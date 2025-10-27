Коалиция договорилась о возврате электронного учета выручки EET и снижении налогов

Основные договоренности





Стороны согласовали восстановление электронного учета выручки — системы контроля за налоговыми поступлениями, которая действовала с 2016 года, но была окончательно отменена в 2023-м нынешним правительством. Для ANO это принципиальный пункт предвыборной программы.

Коалиция также договорилась о снижении корпоративного налога, который действующая власть повысила с 19 до 21% в рамках мер по оздоровлению бюджета.



Борьба с теневым сектором

По оценкам политиков, электронный учет позволит дополнительно извлечь из теневой экономики свыше 30 миллиардов крон за счет контроля над уплатой НДС, пресечения нелегальной занятости и улучшения налоговой дисциплины предприятий.



