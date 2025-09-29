Чешская компания DEK открывает инвестиционный фонд, ориентированный на сотрудников и мелких инвесторов

Строительный гигант DEK в Чехии открывает свой инвестиционный фонд. Пока он будет ориентирован на квалифицированных инвесторов, но совладелец строительной компании Вит Кутнар планирует сделать его доступным и для сотрудников, и для мелких инвесторов.