Смерть строительного сбережения в Чехии: почему популярный продукт теряет актуальность

Основная причина — сокращение государственной поддержки. Максимальный ежегодный бонус со стороны государства снизился с 4 500 крон до 1 000 крон. Без него доходность строительного сбережения уступает современным депозитам и другим финансовым инструментам. Кроме того, фиксированный срок шести лет ограничивает ликвидность средств, что делает продукт менее выгодным для вкладчиков.





Общий объем всех договоров строительного сбережения в Чехии к 2025 году упал до 2,6 миллиона, тогда как в начале 2022 года их было на 600 000 больше. Целевая сумма, отражающая будущие планы клиентов по накоплению или кредитованию на жилье, снизилась на 8,8% и составила 154,6 миллиарда крон.









Однако система остается замкнутой: кредиты выдаются только за счет средств вкладчиков, и при падении интереса к сбережению банки рискуют потерять возможность кредитования.



Некоторые банки пытаются стимулировать клиентов через дополнительные льготы и кредиты на реконструкцию старых домов, например в рамках программы Oprav dům po babičce и Nová zelená úsporá.

Согласно исследованию Direct Fondee, традиция открытия строительных сбережений для детей угасает: если ранее более двух третей родителей оформляли такие договоры, сейчас — лишь четверть, причем половина планирует досрочно закрыть счет. Основные жалобы — низкая доходность и высокие комиссии, например, в ČSOB Stavební spořitelna годовое ведение счета стоит 360 крон, а плата за управление кредитным счетом поднята до 399 крон.











Эксперты рекомендуют рассматривать альтернативы в зависимости от срока сбережений. Для горизонта более трех лет подходят паевые фонды , которые инвестируют в облигации, акции и недвижимость . Главный риск сбережений — инфляция , а стандартные депозитные счета не способны ее компенсировать.

В итоге новые договоры строительного сбережения без привязки к кредиту практически не пользуются спросом. Продукт утратил привлекательность из-за снижения государственной поддержки, низкой доходности и появления более выгодных инвестиционных альтернатив.