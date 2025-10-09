ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

«Суперпособие» под вопросом: новые политические силы предлагают противоположные реформы

Новости и статьи
9 октября 2025
17:00
531
Новая система государственной социальной помощи, так называемое «суперпособие», введенная в октябре 2025 года, может быть пересмотрена. Партии, ведущие переговоры о формировании правительства, — ANO, SPD и «Мотористы» — критикуют текущую модель, но их взгляды на изменения кардинально расходятся.
Против ужесточения и за смягчение
Движение ANO настаивает на смягчении условий выплаты пособия. Партия считает критерий трудовой занятости слишком строгим и предлагает пересчитать параметры выплат для пенсионеров, а также выделить отдельные пособия на детей.


Критики обычно называют стимулы дискриминационными, когда пособия могут быть сокращены или отменены в зависимости от того, работают ли члены семьи. Это относится и к детскому бонусу, который заменяет прежнее детское пособие.

В то же время партии SPD и «Мотористы» требуют ужесточения. SPD предлагает ограничить выплаты гражданам страны и пересмотреть статус беженцев. «Мотористы» выступают за выдачу части помощи в форме ваучеров и введение обязательной общественно полезной деятельности для получателей пособий, превышающих прожиточный минимум.


Критика от экспертов
Социальные работники также указывают на недостатки новой системы. По их мнению, фиксированные стандарты не учитывают реальные расходы граждан, а процедура получения помощи недостаточно гибкая, чтобы оперативно реагировать на внезапное ухудшение финансового положения людей. 
Чехия пособия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
236
ЭКОНОМИКА
AIR BANK ОТКРЫВАЕТ ПОКУПКУ ОБЛИГАЦИЙ TV NOVA ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
16:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
638
ПОЛИТИКА
ПЕРЕГОВОРЫ О ВЛАСТИ ВЫХОДЯТ НА ФИНАЛЬНУЮ СТАДИЮ
14:15
9 ОКТЯБРЯ 2025
913
ПОЛИТИКА
БАБИШ ПОГОВОРИЛ С ЗЕЛЕНСКИМ ПО ТЕЛЕФОНУ, ВЫРАЗИЛ ЕМУ ПОДДЕРЖКУ И ПОЖЕЛАЛ СКОРЕЙШЕГО ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ
12:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
633
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: 91% ГРАЖДАН ЧЕХИИ НЕ ВЕРЯТ В ИСПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ ОБЕЩАНИЙ
10:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
762
ОБЩЕСТВО
В СЕНТЯБРЕ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ В ЧЕХИИ ПОГИБЛИ 22 ЧЕЛОВЕКА
09:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1005
ЭКОНОМИКА
ГЛАВА ŘSD: СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ДОРОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, НО В БУДУЩЕМ НЕ ХВАТИТ МИЛЛИАРДОВ КРОН
08:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1150
ЭКОНОМИКА
ANO НЕ НАМЕРЕНО ВЫДЕЛЯТЬ СРЕДСТВА УКРАИНЕ НА ОРУЖИЕ НАПРЯМУЮ ИЗ БЮДЖЕТА
21:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1798
ОБЩЕСТВО
МЕТРО «ФЛОРА» ЗАКРОЕТСЯ НА ДОЛГИЙ РЕМОНТ
19:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1013
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЙ ЦЕНТРОБАНК НАРАЩИВАЕТ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
17:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1294
ЭКОНОМИКА
ЗАБЛУЖДЕНИЕ О БАНКРОТСТВЕ МЕШАЕТ ТЫСЯЧАМ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ДОЛГОВ
16:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1902
ПОЛИТИКА
ФИАЛА ИСКЛЮЧИЛ СОЮЗ С ANO
15:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1017
ОБЩЕСТВО
ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ: ЧТО ТРЕВОЖИТ ЧЕХОВ В 2025 ГОДУ
14:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
671
ЭКОНОМИКА
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В ЧЕХИИ В СЕНТЯБРЕ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ И СОСТАВИЛ 4,5%
12:20
8 ОКТЯБРЯ 2025
1289
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ВОДИТЕЛЮ ГОНОЧНОГО БОЛИДА ЗА ВЫЕЗД НА ТРАССУ D4 ГРОЗИТ ШТРАФ ДО 10 000 КРОН И ЛИШЕНИЕ ПРАВ
11:30
8 ОКТЯБРЯ 2025
1406
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ УКРАИНЕ ОКОЛО 30 ТАНКОВ T-72M4CZ