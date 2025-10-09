«Суперпособие» под вопросом: новые политические силы предлагают противоположные реформы
9 октября 2025
17:00
531
Новая система государственной социальной помощи, так называемое «суперпособие», введенная в октябре 2025 года, может быть пересмотрена. Партии, ведущие переговоры о формировании правительства, — ANO, SPD и «Мотористы» — критикуют текущую модель, но их взгляды на изменения кардинально расходятся.
Против ужесточения и за смягчение
Движение ANO настаивает на смягчении условий выплаты пособия. Партия считает критерий трудовой занятости слишком строгим и предлагает пересчитать параметры выплат для пенсионеров, а также выделить отдельные пособия на детей.
Критики обычно называют стимулы дискриминационными, когда пособия могут быть сокращены или отменены в зависимости от того, работают ли члены семьи. Это относится и к детскому бонусу, который заменяет прежнее детское пособие.
В то же время партии SPD и «Мотористы» требуют ужесточения. SPD предлагает ограничить выплаты гражданам страны и пересмотреть статус беженцев. «Мотористы» выступают за выдачу части помощи в форме ваучеров и введение обязательной общественно полезной деятельности для получателей пособий, превышающих прожиточный минимум.
Критика от экспертов
Социальные работники также указывают на недостатки новой системы. По их мнению, фиксированные стандарты не учитывают реальные расходы граждан, а процедура получения помощи недостаточно гибкая, чтобы оперативно реагировать на внезапное ухудшение финансового положения людей.
