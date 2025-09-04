ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Смерть строительного сбережения в Чехии: почему популярный продукт теряет актуальность

4 сентября 2025
21:00
За последние годы интерес чехов к строительному сбережению резко снизился. Если еще три года назад ежегодно заключалось почти полмиллиона договоров, то в первой половине 2025 года было подписано всего 187 000 новых контрактов — на 5 000 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты отмечают, что этот финансовый продукт теряет привлекательность.
Основная причина — сокращение государственной поддержки. Максимальный ежегодный бонус со стороны государства снизился с 4 500 крон до 1 000 крон. Без него доходность строительного сбережения уступает современным депозитам и другим финансовым инструментам. Кроме того, фиксированный срок шести лет ограничивает ликвидность средств, что делает продукт менее выгодным для вкладчиков. 

Общий объем всех договоров строительного сбережения в Чехии к 2025 году упал до 2,6 миллиона, тогда как в начале 2022 года их было на 600 000 больше. Целевая сумма, отражающая будущие планы клиентов по накоплению или кредитованию на жилье, снизилась на 8,8% и составила 154,6 миллиарда крон. 

Некоторые банки пытаются стимулировать клиентов через дополнительные льготы и кредиты на реконструкцию старых домов, например в рамках программы Oprav dům po babičce и Nová zelená úsporá. 

Однако система остается замкнутой: кредиты выдаются только за счет средств вкладчиков, и при падении интереса к сбережению банки рискуют потерять возможность кредитования.

Согласно исследованию Direct Fondee, традиция открытия строительных сбережений для детей угасает: если ранее более двух третей родителей оформляли такие договоры, сейчас — лишь четверть, причем половина планирует досрочно закрыть счет. Основные жалобы — низкая доходность и высокие комиссии, например, в ČSOB Stavební spořitelna годовое ведение счета стоит 360 крон, а плата за управление кредитным счетом поднята до 399 крон.

Эксперты рекомендуют рассматривать альтернативы в зависимости от срока сбережений. Для горизонта более трех лет подходят паевые фонды, которые инвестируют в облигации, акции и недвижимость. Главный риск сбережений — инфляция, а стандартные депозитные счета не способны ее компенсировать. 


В итоге новые договоры строительного сбережения без привязки к кредиту практически не пользуются спросом. Продукт утратил привлекательность из-за снижения государственной поддержки, низкой доходности и появления более выгодных инвестиционных альтернатив.
