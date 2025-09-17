Česká spořitelna, ČSOB и Raiffeisenbank запустили услугу «Внесение средств на карту»
17 сентября 2025
16:30
С 16 сентября клиенты Česká spořitelna, ČSOB и Raiffeisenbank получили возможность вносить наличные на свои счета через банкоматы других банков благодаря запуску услуги «Внесение наличных на карту». Об этом сообщила Чешская банковская ассоциация.
До этого аналогичная возможность уже более года была доступна клиентам Komerční banka, Moneta, Air Bank и UniCredit Bank в рамках общей банкоматной сети.
Новая услуга прошла пилотное тестирование с июня и теперь работает более чем в 1 000 депозитных банкоматов по всей Чехии. Она предназначена как для частных, так и для корпоративных клиентов и функционирует по принципу стандартного внесения средств через банкомат собственной сети. Деньги обычно зачисляются на счет в течение 30 минут.
Для внесения наличных клиенты могут использовать не только пластиковые карты, но и виртуальные или оцифрованные карты Mastercard в мобильных устройствах. В ближайшие месяцы аналогичная функция станет доступна и для карт Visa. Участники сервиса маркируют свои банкоматы специальным значком, их можно найти на сайтах банков и постепенно — в приложении Mapy.cz.
Внесение средств через банкомат собственной сети для клиентов бесплатное. При использовании устройств партнерских банков может взиматься комиссия, аналогичная снятию наличных в чужом банкомате. Все претензии рассматривает банк, выдавший карту.
По данным опроса ассоциации, проведенного весной 2025 года, две трети индивидуальных предпринимателей активно используют депозитные банкоматы, а более половины вносят наличные как минимум раз в месяц.
В период тестирования сервис был доступен лишь на нескольких десятках банкоматов. Несмотря на отсутствие рекламы, им воспользовались свыше 3 000 клиентов, средняя сумма внесенных наличных составляла от 11 000 до 15 000 крон.
