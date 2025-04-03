Дикое безумие продолжается. С фондового рынка США «испарилось» почти 57 триллионов

Основной американский фондовый индекс S&P 500 упал на 4,8%, что стало самым большим падением с июня 2020 г. Таким образом, он вошел в техническую коррекцию, которая происходит, когда акции или индексы теряют не менее десяти процентов от своего предыдущего пика. Это произошло в феврале, и с тех пор индекс cнизился на 12%.



Индекс Nasdaq 100, в который входят технологические компании, упал на 5,4%, что оказалось худшим показателем с сентября 2022 г. Падение технологического сектора произошло в основном за счет компаний из так называемой великолепной семерки. Nasdaq 100, в который входят технологические компании, понизился на 5,4 %. Например, Apple потеряла 9,2%, Amazon и Meta — по 9%, Nvidia — 7,8%, а Tesla — 5,5%.



Потребительский сектор, в частности производители кроссовок и одежды, также значительно снизился, поскольку тарифы Трампа ударили по азиатским странам, где расположены значительные производственные мощности этих компаний. К примеру, акции компании Nike потеряли 14%, поскольку ее продукция в основном производится на заводах во Вьетнаме (тарифы 46%) и Китае (54%).



Хуже всего обстоят дела с акциями малых компаний. Индекс Russell 2000, который отслеживает эти компании, упал на 6,6% и вступил в так называемый технический медвежий рынок, потеряв более 20% с рекордного максимума, достигнутого в конце 2021 года.



При этом рынки (не только в США, но и по всему миру) продолжали оставаться в минусе и в пятницу. В Европе основной индекс Stoxx 600 открыл торги в 9 утра снижением на 1,1%, причем наибольшие потери понес банковский сектор (-3,4%), который в четверг уже списал 5,5%.



Спад продолжился и в Азии. Японский индекс Nikkei 225 потерял в пятницу 2,75%, а южнокорейский Kospi — почти 1%. В Китае и Гонконге фондовые рынки были закрыты в связи с праздником Цинмин.





Вероятность наступления рецессии в США в этом году значительно повысил инвестиционный банк JPMorgan. Он изменил вероятность своего прогноза с 40 до 60% в четверг, до того как Трамп объявил об ответных тарифах.