Коалиция договорилась о возврате электронного учета выручки EET и снижении налогов
27 октября 2025
16:30
578
Формирующаяся правительственная коалиция ANO, SPD и движения Motoristé достигла согласия по ключевым экономическим вопросам. Об этом сообщила представитель ANO Алена Шиллерова.
Основные договоренности
Стороны согласовали восстановление электронного учета выручки — системы контроля за налоговыми поступлениями, которая действовала с 2016 года, но была окончательно отменена в 2023-м нынешним правительством. Для ANO это принципиальный пункт предвыборной программы.
Коалиция также договорилась о снижении корпоративного налога, который действующая власть повысила с 19 до 21% в рамках мер по оздоровлению бюджета.
Борьба с теневым сектором
По оценкам политиков, электронный учет позволит дополнительно извлечь из теневой экономики свыше 30 миллиардов крон за счет контроля над уплатой НДС, пресечения нелегальной занятости и улучшения налоговой дисциплины предприятий.
В понедельник лидер ANO представит президенту результаты переговоров о формировании правительства.
