Европейская комиссия перечислила Чехии 1,6 млрд евро из фонда восстановления ЕС

Новости и статьи 26 сентября 2025 19:30 295

Европейская комиссия перечислила Чехии 1,6 миллиарда евро (38,9 миллиарда крон) из внеочередного фонда восстановления, предназначенного для смягчения последствий экономического кризиса. Об этом сообщается в пресс-релизе комиссии. Четвертый транш в рамках так называемого Инструмента восстановления и устойчивости (Recovery and Resilience Facility, RRF) направлен в первую очередь на проекты в сфере энергетики, распределительных сетей и здравоохранения.