Крупные китайские автомобильные компании выходят на чешский рынок в этом году

«Китайское перепроизводство ищет рынок сбыта в любой точке мира. По сравнению с США (100%) в ЕС очень низкие тарифы на китайский импорт, а у нас привлекательные высокие цены. Поэтому выход китайских брендов на рынок и строительство производственных мощностей в ЕС будет продолжаться», — считает автомобильный эксперт EY Петр Кнап.





На этой неделе автопроизводитель Chery объявил о запуске своих брендов Omoda и Jaecoo. Chery представлена компанией Grand Automotive Central Europe, как и Nissan на внутреннем рынке.





BAIC-Beijing, который будет импортироваться польской компанией BEMO Group, также должен поступить в продажу, согласно сайту AUTOmakers. Пражский дилерский центр BEMO возглавляет бывший руководитель отдела импорта Ford Ян Лаубе.





Другой китайский гигант BYD собирается выпустить свои автомобили на рынок на следующей неделе. Он обещает запустить модели Sealion или Seal. BYD недавно объявила, что хочет удвоить продажи за рубежом в этом году. В Европе она уже строит завод в Венгрии, который начнет работу осенью, а в следующем году запустит еще один в Турции. Дилерские центры BYD в Чехии и Словакии возглавляет Мартин Геремански, бывший старший менеджер по брендам Harley-Davidson в США.





Бренд DongFeng, и в частности MG, работает на чешском рынке уже более года и стал самым продаваемым китайским брендом в стране. Автомобили Tesla, произведенные в Китае, также продемонстрировали значительный рост в Чешской Республике в прошлом году.



Высокие тарифы и другие ограничения на импорт китайских автомобилей в США могут усилить интерес к европейскому и чешскому рынкам. «Запрет на продажу китайских автомобилей в США косвенно затронет и Škoda Auto, поскольку это приведет к еще большему сосредоточению китайских производителей на европейском рынке», — заявил глава отдела коммуникаций Škoda Томаш Котера.





Однако Škoda, для которой европейский рынок является ключевым, также ищет новые рынки. На этой неделе ее партнер TC Group открыл во Вьетнаме сборочный завод для моделей Kushaq и Karoq, импортируемых по частям из Индии. Skoda рассматривает Вьетнам как отправную точку для выхода на быстрорастущий юго-восточный Китай.





В прошлом году чехи купили 7 675 автомобилей китайского производства по сравнению с 3 516 годом ранее. Таким образом, на долю автомобилей китайского производства пришлось 3,3% внутреннего рынка новых легковых автомобилей в прошлом году.





По словам Кнапа, помимо потерь, особенно для премиальных европейских брендов, таких как BMW и Mercedes, 25-процентные тарифы на импорт автомобилей в США могут оказать дополнительное влияние на перенос производства и разработок из Европы в США. «В области тарифов реакция ЕС будет иметь ключевое значение, в какой степени и в каких областях усилится торговая война, в которой, как правило, проигрывают обе стороны», — отметил Кнап.