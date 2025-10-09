ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

ANO не намерено выделять средства Украине на оружие напрямую из бюджета

Новости 420on
9 октября 2025
08:00
465
Лидер движения ANO Андрей Бабиш заявил, что если его политическая сила войдёт в состав правительства, Чехия не будет выделять Украине деньги на вооружение напрямую из государственного бюджета. По его словам, помощь будет оказываться через структуры Европейского союза, а чешские оружейные компании смогут без ограничений экспортировать продукцию.
Говоря о чешской инициативе по поставке артиллерийских снарядов, начатой в рамках поддержки Украины, Бабиш отметил, что проект был полезным, однако, по его мнению, его должны были реализовывать непосредственно государства — члены Североатлантического альянса, и при этом процесс следовало сделать более прозрачным. Он подчеркнул, что частный сектор получил от участия в инициативе многомиллиардные прибыли.


Политик уточнил, что при участии ANO в правительстве чешским предприятиям оборонной промышленности не будут чиниться препятствия в экспорте вооружений в Украину. Он напомнил, что Чехия ежегодно вносит около 60 млрд крон в бюджет Европейского союза, который также оказывает поддержку Киеву.


Бабиш подчеркнул, что страна не намерена направлять Украине средства на вооружение из государственного бюджета, поскольку, по его словам, ресурсов не хватает даже для нужд самой Чехии. Он добавил, что ранее Чехия уже оказывала Украине прямую помощь, а в будущем такая поддержка будет осуществляться преимущественно через механизмы ЕС.
Чехия Украина финансовая помощь Евросоюз правительство Андрей Бабиш
