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Дикое безумие продолжается. С фондового рынка США «испарилось» почти 57 триллионов

Новости и статьи
4 апреля 2025
18:00
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Американские акции в четверг продемонстрировали самое глубокое однодневное падение со времен пандемии коронавируса, уничтожив рыночную стоимость компаний на общую сумму 2,5 триллиона долларов (почти 57 триллионов чешских крон). Причиной столь масштабной ситуации стали драконовские тарифы, введенные практически против всего мира, о которых президент США Дональд Трамп объявил в среду вечером.
Основной американский фондовый индекс S&P 500 упал на 4,8%, что стало самым большим падением с июня 2020 г. Таким образом, он вошел в техническую коррекцию, которая происходит, когда акции или индексы теряют не менее десяти процентов от своего предыдущего пика. Это произошло в феврале, и с тех пор индекс cнизился на 12%.

Индекс Nasdaq 100, в который входят технологические компании, упал на 5,4%, что оказалось худшим показателем с сентября 2022 г. Падение технологического сектора произошло в основном за счет компаний из так называемой великолепной семерки. Nasdaq 100, в который входят технологические компании, понизился на 5,4 %. Например, Apple потеряла 9,2%, Amazon и Meta — по 9%, Nvidia — 7,8%, а Tesla — 5,5%.

Потребительский сектор, в частности производители кроссовок и одежды, также значительно снизился, поскольку тарифы Трампа ударили по азиатским странам, где расположены значительные производственные мощности этих компаний. К примеру, акции компании Nike потеряли 14%, поскольку ее продукция в основном производится на заводах во Вьетнаме (тарифы 46%) и Китае (54%).

Хуже всего обстоят дела с акциями малых компаний. Индекс Russell 2000, который отслеживает эти компании, упал на 6,6% и вступил в так называемый технический медвежий рынок, потеряв более 20% с рекордного максимума, достигнутого в конце 2021 года.

При этом рынки (не только в США, но и по всему миру) продолжали оставаться в минусе и в пятницу. В Европе основной индекс Stoxx 600 открыл торги в 9 утра снижением на 1,1%, причем наибольшие потери понес банковский сектор (-3,4%), который в четверг уже списал 5,5%.

Спад продолжился и в Азии. Японский индекс Nikkei 225 потерял в пятницу 2,75%, а южнокорейский Kospi — почти 1%. В Китае и Гонконге фондовые рынки были закрыты в связи с праздником Цинмин.

Вероятность наступления рецессии в США в этом году значительно повысил инвестиционный банк JPMorgan. Он изменил вероятность своего прогноза с 40 до 60% в четверг, до того как Трамп объявил об ответных тарифах.
инвестиции Акции США
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