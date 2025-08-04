Revolut запустил в Чехии накопительные счета с ежедневным начислением процентов

Ранее Revolut специализировался на выгодном обмене валют, а затем расширил ассортимент инвестиционными возможностями — акциями и криптовалютами. Однако накопительные счета для Чехии появились только сейчас. Они характеризуются высокой ликвидностью и ежедневным начислением процентов.





Доступные тарифы:

Базовый — 1,25% годовых,

Премиум и Метал — 1,75% и 2,5% соответственно,

Ультра — до 2,75% годовых.



По словам Марии Лукаш, отвечающей за развитие Revolut в Центральной и Восточной Европе, мгновенная доступность средств и привлекательные ставки должны облегчить клиентам накопление и управление деньгами. Это важный шаг в стремлении



По словам Марии Лукаш, отвечающей за развитие Revolut в Центральной и Восточной Европе, мгновенная доступность средств и привлекательные ставки должны облегчить клиентам накопление и управление деньгами. Это важный шаг в стремлении компании стать лучшим выбором для повседневного банковского обслуживания.





Согласно исследованию агентства Dynata для Revolut, главные причины накоплений у чехов — создание финансовой подушки на случай непредвиденных расходов (39%), ощущение спокойствия и уверенности (37%) и откладывание на отпуск (28%). Основные препятствия для накоплений — непредвиденные траты (28%), недостаток свободных средств (27%) и обесценивание сбережений из-за роста стоимости жизни (23%).





Для многих пользователей привлекательна комбинация ежедневного начисления процентов и гибких условий без фиксированных сроков. Чехия — один из приоритетных рынков Revolut в Центральной Европе с более чем миллионом пользователей приложения.

Ранее Revolut успешно запускал eSim для путешественников и мобильные тарифы в Европе. По данным Financial Times, стартап оценивается в 65 миллиардов евро, в 2024 году получил чистую прибыль в 1 миллиард евро и обслуживает 52 миллионов клиентов по всему миру.









Для сравнения, в Чехии среди традиционных банков наиболее высокие ставки предлагают Creditas и Raiffeisenbank — 4% годовых на вклады до 150 000–300 000 крон. Česká spořitelna предлагает 3,80% до 400 000 крон. Другие банки , например mBank, Air Bank, Fio banka и Komerční banka, имеют более низкие ставки, особенно при больших суммах.

Выбор оптимального накопительного счета зависит от размера вклада и предпочтений клиента. Новое предложение Revolut предлагает удобный цифровой вариант с ежедневным начислением процентов, что может привлечь современного пользователя, ищущего гибкость и скорость.