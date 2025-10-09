«Суперпособие» под вопросом: новые политические силы предлагают противоположные реформы

Новости и статьи 9 октября 2025 17:00 531

Новая система государственной социальной помощи, так называемое «суперпособие», введенная в октябре 2025 года, может быть пересмотрена. Партии, ведущие переговоры о формировании правительства, — ANO, SPD и «Мотористы» — критикуют текущую модель, но их взгляды на изменения кардинально расходятся.