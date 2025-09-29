Чешская компания DEK открывает инвестиционный фонд, ориентированный на сотрудников и мелких инвесторов
29 сентября 2025
14:00
314
Строительный гигант DEK в Чехии открывает свой инвестиционный фонд. Пока он будет ориентирован на квалифицированных инвесторов, но совладелец строительной компании Вит Кутнар планирует сделать его доступным и для сотрудников, и для мелких инвесторов.
Инвестиционный фонд, которым смогут пользоваться и сотрудники, владельцы DEK Петра и Вит Кутнаровы мечтали создать еще несколько лет назад. Теперь их видение приобретает реальные очертания. После пяти лет подготовки DEKINVEST близок к тому, чтобы открыться не только для сотрудников, но и для мелких инвесторов.
«Мы чувствуем большую ответственность, потому что как предприниматель вы распоряжаетесь только своим имуществом, а когда привлекаете инвесторов, то должны вести себя немного по-другому. Но я уверен, что мы к этому готовы», — подтвердил в интервью SZ Byznys Вит Кутнар.
DEK, которая входит в число самых ценных отечественных компаний, использует для своего фонда существующую инвестиционную компанию DEKINVEST, которая работает с 2011 года, и ее подфонд Beta. До сих пор он имел ограниченный круг инвесторов и не был предназначен для массовой дистрибуции. В настоящее время готовятся новые классы паев, а также меняется визуальный облик бренда.
Инвестиционная компания завершает подготовку документов для подачи заявки в Чешский национальный банк на преобразование в ELTIF, который является гибридом между фондами для квалифицированных инвесторов и розничными фондами. В то время как классические фонды прямых инвестиций или фонды недвижимости доступны в основном квалифицированным инвесторам, ELTIF благодаря новому законодательству открывается и для мелких инвесторов во всей Европейском Союзе. «Мы верим, что мелкие инвесторы, как и крупные, оценят возможность инвестировать в фонд, который основан на многолетнем реальном бизнесе», — добавляет Кутнар.
По его словам, инвестиционная компания управляет активами на сумму более 21 миллиарда крон. «Преимущественно это недвижимость, но также производственные и торговые площади. Всего речь идет о 100 объектах, которые подходят для дистрибуции или производства строительных материалов», — описывает Кутнар. Доходы фонда будут получены именно от аренды.
По словам его основателя, DEK подходит к фонду с скромностью и планирует более медленный старт.
«Мы определенно не являемся фондом, который с самого начала хочет получить огромные суммы», — говорит Кутнар, по словам которого речь идет, прежде всего, о стабильности и четком бизнес-плане.
Бум фондов на чешском рынке
В последнее время многие крупные компании запускают инвестиционные фонды. В прошлом году, например, компания Penta впервые открылась для внешних инвесторов. В прошлом году она основала два фонда, которые копируют ее портфель, в который входят фармацевтическая компания Dr. Max, девелопер Penta Real Estate и сеть больниц Penta Hospitals. Уже в апреле Penta сообщила о 8 миллиардах, которые поступили в фонды.
Недавно свой собственный жилой фонд открыла группа JRD. Она вложила в него свои пражские проекты и также нацелена на квалифицированных инвесторов. Им она обещает целевую доходность более 10% в год.
Самым крупным инвестиционным фондом в Чехии — по объему управляемых активов — является J&T Arch, который на конец 2024 года управлял активами на сумму 121,5 миллиарда крон.
Бум фондов на чешском рынке
