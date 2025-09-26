Европейская комиссия перечислила Чехии 1,6 млрд евро из фонда восстановления ЕС
26 сентября 2025
19:30
295
Европейская комиссия перечислила Чехии 1,6 миллиарда евро (38,9 миллиарда крон) из внеочередного фонда восстановления, предназначенного для смягчения последствий экономического кризиса. Об этом сообщается в пресс-релизе комиссии. Четвертый транш в рамках так называемого Инструмента восстановления и устойчивости (Recovery and Resilience Facility, RRF) направлен в первую очередь на проекты в сфере энергетики, распределительных сетей и здравоохранения.
«Комиссия сегодня перечислила Чехии 1,57 миллиарда евро в виде грантов и 41 миллиона евро в виде кредитов, что составляет четвертый платеж по инструменту поддержки восстановления и устойчивости, являющемуся ключевым элементом программы NextGenerationEU», – говорится в заявлении.
Чехия подала свою четвертую заявку 16 июня 2025 года. Она включала 58 вех и целей, охватывающих 23 реформы и 26 инвестиций. Финансирование направят, в частности, на модернизацию объектов возобновляемой энергетики, системы хранения электроэнергии, а также на строительство новых медицинских учреждений, реконструкцию существующих и повышение качества реабилитационной помощи пациентам.
Инструмент восстановления и устойчивости ЕС был создан при внеочередной поддержке в ответ на пандемию в рамках Европейского плана восстановления NextGenerationEU (NextGenEU). Чехия использует эти средства для реализации Национального плана восстановления страны.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
406
13:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
501
09:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
904
22:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
2071
20:30
25 СЕНТЯБРЯ 2025
2333
19:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
1673
17:30
25 СЕНТЯБРЯ 2025
2072
15:15
25 СЕНТЯБРЯ 2025
2190
15:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
1377
11:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
1304
21:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
2288
19:30
24 СЕНТЯБРЯ 2025
1741
18:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
2642
17:30
24 СЕНТЯБРЯ 2025
2000
16:30
24 СЕНТЯБРЯ 2025
2592