ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Цены на продукты в Чехии продолжают расти, но медленнее

Новости и статьи
21 августа 2025
21:00
355
В июле цены, по которым чешские фермеры продавали свою продукцию, в годовом выражении выросли на 11,2%. Однако по сравнению с июнем они снизились на 1,9% — это уже третий месяц подряд с падением. Экономисты считают, что рост цен на продукты в магазинах может постепенно замедлиться, хотя удорожание полностью не остановится.
По данным Чешского статистического управления, в растениеводстве цены выросли на 5,6%. Особенно подорожали фрукты (+21,5%), масличные культуры (+12%) и зерновые (+9,1%). При этом картофель подешевел более чем на 20%, а свежие овощи — более чем на 8%.

В животноводстве рост оказался ещё выше — +17,8%. Цены на яйца подскочили на 42,5%, на мясо — на 35,8%, молоко подорожало примерно на 20%, птица — на 10%. Подешевела только свинина.

По словам главного экономиста компании Citfin Мирослава Новака, динамика последних трёх месяцев «положительна для потребителей», и если тенденция сохранится, то во второй половине года рост цен на продукты уже не будет таким резким, как в первой.

Главный экономист Investika Вит Храдил отметил, что основной скачок цен пришёлся на период с осени прошлого года до весны нынешнего, а с мая рост постепенно замедляется. Однако, по его словам, тревожной тенденцией остаётся подорожание переработанных продуктов: молочные изделия выросли в цене на 11%, мясные полуфабрикаты и консервы — на 5%. Эти категории дорожают уже 13 месяцев подряд.

Главный экономист Банка Creditas Петр Дуфек считает, что для покупателей пока не видно никаких позитивных изменений: «Цены на продукты остаются рисковым фактором для инфляции».

Цены в промышленности и строительстве 
В промышленности в июле цены производителей снизились в годовом выражении на 1,2%, но по сравнению с июнем выросли на 0,1%. Это свидетельствует о затухании волны подорожания в производстве. На цены влияют снижение стоимости сырья, сильная крона и слабый спрос, вынуждающий компании удерживать цены или даже снижать их.

В строительстве цены выросли: в июле они прибавили 0,3% к июню и были выше на 2,6% в годовом выражении.
Чехия продукты экономика
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
21 АВГУСТА 2025
415
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПЕРЕХОДЯТ НА ЭЛЕКТРОННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
18:00
21 АВГУСТА 2025
839
ОБЩЕСТВО
ПРОЕЗД В ПРАГЕ И СРЕДНЕЧЕШСКОМ КРАЕ ПОДОРОЖАЕТ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПАССАЖИРАМ
16:30
21 АВГУСТА 2025
700
ОБЩЕСТВО
«ПРОДАВАЛ» ТО, ЧЕГО НЕТ: СХЕМА АДАМА ПЕТРОУША С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КВАРТИРАМИ В ПРАГЕ
15:00
21 АВГУСТА 2025
1350
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЮ ЖДЕТ ХОЛОДНЫЙ УИКЕНД
13:30
21 АВГУСТА 2025
2476
ОБЩЕСТВО
С ЯНВАРЯ В ЧЕХИИ БУДУТ УЖЕСТОЧЕНЫ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УБЕЖИЩА И МИГРАЦИИ
12:00
21 АВГУСТА 2025
1418
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УСТУПКИ В ИНТЕРЕСАХ СОГЛАШЕНИЯ В УКРАИНЕ, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ
11:00
21 АВГУСТА 2025
1183
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКАЯ ЭКОНОМИКА НА ПОДЪЕМЕ. ЕЕ ПОДТАЛКИВАЮТ ВПЕРЕД РАСТУЩИЕ ЗАРПЛАТЫ
09:30
21 АВГУСТА 2025
749
ЭКОНОМИКА
ИНФЛЯЦИЯ В ЕС В ИЮЛЕ ВЫРОСЛА ДО 2,4%, В ЧЕХИИ СНИЗИЛАСЬ ДО 2,5%
08:30
21 АВГУСТА 2025
982
ЭКОНОМИКА
МАХИНАЦИИ С НДС В ЧЕХИИ СОКРАЩАЮТСЯ. РЕВИЗОРЫ БУДУТ УДЕЛЯТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ АГЕНТСТВАМ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
21:00
20 АВГУСТА 2025
3159
ПОЛИТИКА
«МЫ УМЕЕМ УБИВАТЬ РУССКИХ, ВЫ ЕЩЕ НЕТ». ДИПЛОМАТ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ НАТО НУЖНА УКРАИНА
19:30
20 АВГУСТА 2025
1713
ОБЩЕСТВО
ТРАМВАИ В ПРАГЕ 6 ЧАСТИЧНО НЕ БУДУТ ХОДИТЬ С 20 ПО 31 АВГУСТА
18:00
20 АВГУСТА 2025
9545
ОБЩЕСТВО
НАЧАЛО СЕНТЯБРЯ В ЧЕХИИ ОЖИДАЕТСЯ С АНОМАЛЬНО ВЫСОКИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ
16:30
20 АВГУСТА 2025
1620
ОБЩЕСТВО
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ ПОВЫШАЕТ ЦЕНЫ НА ЧАСТЬ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ
15:00
20 АВГУСТА 2025
3330
ОБЩЕСТВО
НА САМОЙ ВЫСОКОЙ БАШНЕ ЧЕХИИ ОТКРЫЛАСЬ СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТУРИСТОВ
13:30
20 АВГУСТА 2025
1644
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ: ПЕРЕГОВОРЫ ПО УКРАИНЕ ТОЛЬКО НАЧАЛИСЬ, НА РОССИЮ НУЖНО ДАВИТЬ САНКЦИЯМИ