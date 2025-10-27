ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Коалиция договорилась о возврате электронного учета выручки EET и снижении налогов

27 октября 2025
16:30
Формирующаяся правительственная коалиция ANO, SPD и движения Motoristé достигла согласия по ключевым экономическим вопросам. Об этом сообщила представитель ANO Алена Шиллерова.
Основные договоренности 
Стороны согласовали восстановление электронного учета выручки — системы контроля за налоговыми поступлениями, которая действовала с 2016 года, но была окончательно отменена в 2023-м нынешним правительством. Для ANO это принципиальный пункт предвыборной программы. 

Коалиция также договорилась о снижении корпоративного налога, который действующая власть повысила с 19 до 21% в рамках мер по оздоровлению бюджета. 

Борьба с теневым сектором 
По оценкам политиков, электронный учет позволит дополнительно извлечь из теневой экономики свыше 30 миллиардов крон за счет контроля над уплатой НДС, пресечения нелегальной занятости и улучшения налоговой дисциплины предприятий. 

В понедельник лидер ANO представит президенту результаты переговоров о формировании правительства. 
налоги Чехия
