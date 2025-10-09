Глава ŘSD: строительство всех дорог продолжается, но в будущем не хватит миллиардов крон

Генеральный директор Управления автомобильных дорог и автомагистралей Чехии (ŘSD) Радек Матл заявил, что в стране сейчас реализуется рекордное количество инфраструктурных проектов, однако в ближайшие годы строительству может угрожать дефицит финансирования. По его словам, все текущие стройки на 2025 год полностью обеспечены средствами, но начало новых проектов находится под вопросом.