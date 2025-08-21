ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Чешская экономика на подъеме. Ее подталкивают вперед растущие зарплаты

21 августа 2025
Чешская экономика развивается быстрее, чем ожидалось. В этом году она вырастет вдвое по сравнению с прошлым годом. Зарплаты людей растут, инфляция, по прогнозам Чешской банковской ассоциации, будет немного выше.
Результаты отечественной экономики будут лучше, чем прогнозировалось. В этом году валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 2,1%, а в следующем — на 2%, по оценкам экономистов ведущих чешских банков. Экономика будет расти в два раза быстрее, чем в прошлом году.

Двенадцать экономистов из банков, объединенных в Чешскую банковскую ассоциацию (ČBA), еще в мае прогнозировали Чехии рост почти на полпроцента ниже. За новым оптимизмом стоит несколько факторов.
ВВП растет уже четыре квартала подряд. Во втором квартале он вырос на 2,4 процента, и, по прогнозам, этот результат, вероятно, будет пересмотрен в лучшую сторону. Как экспортная экономика, чехи выиграли от того, что мир, опасаясь торговой войны, запасся многими товарами.

Негативное влияние 15-процентных пошлин Трампа на Европу коснется и Чехию. Однако, по мнению экономистов, оно будет менее значительным, чем ожидалось. Они оценивают, что в этом и следующем году пошлины «урежут» чешский ВВП на 0,6 процентного пункта.

Заработные платы будут расти, но не так, как в прошлом году

Экономике, напротив, будет по-прежнему «дуть в спину» рост заработных плат. Средняя номинальная заработная плата не достигнет прошлогоднего темпа (+7,2%), но все же вырастет в среднем на 6,2%. В реальном выражении люди должны получить в этом году на 3,6% больше. В следующем году темпы роста заработной платы продолжат замедляться.

Остальные экономики стран Вышеградской группы в этом и следующем году в среднем превзойдут рост чешской экономики. У них даже потребление растет быстрее. Однако ценой более высокого уровня задолженности. В то время как государственный долг Чехии ожидается на уровне чуть менее 45 процентов ВВП, Польша, например, движется к 58 процентам.

Инфляция у наших польских соседей также менее сдержанная, чем в Чехии, в стране действуют более строгие процентные ставки (Польша 5,25 процента против Чехии 3,5 процента). На этот год прогноз предполагает немного более высокую инфляцию, потребительские цены должны вырасти на 2,5 процента.

Однако в 2026 году инфляция приблизится к идеальному показателю Чешского национального банка (ЧНБ) в 2%, колеблясь около 2,2%, прогнозируют экономисты. И ожидается осторожное снижение основной процентной ставки ЧНБ.

Ставки будут немного снижаться

Однако ипотечные кредиты, которые стали дороже, чем люди привыкли до пандемии, пока останутся такими же. В первом квартале следующего года репо-ставка ЧНБ снизится лишь незначительно, до 3,25%, прогнозируют экономисты. В основном благодаря укреплению кроны, более низкой процентной ставке Европейского центрального банка и денежно-кредитной политике ФРС США.

Какая инфляция нас ждет в оставшейся части года, покажут результаты октябрьских парламентских выборов. Чешская банковская ассоциация (ČBA) прогнозирует на этот год 2,5%, а на следующий — 2,2%. Если следующее правительство приступит к дальнейшим мерам экономии, более низкие ставки могут стать реальностью. Напротив, более значительные расходы вызвали бы инфляционное давление, и совет ЧНБ, по мнению банковского прогноза, не стал бы спешить с понижением процентных ставок.

«Наш экспертный совет ожидает, что дефицит государственных финансов в этом и следующем году останется на уровне чуть выше 2% ВВП, а уровень задолженности Чехии будет расти очень медленно, приближаясь к отметке 45% ВВП. В этом смысле он предполагает, что правительство, сформированное по итогам приближающихся парламентских выборов, не пойдет по пути явно неустойчивой фискальной политики», — заявил Михал Скоржепа, макроэкономический аналитик České spořitelny.
