Air Bank открывает покупку облигаций TV Nova через приложение

9 октября 2025

Клиенты Air Bank теперь могут инвестировать в корпоративные облигации компаний группы PPF напрямую через приложение My Air. Первая эмиссия доступна для облигаций TV Nova с четырёхлетним сроком и фиксированной доходностью 5,4% годовых. Стоимость одной облигации — 10 000 крон, общий объём выпуска — 1 млрд крон с возможностью увеличения до 4 млрд при высоком спросе.