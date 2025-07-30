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Минимальная зарплата в Чехии с января, вероятно, вырастет на 1 800 крон

Новости и статьи
30 июля 2025
16:30
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С начала 2025 года минимальная заработная плата в Чехии может увеличиться на 1 800 крон и составить 22 600 крон. Об этом говорится в пояснении Министерства труда и социальных дел ЧР к предложению о повышении тарифных ставок для государственных служащих. Ведомство возглавляет Мариан Юречка.
Как пояснил пресс-секретарь министерства Вилем Фрчек, расчет повышения минимальной зарплаты основан на предварительном прогнозе Министерства финансов относительно средней номинальной брутто-зарплаты в национальной экономике в 2026 году. По его словам, пока речь идет не о финальной цифре — точный размер может быть скорректирован до конца августа. Окончательное уведомление о размере минимальной зарплаты планируется опубликовать в сентябре.

В текущем году минимальная зарплата в Чехии впервые была проиндексирована автоматически. Ее размер составил 42,4% от средней заработной платы, рассчитанной на основании прогноза Минфина за прошлый год. Таким образом, минимальная зарплата в 2024 году увеличилась на 1900 крон по сравнению с 2023-м.

Ожидается, что в 2025 году она будет составлять уже 43,4% от прогнозируемой средней зарплаты. Согласно расчетам Минфина, в следующем году средняя зарплата до вычета налогов достигнет 51 870 крон в месяц, что на 6,6% больше по сравнению с текущим годом. Итоговая сумма минимальной зарплаты будет округляться до ближайших сотен крон вверх.

Согласно заявлению министра Юречки, к 2029 году минимальная зарплата в Чехии должна составлять 47% от средней, что эквивалентно приблизительно 27 400 кронам в месяц.
зарплата Чехия
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