Европейская комиссия перечислила Чехии 1,6 млрд евро из фонда восстановления ЕС

26 сентября 2025
19:30
Европейская комиссия перечислила Чехии 1,6 миллиарда евро (38,9 миллиарда крон) из внеочередного фонда восстановления, предназначенного для смягчения последствий экономического кризиса. Об этом сообщается в пресс-релизе комиссии. Четвертый транш в рамках так называемого Инструмента восстановления и устойчивости (Recovery and Resilience Facility, RRF) направлен в первую очередь на проекты в сфере энергетики, распределительных сетей и здравоохранения.
«Комиссия сегодня перечислила Чехии 1,57 миллиарда евро в виде грантов и 41 миллиона евро в виде кредитов, что составляет четвертый платеж по инструменту поддержки восстановления и устойчивости, являющемуся ключевым элементом программы NextGenerationEU», – говорится в заявлении. 

Чехия подала свою четвертую заявку 16 июня 2025 года. Она включала 58 вех и целей, охватывающих 23 реформы и 26 инвестиций. Финансирование направят, в частности, на модернизацию объектов возобновляемой энергетики, системы хранения электроэнергии, а также на строительство новых медицинских учреждений, реконструкцию существующих и повышение качества реабилитационной помощи пациентам. 

Инструмент восстановления и устойчивости ЕС был создан при внеочередной поддержке в ответ на пандемию в рамках Европейского плана восстановления NextGenerationEU (NextGenEU). Чехия использует эти средства для реализации Национального плана восстановления страны. 
