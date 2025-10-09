Глава ŘSD: строительство всех дорог продолжается, но в будущем не хватит миллиардов крон
9 октября 2025
09:00
774
Генеральный директор Управления автомобильных дорог и автомагистралей Чехии (ŘSD) Радек Матл заявил, что в стране сейчас реализуется рекордное количество инфраструктурных проектов, однако в ближайшие годы строительству может угрожать дефицит финансирования. По его словам, все текущие стройки на 2025 год полностью обеспечены средствами, но начало новых проектов находится под вопросом.
Матл в интервью телеканалу ČT24 отметил, что в бюджете Государственного фонда транспортной инфраструктуры (SFDI) на 2026 год не хватает около 40 миллиардов крон, чтобы профинансировать все запланированные проекты. Он выразил надежду, что в ближайшие недели или месяцы средства все же будут добавлены, подчеркнув, что пока ситуация не является критической, но в случае нехватки денег запуск ряда строек может быть отложен на несколько месяцев.
Ранее лидер движения ANO и вероятный будущий премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что из-за отсутствия средств приостанавливаются дорожные и железнодорожные проекты. Исполняющий обязанности министра транспорта Мартин Купка (ODS) это опроверг, подчеркнув, что ни одно начатое строительство не остановлено, хотя для продолжения реализации потребуется найти дополнительные ресурсы.
Матл отверг утверждения о якобы полученном «устном распоряжении» не подписывать крупные контракты. По его словам, решение временно ограничить подписание новых договоров было принято по взаимной договоренности с Министром транспорта. Контракты на менее значительные объекты продолжают заключаться.
Какие проекты под угрозой
Недостаток средств может затронуть выкуп земель под строительство, особенно на участках скоростной трассы D3 в Среднечешском крае и Пражского кольца, где требуется значительное финансирование. Под угрозой также может оказаться начало работ на D11 между Яромержем и Трутновом, которое планировалось начать в декабре 2025 года, но пока обеспечено средствами только в текущем бюджете.
Недостаток средств может затронуть выкуп земель под строительство, особенно на участках скоростной трассы D3 в Среднечешском крае и Пражского кольца, где требуется значительное финансирование. Под угрозой также может оказаться начало работ на D11 между Яромержем и Трутновом, которое планировалось начать в декабре 2025 года, но пока обеспечено средствами только в текущем бюджете.
Среди других проектов, которым грозит задержка, Матл назвал продолжение D35 между Улебице и Горицеи в районе Йичина, а также строительство участков трасс D55 (Кокоры – Пршеров), D48 и двух новых отрезков D6.
Рекордные объёмы строительства и бюджета
По словам Матла, за последние десять лет бюджет ŘSD вырос с 25–30 миллиардов до 82 миллиардов крон, что является самым высоким показателем в истории ведомства. В Чехии в настоящее время ведутся работы на 185 километрах автомагистралей — также рекордный объем за всю историю страны.
Матл подчеркнул, что парадокс текущей ситуации заключается в том, что «раньше были деньги, но не было готовых проектов, а теперь — наоборот».
Действующее правительство временно приостановило обсуждение бюджета SFDI на следующий год, который предусматривает расходы в размере 187 миллиардов крон. Министр Купка признал нехватку 37 миллиардов, но отметил, что поиск недостающих средств — обычная практика при смене кабинета. Бабиш, напротив, настаивает на том, что деньги должна найти еще действующая администрация.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
345
10:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
583
08:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1019
21:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1637
19:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
914
17:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1236
16:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1819
15:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
986
14:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
647
12:20
8 ОКТЯБРЯ 2025
1256
11:30
8 ОКТЯБРЯ 2025
1360
10:30
8 ОКТЯБРЯ 2025
1296
20:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1547
19:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
6492