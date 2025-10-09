ANO не намерено выделять средства Украине на оружие напрямую из бюджета

Говоря о чешской инициативе по поставке артиллерийских снарядов, начатой в рамках поддержки Украины, Бабиш отметил, что проект был полезным, однако, по его мнению, его должны были реализовывать непосредственно государства — члены Североатлантического альянса, и при этом процесс следовало сделать более прозрачным. Он подчеркнул, что частный сектор получил от участия в инициативе многомиллиардные прибыли.













Политик уточнил, что при участии ANO в правительстве чешским предприятиям оборонной промышленности не будут чиниться препятствия в экспорте вооружений в Украину. Он напомнил, что Чехия ежегодно вносит около 60 млрд крон в бюджет Европейского союза, который также оказывает поддержку Киеву.