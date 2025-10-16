ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Чехия направила Украине военную помощь на 17,4 миллиарда крон

16 октября 2025
С начала войны Чехия предоставила Украине военную помощь на сумму 17,4 миллиарда чешских крон. В эту сумму входит передача излишков военного имущества со складов, закупка техники и проведение подготовки украинских военнослужащих. При этом, по словам премьер-министра Петра Фиалы, Чехия получила обратно около 25 миллиардов крон – благодаря финансированию из Европейского союза и поставкам техники из США и Германии.
С 2022 года до конца сентября 2025-го Чехия передала Украине более 3,7 миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках различных финансовых механизмов, включая чешскую инициативу по закупке боеприпасов, двусторонние соглашения и контракты, оплаченные Украиной. В 2025 году было поставлено 1,3 миллиона боеприпасов, а к концу года ожидается выполнение обещания по поставке 1,8 миллиона единиц.


Министр обороны Яна Чернохова сообщила, что международные доноры уже выделили на чешскую инициативу 93,3 миллиарда крон. Из этой суммы Чехия внесла собственный вклад в размере 1,7 миллиарда крон, профинансировав закупку боеприпасов у отечественного производителя STV Group.


Согласно данным Министерства обороны, Чехия передала Украине 390 единиц военной техники и десятки тысяч снарядов различных калибров общей бухгалтерской стоимостью 5,77 миллиарда крон. Среди переданных образцов – танки, вертолёты, гаубицы и боевые машины пехоты.


Кроме того, Чехии удалось подготовить почти 10 000 украинских военных. Обучение, по словам министра, полезно обеим сторонам: чешская армия получает от украинских военнослужащих ценный боевой опыт и информацию с линии фронта.
