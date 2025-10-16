Чехия направила Украине военную помощь на 17,4 миллиарда крон
16 октября 2025
09:00
847
С начала войны Чехия предоставила Украине военную помощь на сумму 17,4 миллиарда чешских крон. В эту сумму входит передача излишков военного имущества со складов, закупка техники и проведение подготовки украинских военнослужащих. При этом, по словам премьер-министра Петра Фиалы, Чехия получила обратно около 25 миллиардов крон – благодаря финансированию из Европейского союза и поставкам техники из США и Германии.
С 2022 года до конца сентября 2025-го Чехия передала Украине более 3,7 миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках различных финансовых механизмов, включая чешскую инициативу по закупке боеприпасов, двусторонние соглашения и контракты, оплаченные Украиной. В 2025 году было поставлено 1,3 миллиона боеприпасов, а к концу года ожидается выполнение обещания по поставке 1,8 миллиона единиц.
Министр обороны Яна Чернохова сообщила, что международные доноры уже выделили на чешскую инициативу 93,3 миллиарда крон. Из этой суммы Чехия внесла собственный вклад в размере 1,7 миллиарда крон, профинансировав закупку боеприпасов у отечественного производителя STV Group.
Согласно данным Министерства обороны, Чехия передала Украине 390 единиц военной техники и десятки тысяч снарядов различных калибров общей бухгалтерской стоимостью 5,77 миллиарда крон. Среди переданных образцов – танки, вертолёты, гаубицы и боевые машины пехоты.
Кроме того, Чехии удалось подготовить почти 10 000 украинских военных. Обучение, по словам министра, полезно обеим сторонам: чешская армия получает от украинских военнослужащих ценный боевой опыт и информацию с линии фронта.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:55
16 ОКТЯБРЯ 2025
1070
21:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
2798
20:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
977
18:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
924
17:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1375
15:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1089
14:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1784
13:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1948
09:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
2885
08:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
3409
15:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
3486
14:25
14 ОКТЯБРЯ 2025
1266
12:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
7093
21:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1596