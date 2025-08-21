Цены на продукты в Чехии продолжают расти, но медленнее
21 августа 2025
21:00
355
В июле цены, по которым чешские фермеры продавали свою продукцию, в годовом выражении выросли на 11,2%. Однако по сравнению с июнем они снизились на 1,9% — это уже третий месяц подряд с падением. Экономисты считают, что рост цен на продукты в магазинах может постепенно замедлиться, хотя удорожание полностью не остановится.
По данным Чешского статистического управления, в растениеводстве цены выросли на 5,6%. Особенно подорожали фрукты (+21,5%), масличные культуры (+12%) и зерновые (+9,1%). При этом картофель подешевел более чем на 20%, а свежие овощи — более чем на 8%.
В животноводстве рост оказался ещё выше — +17,8%. Цены на яйца подскочили на 42,5%, на мясо — на 35,8%, молоко подорожало примерно на 20%, птица — на 10%. Подешевела только свинина.
По словам главного экономиста компании Citfin Мирослава Новака, динамика последних трёх месяцев «положительна для потребителей», и если тенденция сохранится, то во второй половине года рост цен на продукты уже не будет таким резким, как в первой.
Главный экономист Investika Вит Храдил отметил, что основной скачок цен пришёлся на период с осени прошлого года до весны нынешнего, а с мая рост постепенно замедляется. Однако, по его словам, тревожной тенденцией остаётся подорожание переработанных продуктов: молочные изделия выросли в цене на 11%, мясные полуфабрикаты и консервы — на 5%. Эти категории дорожают уже 13 месяцев подряд.
Главный экономист Банка Creditas Петр Дуфек считает, что для покупателей пока не видно никаких позитивных изменений: «Цены на продукты остаются рисковым фактором для инфляции».
Цены в промышленности и строительстве
В промышленности в июле цены производителей снизились в годовом выражении на 1,2%, но по сравнению с июнем выросли на 0,1%. Это свидетельствует о затухании волны подорожания в производстве. На цены влияют снижение стоимости сырья, сильная крона и слабый спрос, вынуждающий компании удерживать цены или даже снижать их.
В строительстве цены выросли: в июле они прибавили 0,3% к июню и были выше на 2,6% в годовом выражении.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
21 АВГУСТА 2025
415
18:00
21 АВГУСТА 2025
839
16:30
21 АВГУСТА 2025
700
15:00
21 АВГУСТА 2025
1350
13:30
21 АВГУСТА 2025
2476
12:00
21 АВГУСТА 2025
1418
11:00
21 АВГУСТА 2025
1183
09:30
21 АВГУСТА 2025
749
21:00
20 АВГУСТА 2025
3159
19:30
20 АВГУСТА 2025
1713
18:00
20 АВГУСТА 2025
9545
16:30
20 АВГУСТА 2025
1620
15:00
20 АВГУСТА 2025
3330
13:30
20 АВГУСТА 2025
1644