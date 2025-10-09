Air Bank открывает покупку облигаций TV Nova через приложение
9 октября 2025
18:00
237
Клиенты Air Bank теперь могут инвестировать в корпоративные облигации компаний группы PPF напрямую через приложение My Air. Первая эмиссия доступна для облигаций TV Nova с четырёхлетним сроком и фиксированной доходностью 5,4% годовых. Стоимость одной облигации — 10 000 крон, общий объём выпуска — 1 млрд крон с возможностью увеличения до 4 млрд при высоком спросе.
Процесс покупки полностью проходит в приложении, включая заполнение инвестиционного опросника. Для Air Bank это расширение инвестиционного портфеля, который включал акции, ETF и долгосрочные продукты в сотрудничестве с Portu. Облигации подходят также начинающим инвесторам и станут новым способом привлечения средств в компании PPF. Средства от выпуска пойдут на развитие TV Nova и её стриминговой платформы Oneplay.
