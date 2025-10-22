ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

В Чехии с 2027 года могут вернуть систему электронной регистрации продаж (EET)

Новости 420on
22 октября 2025
09:00
441
Движение ANO во главе с Андреем Бабишем, которое после выборов ведёт переговоры о формировании нового правительства, выступает за повторное введение системы электронной регистрации продаж (EET). Обязанность её использования была отменена действующим кабинетом министров три года назад. Согласно заявлению заместителя председателя ANO и вероятного кандидата на пост министра финансов Алены Шиллеровой, система может вновь начать действовать с 1 января 2027 года.
По словам Шиллеровой, возвращение EET должно помочь увеличить доходы государственного бюджета и сократить потери от незадекларированных сделок. По оценкам ANO, предыдущая версия системы принесла государству около 12 миллиардов крон, и партия рассчитывает на сопоставимый эффект после её восстановления.

Первая версия EET была введена в 2016 году, когда Андрей Бабиш занимал должность министра финансов в правительстве Богуслава Соботки. Тогда предприниматели обязаны были в режиме онлайн передавать в Налоговую службу данные о каждой наличной транзакции, а после получения специального кода выдавать клиенту чек. Механизм вызывал критику со стороны части малого бизнеса из-за административной нагрузки, однако эксперты отмечали его эффективность в борьбе с уклонением от налогов.

Предполагается, что обновлённая система будет проще: предпринимателям не придётся печатать бумажные чеки, а для учёта можно будет использовать собственную кассу или специальное приложение, предоставляемое Налоговой службой. Также рассматривается возможность налоговых послаблений для тех, кто добросовестно ведёт электронную отчётность.

Тем не менее вопрос возвращения EET остаётся предметом политических переговоров. ANO ведёт консультации с движением SPD и партией Motoristé, которые к системе относятся скептически. SPD ранее выступала против обязательной регистрации продаж, а Motoristé настаивают на введении исключений для мелких предпринимателей.

Чехия Андрей Бабиш
