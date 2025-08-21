Чешская экономика на подъеме. Ее подталкивают вперед растущие зарплаты

Новости 420on 21 августа 2025 11:00 230

Чешская экономика развивается быстрее, чем ожидалось. В этом году она вырастет вдвое по сравнению с прошлым годом. Зарплаты людей растут, инфляция, по прогнозам Чешской банковской ассоциации, будет немного выше.