Чехия направила Украине военную помощь на 17,4 миллиарда крон

Новости 420on 16 октября 2025 09:00 847

С начала войны Чехия предоставила Украине военную помощь на сумму 17,4 миллиарда чешских крон. В эту сумму входит передача излишков военного имущества со складов, закупка техники и проведение подготовки украинских военнослужащих. При этом, по словам премьер-министра Петра Фиалы, Чехия получила обратно около 25 миллиардов крон – благодаря финансированию из Европейского союза и поставкам техники из США и Германии.