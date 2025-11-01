ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Иллюзия благополучия: что скрывает официальная статистика по бедности

Новости и статьи
1 ноября 2025
17:00
521
Согласно ежегодному отчету Poverty Watch за 2025 год, положение с бедностью в Чехии усугубляется высокими расходами на жилье и низкими зарплатами. Эксперты призывают оценивать проблему комплексно, учитывая не только доходы, но и покупательную способность, уровень социальной изоляции и долю затрат на аренду.
При использовании более широких критериев, включающих доходы и стоимость жизни, за чертой бедности оказывается около пятой части населения, что соответствует среднему показателю по Европейскому союзу. В группе риска находятся арендаторы, одинокие пенсионерки и матери-одиночки. Исследование также вводит понятие «достойной минимальной зарплаты», необходимой для покрытия базовых потребностей, которую не получают миллионы работников.




Согласно статистике, 9,5% населения Чехии находится за чертой бедности по доходам, что соответствует 60% от медианной суммы. 

Рекомендации для властей
Авторы отчета советуют властям активнее привлекать к разработке антикризисных мер самих людей, столкнувшихся с бедностью. Они подчеркивают необходимость надежного бюджетного финансирования социальных программ, а также важность коррекции жилищной политики и реформы системы пособий. 




В докладе также упоминается достойная минимальная заработная плата. В прошлом году, по подсчетам экспертов, она составила 45 865 чешских крон после вычета налогов при полной занятости, чтобы покрыть потребности взрослого человека с ребенком, досуг и небольшие сбережения. В Праге и Брно он составлял 53 953 кроны из-за высокой стоимости жизни.
Чехия экономика
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
1 НОЯБРЯ 2025
730
ОБЩЕСТВО
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ФАЛЬШИВОГО ИНСПЕКТОРА, ОН ЗЛОУПОТРЕБИЛ УДОСТОВЕРЕНИЕМ ČOI
11:00
1 НОЯБРЯ 2025
1309
ОБЩЕСТВО
МЕЛКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР СТОИМОСТЬЮ ДО 1500 КРОН АРЕНДАТОРЫ БУДУТ ОПЛАЧИВАТЬ САМИ, ПРЕДЛАГАЕТ МИНИСТЕРСТВО
09:00
1 НОЯБРЯ 2025
589
ОБЩЕСТВО
ИИ НАС НЕ ЗАМЕНИТ — СЧИТАЮТ ЧЕШСКИЕ ПЕРЕВОДЧИКИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЫ
21:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
899
ЭКОНОМИКА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЧЕШСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ. ДИНАМИКА КРЕДИТОВАНИЯ
19:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
2436
ПОЛИТИКА
АКЦИЯ ПРОТЕСТА: АКТИВИСТЫ ТРЕБУЮТ ВЕРНУТЬ ФЛАГ УКРАИНЫ НА ЗДАНИЕ МУЗЕЯ
15:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
1666
ПОЛИТИКА
СУД УСМОТРЕЛ СХОДСТВО В ПРЕДВЫБОРНОЙ РИТОРИКЕ ЧЕШСКОЙ ПАРТИИ С МЕТОДАМИ ТОТАЛИТАРНОЙ ПРОПАГАНДЫ
12:30
31 ОКТЯБРЯ 2025
1187
ОБЩЕСТВО
ŠKODA ELROQ ВОШЛА В ЧИСЛО ФИНАЛИСТОВ ЕВРОПЕЙСКОГО КОНКУРСА «АВТОМОБИЛЬ ГОДА»
11:30
31 ОКТЯБРЯ 2025
3935
ОБЩЕСТВО
ПЕРВАЯ СТАНЦИЯ ПРАЖСКОГО МЕТРО НА ЛИНИИ D ГОТОВА — ЭТО OLBRACHTOVA
10:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
863
ЭКОНОМИКА
В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ ЭКОНОМИКА ЧЕХИИ ВЫРОСЛА НА 2,7%
09:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
2240
ЭКОНОМИКА
В ЧЕХИИ СОХРАНЯЕТСЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИНЯТИЮ ЕВРО, ПРОТИВ ВЫСТУПАЮТ ДВЕ ТРЕТИ ГРАЖДАН
08:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
1347
ПОЛИТИКА
БАБИШ ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ В БРЮССЕЛЕ С ГЛАВОЙ НАТО РЮТТЕ
21:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
3288
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ЗАДЕРЖАН ИНОСТРАНЕЦ ЗА ПОПЫТКУ ИЗНАСИЛОВАНИЯ И НАПАДЕНИЕ С ОРУЖИЕМ
18:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
1398
ОБЩЕСТВО
ПОСЛЕ ЯСНОЙ ПЯТНИЦЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОГОДА УХУДШИТСЯ
15:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
2001
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ РАЗЫСКИВАЮТ МУЖЧИНУ, КОТОРЫЙ УШЕЛ ИЗ ДОМА ПОСЛЕ ССОРЫ
13:30
30 ОКТЯБРЯ 2025
6010
ОБЩЕСТВО
ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ НОВОГО ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ: КАКОВ СРОК ЕГО ВЫДАЧИ И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?