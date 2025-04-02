Американские пошлины уже ударили по производителям автозапчастей в Чехии

Например, производитель автозапчастей Karsit Jaroměř приостановил контракт на поставку деталей для кузовов автомобилей, которые должны были попасть на американский рынок. По словам генерального директора Karsit Яна Кржижа, стоимость контракта составляла миллионы крон в год.



«Мы были удивлены невероятной скоростью реакции нашего клиента», — сказал Кржиж. Он добавил, что компания Karsit получила сообщение о приостановке контракта примерно через 24 часа после того, как президент США объявил о введении тарифов 26 марта. Тогда же Трамп объявил, что 2 апреля введет 25-процентные тарифы на импорт всех автомобилей, не произведенных в США.



Детали из Karsit должны были быть обработаны в Сербии их покупателем, а затем отправлены на сборку автопроизводителю в Канаде, чьи автомобили попадут на американский рынок. Кржиж не раскрыл имена деловых партнеров.



Karsit не исключает, что в будущем американские тарифы могут ударить и по его заказам для европейских автомобильных компаний, которые поставляют целые автомобили напрямую в США. Основным деловым партнером компании является концерн Volkswagen.



Китайская конкуренция усилится



Другая чешская компания, Brano Group, поставляет автопроизводителям различные автозапчасти — от систем дверей и кабины до амортизаторов и ручных тормозов. По словам Павла Юржичека, директора компании, им не грозит отмена всего заказа из-за новых тарифов.



Но есть риск, что, например, у «Фольсквагена» из-за тарифов в США продажи упадут на 30 процентов, и это приведет к сокращению заказов на наши детали«, — сказал Юржичек. Он раскритиковал представителей Евросоюза за полный провал переговоров с Трампом. По его мнению, они должны были предложить снизить европейские тарифы на американские автомобили.



331 сотрудник американской компании Aludyne Czech потерял работу в Остраве



О закрытии завода, поставляющего алюминиевые компоненты для автомобильной промышленности, люди узнали в феврале, а 31 марта оно состоялось. Заводу стало не для кого производить продукцию. Представители компании не захотели раскрывать подробности; видимо, окончательным гвоздем стали новые тарифы на автомобили и недавно повышенные пошлины на алюминий.



Кроме того, в мае ожидается введение тарифов на импорт в США одних только автозапчастей по той же ставке, что и на импорт автомобилей, — 25 процентов.



Чешские автопроизводители, такие как Skoda Auto и Hyundai, также обеспокоены косвенным влиянием тарифов.



«Hyundai Motor Manufacturing Czech не экспортирует автомобили в США, поэтому это не является прямой проблемой. Однако пошлины могут привести к ослаблению европейской экономики и, следовательно, к падению спроса», — сказал Ян Родек, представитель автопроизводителя из Ношовице.



«Хотя мы не работаем на американском рынке, эта ситуация будет иметь косвенное влияние на Škoda Auto и нашу деятельность, поскольку она затронет весь автомобильный сектор, включая наших поставщиков. На нас также повлияет запрет на продажу китайских автомобилей в США, так как это приведет к еще большему сосредоточению китайских производителей на европейском рынке», — заявил представитель Škoda Auto Томаш Котера.



«Мы рассчитываем на конструктивные переговоры между деловыми партнерами, чтобы обеспечить безопасность планирования и экономическую стабильность и избежать торговых конфликтов», — добавил пресс-секретарь.



По экспертным оценкам, отечественная автомобильная промышленность, в которой непосредственно занято 180 000 человек в Чехии и на которую приходится десятая часть производства страны, рискует понести из-за тарифов ущерб в размере до десятков миллиардов крон.