Иллюзия благополучия: что скрывает официальная статистика по бедности
1 ноября 2025
17:00
521
Согласно ежегодному отчету Poverty Watch за 2025 год, положение с бедностью в Чехии усугубляется высокими расходами на жилье и низкими зарплатами. Эксперты призывают оценивать проблему комплексно, учитывая не только доходы, но и покупательную способность, уровень социальной изоляции и долю затрат на аренду.
При использовании более широких критериев, включающих доходы и стоимость жизни, за чертой бедности оказывается около пятой части населения, что соответствует среднему показателю по Европейскому союзу. В группе риска находятся арендаторы, одинокие пенсионерки и матери-одиночки. Исследование также вводит понятие «достойной минимальной зарплаты», необходимой для покрытия базовых потребностей, которую не получают миллионы работников.
Согласно статистике, 9,5% населения Чехии находится за чертой бедности по доходам, что соответствует 60% от медианной суммы.
Рекомендации для властей
Авторы отчета советуют властям активнее привлекать к разработке антикризисных мер самих людей, столкнувшихся с бедностью. Они подчеркивают необходимость надежного бюджетного финансирования социальных программ, а также важность коррекции жилищной политики и реформы системы пособий.
В докладе также упоминается достойная минимальная заработная плата. В прошлом году, по подсчетам экспертов, она составила 45 865 чешских крон после вычета налогов при полной занятости, чтобы покрыть потребности взрослого человека с ребенком, досуг и небольшие сбережения. В Праге и Брно он составлял 53 953 кроны из-за высокой стоимости жизни.
