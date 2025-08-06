Цены на электроэнергию в Чехии в июле резко выросли: вечера и выходные — самые дорогие
6 августа 2025
19:30
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По данным аналитиков, в июле 2025 года стоимость электроэнергии на бирже значительно выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года. В будние дни электроэнергия подорожала почти на 12%, а медианная цена составила 96 евро за мегаватт-час (примерно 2361 чешская крона). Особенно заметно подорожание в выходные — почти на 90% по сравнению с прошлым годом. Тогда медианная цена составляла 72 евро (1771 крона).
Как отметил основатель энергетической группы Amper Ян Палашчак, одной из причин роста стала неблагоприятная для солнечной генерации погода. При этом общее энергопотребление не увеличилось: прохладное лето снизило потребность в кондиционировании воздуха.
Согласно отчету, структура потребления электроэнергии в Чехии меняется вместе с ростом доли возобновляемых источников. Это влияет на традиционные представления о том, когда электричество дешевле.
Наиболее дорогим временем суток стала вечерняя пиковая нагрузка — около 20:00 в будние дни и около 21:00 в выходные. Медианная цена в этот период достигала 161 евро за МВт·ч (3960 крон) в будни и 123 евро (3025 крон) в выходные.
«Представление о дешевом лете и уикендах больше не соответствует реальности. На ценовой карте отчетливо видна новая структура производства — с высокой долей ВИЭ, к которой чешская энергетика пока не успела адаптироваться. В том числе из-за законодательных задержек, мешающих внедрению технологий накопления энергии», — прокомментировал Палашчак.
Самая дешевая электроэнергия фиксировалась в будние дни с 10:00 до 17:00 — в среднем 75 евро (1845 крон) за МВт·ч. В выходные этот показатель снижался до 19 евро (467 крон), а в период с 11:00 до 15:00 электроэнергия иногда даже была бесплатной или стоила символически.
Рост цен также отразился на снижении количества часов с отрицательными ценами: если в июле 2024 года таких было 61, то в этом году — всего 17, и только в выходные. По словам Палашчака, это опровергает опасения, что рынок слишком часто уходит в «минус».
В перспективе стабилизировать цены поможет развитие инфраструктуры для накопления энергии — но для этого, как подчеркивают эксперты, потребуется ускорение законодательных изменений.
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