В Чехии с 2027 года могут вернуть систему электронной регистрации продаж (EET)

22 октября 2025

Движение ANO во главе с Андреем Бабишем, которое после выборов ведёт переговоры о формировании нового правительства, выступает за повторное введение системы электронной регистрации продаж (EET). Обязанность её использования была отменена действующим кабинетом министров три года назад. Согласно заявлению заместителя председателя ANO и вероятного кандидата на пост министра финансов Алены Шиллеровой, система может вновь начать действовать с 1 января 2027 года.