Air Bank составляет не менее 25 000 чешских крон в месяц, клиент получит такую же ставку на сумму до 1 млн чешских крон. J&T Bank предлагает процентную ставку в размере 2,4 %.