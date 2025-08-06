Цены на электроэнергию в Чехии в июле резко выросли: вечера и выходные — самые дорогие





Как отметил основатель энергетической группы Amper Ян Палашчак, одной из причин роста стала неблагоприятная для солнечной генерации погода . При этом общее энергопотребление не увеличилось: прохладное лето снизило потребность в кондиционировании воздуха.

Согласно отчету, структура потребления электроэнергии в Чехии меняется вместе с ростом доли возобновляемых источников. Это влияет на традиционные представления о том, когда электричество дешевле.

Наиболее дорогим временем суток стала вечерняя пиковая нагрузка — около 20:00 в будние дни и около 21:00 в выходные. Медианная цена в этот период достигала 161 евро за МВт·ч (3960 крон) в будни и 123 евро (3025 крон) в выходные.









«Представление о дешевом лете и уикендах больше не соответствует реальности. На ценовой карте отчетливо видна новая структура производства — с высокой долей ВИЭ, к которой чешская энергетика пока не успела адаптироваться. В том числе из-за законодательных задержек, мешающих внедрению технологий накопления энергии», — прокомментировал Палашчак.

Самая дешевая электроэнергия фиксировалась в будние дни с 10:00 до 17:00 — в среднем 75 евро (1845 крон) за МВт·ч. В выходные этот показатель снижался до 19 евро (467 крон), а в период с 11:00 до 15:00 электроэнергия иногда даже была бесплатной или стоила символически.

Рост цен также отразился на снижении количества часов с отрицательными ценами: если в июле 2024 года таких было 61, то в этом году — всего 17, и только в выходные. По словам Палашчака, это опровергает опасения, что рынок слишком часто уходит в «минус».



