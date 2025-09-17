Česká spořitelna, ČSOB и Raiffeisenbank запустили услугу «Внесение средств на карту»

До этого аналогичная возможность уже более года была доступна клиентам Komerční banka, Moneta, Air Bank и UniCredit Bank в рамках общей банкоматной сети.









Новая услуга прошла пилотное тестирование с июня и теперь работает более чем в 1 000 депозитных банкоматов по всей Чехии. Она предназначена как для частных, так и для корпоративных клиентов и функционирует по принципу стандартного внесения средств через банкомат собственной сети. Деньги обычно зачисляются на счет в течение 30 минут.

Для внесения наличных клиенты могут использовать не только пластиковые карты, но и виртуальные или оцифрованные карты Mastercard в мобильных устройствах. В ближайшие месяцы аналогичная функция станет доступна и для карт Visa. Участники сервиса маркируют свои банкоматы специальным значком, их можно найти на сайтах банков и постепенно — в приложении Mapy.cz.













Внесение средств через банкомат собственной сети для клиентов бесплатное. При использовании устройств партнерских банков может взиматься комиссия, аналогичная снятию наличных в чужом банкомате. Все претензии рассматривает банк, выдавший карту.

По данным опроса ассоциации, проведенного весной 2025 года, две трети индивидуальных предпринимателей активно используют депозитные банкоматы, а более половины вносят наличные как минимум раз в месяц.





В период тестирования сервис был доступен лишь на нескольких десятках банкоматов. Несмотря на отсутствие рекламы, им воспользовались свыше 3 000 клиентов, средняя сумма внесенных наличных составляла от 11 000 до 15 000 крон.